Γκουτέρες: Καλεί σε αυτοσυγκράτηση και σε αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την αναζωπύρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Κόλπο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επείγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε δήλωση που εκδόθηκε από τον εκπρόσωπό του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στη «σοβαρή κλιμάκωση» στην περιοχή, περιλαμβανομένων των ιρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και των ιρανικών πληγμάτων εναντίον στόχων σε γειτονικές χώρες.

«Όλες αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», υπογραμμίζεται στη δήλωση.

Ο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποφύγουν περαιτέρω ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση και να λάβουν άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης.

Προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε επίσης την ανάγκη αποκατάστασης της «πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Τέλος, προέτρεψε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν επειγόντως τις διαπραγματεύσεις και να διευθετήσουν τα εκκρεμή ζητήματα μέσω της διπλωματίας.

I am deeply concerned by the serious escalation & renewed military confrontations in the Gulf, including the Iranian attacks on ships in the Strait of Hormuz, the attacks by the US on Iran, and the attacks by Iran on targets in the neighboring countries. These attacks must all… — António Guterres (@antonioguterres) July 12, 2026

Κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

Νωρίτερα, σημειώθηκαν εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, καθώς και στο νησί Κεσμ, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας και το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μερικές επιθέσεις εναντίον συστημάτων πυραυλικής και αεροπορικής άμυνας, καθώς και εναντίον μικρών σκαφών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε μερικές τοποθεσίες γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Κίμπερλι Χάλκετ μετέδωσε από την Ουάσινγκτον για το Al Jazeera ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε ειδησεογραφικές εκπομπές, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και ότι ισχύει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι ισχυρίζονται οι Ιρανοί.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ιρανική κυριαρχία επί των Στενών του Ορμούζ, ότι πρόκειται για διεθνή πλωτή οδό και, ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ θεωρούν πλέον ότι ο πρωταρχικός στόχος σε αυτή τη σύγκρουση είναι η διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά.