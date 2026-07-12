Στενά του Ορμούζ: Ανοιχτά λέει ο Τραμπ – Κλειστά μέχρι νεωτέρας υποστηρίζει το Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις που προκαλούν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν «λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μία ημέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ιρανικών κι αμερικανικών δυνάμεων, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη σημαντική θαλάσσια δίοδο.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Η ανακοίνωση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ, πυροδοτούμενες από την επίθεση σε πλοίο στην στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αυτή οδό, θέτοντας για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση το Μνημόνιο Κατανόησης που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου τα δύο εμπόλεμα μέρη για την επικύρωση της εκεχειρίας του Απριλίου.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν μέχρι νεωτέρας και μέχρι να τερματιστούν οι αμερικανικές επεμβάσεις σε αυτήν την περιοχή, κανένα πλοίο δεν θα λάβει άδεια να το διασχίσει», έγραψαν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι έπληξαν «δεύτερο πλοίο», χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης αυτής, απηύθυνε έκκληση για «αποκλιμάκωση», καλώντας τις δύο πλευρές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Διαμαρτυρία του Ομάν για τις επιθέσεις

Το Ομάν κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν για να διαμαρτυρηθεί για τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εντός των εδαφών του, ανακοίνωσε το υπουργείο των Εξωτερικών.