Στενά του Ορμούζ: Ανατροπές στα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων και LNG carriers μετά τις επιθέσεις

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Νέο σκηνικό έντασης διαμορφώνεται στον Περσικό Κόλπο, μετά τις επιθέσεις των προηγούμενων ημερών σε δύο VLCCs και ένα LNG carrier του Κατάρ, αλλά και την αμερικανική απάντηση που ακολούθησε τη νύχτα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την U.S. Central Command (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 80 ιρανικούς στόχους, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιους σταθμούς ραντάρ, υποδομές αντιπλοϊκών πυραύλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι στόχος των πληγμάτων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας. Είχαν προηγηθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, επιθέσεις κατά των δεξαμενόπλοιων M/T Al Rekayyat, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, M/T Wedyan, με σημαία Σαουδικής Αραβίας, και M/T Cyprus Prosperity, με σημαία Λιβερίας.

Πώς επηρεάζεται η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Οι εξελίξεις επηρεάζουν ήδη τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, με τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς αερίου να ακυρώνουν ή να αναστέλλουν τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την έντονη ανησυχία που επικρατεί στη ναυτιλιακή αγορά, καθώς το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία των Kpler και LSEG, τα LNG carriers Al Ghariya και Duhail, χωρητικότητας 200.100 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2008, καθώς και το Al Ruwais, κατασκευής 2007, τα οποία ελέγχονται από την QatarEnergy, προσέγγιζαν τα Στενά από δυτικά, αλλά άλλαξαν πορεία αργά την Τρίτη. Τα πλοία κατευθύνονταν προς τον εξαγωγικό τερματικό σταθμό Ras Laffan, προκειμένου να φορτώσουν φυσικό αέριο.

Παράλληλα, ένα ινδικής σημαίας VLCC, που μετέφερε περίπου 2 εκατ. βαρέλια, πραγματοποίησε αναστροφή ανοιχτά του Ομάν την Τετάρτη. Τα δεδομένα των Windward και Vortexa ανεβάζουν σε έξι τον συνολικό αριθμό των πλοίων που άλλαξαν πορεία ή διέκοψαν προσωρινά το ταξίδι τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα LPG carrier με σημαία Παναμά, φορτωμένο με 271.500 βαρέλια προπανίου και 242.900 βαρέλια βουτανίου από το Ras Laffan, με προορισμό σημείο μεταφόρτωσης ship-to-ship στην Ινδία. Επίσης, ένα oil/chemical tanker με σημαία Μπαρμπάντος, που μετέφερε φορτίο από το Κουβέιτ προς το Mundra της Ινδίας, σταμάτησε τη διέλευσή του. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη ένα LPG carrier που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις και είχε προορισμό το Ντουμπάι, καθώς και ένα car carrier που διέκοψε το ταξίδι του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αναλυτές της Vortexa σημειώνουν ότι έχει αρχίσει να σχηματίζεται ουρά πλοίων σε ballast που περιμένουν να φορτώσουν στο Ras Laffan, με τον αριθμό τους να ξεπερνά τα δέκα. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 50 πλοία που ελέγχονται από την QatarEnergy και την Adnoc βρίσκονται διασκορπισμένα γύρω από τον Κόλπο, την Ινδία και τα Στενά της Μαλάκκα.

Παρά την κλιμάκωση, η κυκλοφορία δεν έχει σταματήσει πλήρως. Ένα VLCC της NYK κατάφερε να εξέλθει από τα Στενά το βράδυ της Τρίτης, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από το Κατάρ, ενώ ένα VLCC της Pertamina βγήκε επίσης από την περιοχή, φορτωμένο με 2 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού αργού.

Η Windward χαρακτήρισε τις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου ως «απότομη κλιμάκωση», σημειώνοντας ότι προκάλεσαν άμεση μεταβολή στις εμπορικές αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, η εμπορική κίνηση συνεχίζεται. Στις 6 Ιουλίου καταγράφηκαν 45 διελεύσεις από τα Στενά, ενώ το πρωί της 7ης Ιουλίου δύο κομβόι, με συνολικά 12 πλοία, προσέγγιζαν τον νότιο διάδρομο.