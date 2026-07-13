Κάγια Κάλας: Στο τραπέζι οι επιλογές της ΕΕ για την προστασία της ναυσιολοΐας

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Στα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα των υπουργών Εξωτερικών αναφέρθηκε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλας, κατά την προσέλευσή της στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοιχτά

Σε ό, τι αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου, σημείωσε ότι η ΕΕ θα έχει σήμερα συζητήσεις με τους εταίρους της στον Κόλπο για τα επόμενα βήματα και τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν.

Υπογράμμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή και ότι δεν μπορεί να επιβληθούν διόδια ή τέλη για τη διέλευση.

Παράλληλα, τόνισε ότι στο τραπέζι βρίσκεται το έγγραφο επιλογών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρουσιάζει διαφορετικά πιθανά μέτρα.

Για την επιχείρηση Aspides, επισήμανε πως «πάντα υποστήριζα την επιχείρηση Aspides, η οποία ήδη υπάρχει, λειτουργεί και διαθέτει εντολή. Χρειάζεται μόνο αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδίου», ανέφερε.

Για την Ουκρανία

Τέλος για την Ουκρανία, τόνισε ότι εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας ειδικής πλατφόρμας, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών που σχετίζονται με την απελευθέρωση παιδιών, δημοσιογράφων και πολιτών που παραμένουν υπό κράτηση. «Εξετάζουμε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που απαιτούνται για την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων», ανέφερε.