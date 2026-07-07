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Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων

Η Κίνα δεν έχει δείξει ιδιαίτερη βούληση για αύξηση παραγγελιών πετρελαίου από το Ιράν και άλλες αγορές

Πετρέλαιο 07.07.2026, 07:00
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Ιράν: Γιατί θα δυσκολευτεί να εξαντλήσει τα αποθέματα σε πετρέλαιο παρά την άρση των κυρώσεων
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Δυσκολίες αναμένεται να αντιμετωπίσει το Ιράν όσον αφορά στην απομάκρυνση των αποθεμάτων πετρελαίου του, όπως εκτιμούν αναλυτές, ακόμη και μετά την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές του. Βασική παράμετρος είναι ότι ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν, η Κίνα, αναπροσαρμόζει την ενεργειακή της στρατηγική, ενώ το πετρέλαιο από άλλους προμηθευτές πλημμυρίζει την αγορά.

Η προσφορά πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για την αύξηση του στόχου παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Αύγουστο.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για την αγορά ιρανικού πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά αποτελεί τον κύριο αγοραστή προϊόντων ενέργειας της χώρας. «Στην πραγματικότητα, οι Κινέζοι δεν δείχνουν κανένα ενθουσιασμό να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από κανέναν», δήλωσε στο CNBC ο Φερεϊντούμ Φεσαράκι, επίτιμος πρόεδρος της FGE NexantECA.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας έχουν μειωθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ζήτηση πετρελαίου. Τον Μάιο, οι εισαγωγές αυτές σημείωσαν πτώση 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 7,82 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με την Wind Information.

Οι κινεζικές εισαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ τον Ιούνιο, φτάνοντας τα περίπου 654.000 βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως ανέφερε το Bloomberg.

Σε πράσινη μετάβαση η Κίνα

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει «εντείνει τη στρατηγική εστίαση της Κίνας και έχει δώσει νέα δυναμική στις προσπάθειές της για πράσινη μετάβαση», σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης με έδρα τη Στοκχόλμη.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ επανέλαβε την ανάγκη να ενισχυθεί η επέκταση των μη ορυκτών πηγών ενέργειας και να δημιουργηθεί ένα νέο ενεργειακό σύστημα, ενθαρρύνοντας παράλληλα την καινοτομία και ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, ανέφερε ο ερευνητικός οργανισμός.

Εν τω μεταξύ, η προσφορά πετρελαίου αναμένεται επίσης να αυξηθεί, αφού το καρτέλ πετρελαίου ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να προσθέσει 188.000 βαρέλια την ημέρα στον στόχο παραγωγής του για τον Αύγουστο.

«Η αύξηση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδίου του καρτέλ να ολοκληρώσει την αναστροφή των περιορισμών στην παραγωγή που επιβλήθηκαν πριν από μερικά χρόνια και σημαίνει ότι έχουν προσθέσει 940.000 βαρέλια την ημέρα στις ποσοστώσεις από την έναρξη του πολέμου», σύμφωνα με έκθεση της United Overseas Bank.

«Η αύξηση της προσφοράς είναι πραγματική», δήλωσε ο Τιάγκο Λασέρδα, αναλυτής αγοράς της χρηματιστηριακής εταιρείας Axi, σε δήλωσή του στο CNBC. Πρόσθεσε ότι παρατηρήθηκε απότομη συσσώρευση αποθεμάτων στη θάλασσα, καθώς το Ιράν έχει αποστείλει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια από τη στιγμή που οι ΗΠΑ ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ και οι ρωσικές εξαγωγές έχουν επίσης εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ.

Ωστόσο, η πιθανότητα διακοπών στη ροή του πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει τους υπολογισμούς για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Ιράν έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι η τρέχουσα «ελεύθερη» διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα ισχύει μόνο για 60 ημέρες, μετά τις οποίες θα αρχίσει να επιβάλλει κλιμακωτά τέλη διέλευσης, δήλωσε ο Φεσαράκι, προσθέτοντας ότι «αν είσαι φίλος μου, πληρώνεις λιγότερα. Αν δεν είσαι φίλος μου, πληρώνεις περισσότερα. Αν δεν σε συμπαθώ, ίσως να μην σε αφήσω καν να περάσεις το πετρέλαιό σου».

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