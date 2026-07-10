ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία Κοζάνης

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Σε ανοικτό ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία Κοζάνης προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), συνεχίζοντας το πρόγραμμα αξιοποίησης εμβληματικών ακινήτων με αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την αναβίωση ιστορικών ακινήτων με προοπτική τοπικής ανάπτυξης.

Το Ξενία Κοζάνης βρίσκεται στην περιοχή «Σκρίκα», στον λόφο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, σε προνομιακή θέση με πανοραμική θέα προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, το οποίο η ΕΤΑΔ θεωρεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος η επενδυτική αξιοποίηση

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ επιδιώκει να προσελκύσει επενδυτές που θα αναδείξουν το ακίνητο μέσα από ένα σύγχρονο σχέδιο αξιοποίησης, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ιστορική του ταυτότητα. Η εταιρεία τονίζει ότι η αξιοποίηση των Ξενία αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο, με έμφαση σε διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αφού πρώτα εγγραφούν ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό και στη διαδικασία συμμετοχής. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών έχει οριστεί η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Η στρατηγική για τα Ξενία

Ο νέος διαγωνισμός εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση των εμβληματικών ακινήτων Ξενία, τα οποία παραμένουν σημαντικά κομμάτια της νεότερης αρχιτεκτονικής και τουριστικής ιστορίας της χώρας. Στόχος είναι η επανατοποθέτησή τους ως σύγχρονων προορισμών με μακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς να χάνεται η ιστορική τους ταυτότητα.

Η κίνηση για το Ξενία Κοζάνης έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρεμβάσεων που επιχειρούν να δώσουν νέα ζωή σε δημόσια ακίνητα με αξία, συνδυάζοντας την επενδυτική αξιοποίηση με την τοπική ανάπτυξη. Η ΕΤΑΔ παρουσιάζει τη διαδικασία ως ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης ακινήτων που μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί για την οικονομία και τον τουρισμό.