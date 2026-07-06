Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωση τιμών πετρελαίου

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Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 26 χρόνων μείωσε η Σαουδική Αραβία την τιμή του κύριου αργού πετρελαίου της για τους πελάτες της στην Ασία τον Αύγουστο, καθώς η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς εντείνει τον ανταγωνισμό για τους αγοραστές.

Ο κρατικός παραγωγός Saudi Aramco θα μειώσει την τιμή του πετρελαίου Arab Light στην Ασία τον επόμενο μήνα κατά 11 δολάρια το βαρέλι, μια έκπτωση της τάξης των 1,50 δολαρίων σε σχέση με το περιφερειακό δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τιμοκατάλογο που είδε το Bloomberg. Πρόκειται για μεγαλύτερη πτώση από την πτώση των 8 δολαρίων που αναμενόταν σε έρευνα του Bloomberg.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει βουτιά από τα μέσα Ιουνίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτραπεί η επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το αργό πετρέλαιο Brent έχει υποχωρήσει περίπου στα 72 δολάρια το βαρέλι, όπου διαπραγματευόταν στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την εκστρατεία τους κατά του Ιράν.

Το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής έχει μειωθεί καθώς ένα επικείμενο κύμα προσφοράς από την περιοχή απειλεί να κατακλύσει τα ασιατικά διυλιστήρια. Η Aramco σε κάποιο σημείο αύξησε τις αποστολές αργού πετρελαίου σε περίπου 90% των προπολεμικών επιπέδων, μετά την επανέναρξη των εξαγωγών από το λιμάνι Ras Tanura του Περσικού Κόλπου.

Πριν από τον πόλεμο, αυτό ήταν το κύριο σημείο φόρτωσης για τις εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Η Aramco έστρεψε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ροών στις εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα στο Yanbu, καθώς ο πόλεμος ουσιαστικά έκλεισε το Ορμούζ.

Αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+

Η ομάδα παραγωγών του ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησε σε μια ακόμη μέτρια αύξηση των ποσοστώσεων πετρελαίου τον Αύγουστο.

Η ομάδα πραγματοποίησε σε μεγάλο βαθμό συμβολικές αυξήσεις στα επίπεδα παραγωγής κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν το Ορμούζ ήταν ακόμα σχεδόν κλειστό και πολλά κράτη μέλη του Κόλπου είχαν ελάχιστα περιθώρια αύξησης της παραγωγής.

Τώρα που η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ είναι πιο εύκολη, οι παραγωγοί του Κόλπου, όπως οι Σαουδάραβες, το Ιράκ και το Κουβέιτ, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υψηλότερες ποσοστώσεις τους, με τις αποφάσεις για αύξηση να δείχνουν ότι η ομάδα δεν θα εμποδίσει τα μέλη να αντλούν.