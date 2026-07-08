Ιράν: Απαντά στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ με επιθέσεις στον Κόλπο – Πώς φτάσαμε στον νέο κύκλο έντασης

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Nέα ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν το Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, τορπιλίζοντας την ούτως ή άλλως εύθραυστη εκεχειρία.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει» λόγω των πολυήμερων τελετών για την κηδεία του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η ένταση με επίδικο τα Στενά του Ορμούζ, ανέβηκε ξανά στο κόκκινο, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι ΗΠΑ λένε ότι έπληξαν 80 στόχους στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 «στόχους» στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις λιμενικές πόλεις Μπαντάρ Αμπάς και Σιρίκ, καθώς και στο νησί Κεσμ.

Η CENTCOM ανέφερε σε προηγούμενη ανακοίνωσή της ότι τα «ισχυρά πλήγματα» αποσκοπούσαν στην επιβολή «βαρύτατου κόστους» για τη στοχοποίηση και τις επιθέσεις κατά των πλοίων.

«Η επιθετικότητα που επέδειξε το Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και συνιστά σαφή παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε η CENTCOM.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις σχεδιάστηκαν «για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του διεθνούς εμπορίου που διέρχεται από τον διεθνή εμπορικό διάδρομο».

Η ανακοίνωση κατέληγε: «Οι δυνάμεις της CENTCOM παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο όταν η συμφωνία δεν τηρείται».

Αντίποινα του Ιράν: Στοχεύσαμε 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές και αεροδιαστημικές δυνάμεις του πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας 85 θέσεις σε «σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Το IRGC ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν τη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και την αεροπορική βάση Ali Al-Salem στο Κουβέιτ.

Ανέφερε ότι η επιχείρηση αποτελούσε «αρχική απάντηση» σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραβίαση της εκεχειρίας και της συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ από τις ΗΠΑ, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις παράκτιες βάσεις και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Χορμοζγκάν και το Μαχσάρ.

Το IRGC συνέδεσε επίσης τις αμερικανικές επιθέσεις με την κηδεία του αποθανόντος ηγέτη του Ιράν, αναφέροντας ότι η Ουάσιγκτον προσπαθούσε να επισκιάσει το «ιστορικό γεγονός».

Από την Τουρκία έδωσε την εντολή για τις επιθέσεις ο Τραμπ

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε το σχέδιο των επιθέσεων και έδωσε τη σχετική εντολή ενώ βρισκόταν στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε σύσκεψη στην Άγκυρα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι ταξίδεψαν μαζί του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, και άλλοι αξιωματούχοι που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

«Η απάντηση αυτή αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα πράξεων διεθνούς τρομοκρατίας που διέπραξε το Ιράν εναντίον αθώων πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί γνωρίζουν τις συνέπειες των παράλογων ενεργειών τους, όμως παρ’ όλα αυτά επέλεξαν να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αραγτσί να δηλωνει: «Οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία δεν θα ξεκινήσουν αν συνεχιστούν οι απειλές. Τιμήστε την υπογραφή σας». Υπενθύμισε δε ότι η σχετική πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο «Μνημόνιο Κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για σοβαρές παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης. «Η εποχή του εκφοβισμού και του εκβιασμού έχει τελειώσει», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε».

Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Χέγκσεθ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ θα μεταβεί την Τετάρτη από την Τουρκία στο Ισραήλ, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς και τις συνομιλίες που είχε ο Τραμπ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νέος κύκλος έντασης ΗΠΑ – Ιράν: Πώς φτάσαμε ως εδώ

Η νέα στρατιωτική αντιπαράθεση προκαλεί ανησυχία για πιθανή περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις λόγω των επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στο νέο κύκλο έντασης οδήγησαν σειρά γεγονότων, που παραθέτει το Al Jazzera.

Στις 24 Ιουνίου, το Ομάν και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανακοίνωσαν τη δημιουργία ενός νέου προσωρινού διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, κατά μήκος των ακτών του Ομάν, υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, για την εκκένωση των πλοίων που είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο.

Ο στρατός του Ιράν απέρριψε αμέσως την κίνηση αυτή, αναφέροντας ότι η διαδρομή ανακοινώθηκε χωρίς διαβούλευση, και προειδοποίησε τα πλοία να χρησιμοποιούν μόνο διαδρόμους που έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Λίγες ημέρες αργότερα, δύο πλοία που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή του Ομάν δέχθηκαν επίθεση, αναγκάζοντας τη διακοπή του σχεδίου εκκένωσης του IMO. Οι ΗΠΑ αντέδρασαν με επιθέσεις στη νότια ακτή του Ιράν στις 26 και 27 Ιουνίου, ωθώντας την Τεχεράνη να ανταποδώσει πυρά εκτοξεύοντας πυραύλους προς αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Οι δύο πλευρές ανέστειλαν τις εχθροπραξίες στις 28 Ιουνίου και πραγματοποίησαν περαιτέρω έμμεσες τεχνικές συνομιλίες στο Κατάρ την 1η Ιουλίου.

Ωστόσο, την Τρίτη, τρία ακόμη πλοία δέχθηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, ωθώντας τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν περισσότερες επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη αντέδρασε με περισσότερες επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Το Ιράν επιμένει ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ του παρέχει την αποκλειστική ευθύνη για την εποπτεία και τη διαχείριση της ναυτιλίας στο στενό, ενώ ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό πρέπει να χρησιμοποιούν «εγκεκριμένες» διαδρομές, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν «έντονη αντίδραση».

Πηγή: in.gr