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Ακίνητα: Zημιές από τον ενοικιαστή; Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Πότε δικαιούνται αποζημίωση οι ιδιοκτήτες για ζημιές που έχουν κάνει στα ακίνητα οι ενοικιαστές

Ακίνητα 09.07.2026, 19:00
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Ακίνητα: Zημιές από τον ενοικιαστή; Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες
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Η μία όψη του νομίσματος είναι τα δικαιώματα των ενοικιαστών στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες αρνούνται να πληρώσουν βλάβες, η άλλη όψη του νομίσματος είναι τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες στην περίπτωση που τα ακίνητά τους έχουν υποστεί ζημιές από τον ενοικιαστή. Πότε δικαιούνται αποζημίωση οι ιδιοκτήτες και πώς μπορούν να την διεκδικήσουν.

Φθορές σε ακίνητα και αποζημιώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εξηγεί τι προβλέπει ο νόμος όταν ένας ενοικιαστής φεύγει από το ακίνητο αλλά υπάρχουν φθορές που ξεπερνούν τη φυσιολογική χρήση.

Όπως υπενθυμίζεται από την οργάνωση των καταναλωτών, ευθύνη του ενοικιαστή προκύπτει όταν υπάρχουν:

  • Κατεστραμμένα κουφώματα, πόρτες, τζάμια, πλακάκια κ.λπ.
  • Ζημιές από απροσεξία ή αμέλεια (π.χ. πλημμύρα από κακή χρήση πλυντηρίου).
  • Τρύπες σε τοίχους, καταστροφή δαπέδου, επίμονη μούχλα από κακή χρήση.
  • Αλλαγές στο ακίνητο χωρίς άδεια (π.χ. γκρέμισμα τοίχου, βάψιμο σε ακατάλληλο χρώμα).

Δεν αποζημιώνονται:

Φυσιολογική φθορά από την καθημερινή χρήση (π.χ. ξεθώριασμα τοίχων, ελαφρές γρατζουνιές σε δάπεδο).

Πώς διεκδικεί αποζημίωση ο ιδιοκτήτης;

Καταγραφή ζημιών κατά την παράδοση-παραλαβή του μισθίου με φωτογραφίες ή βίντεο, αμέσως μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή. Με τεχνική έκθεση με εξειδικευμένο επαγγελματία (αρχιτέκτονα, μηχανικό, ηλεκτρολόγο κλπ.).

Χρήση εγγύησης

Η εγγύηση μπορεί να συμψηφιστεί κατά τη λήξη της μίσθωσης για να καλύψει μέρος ή το σύνολο των ζημιών.

Αν οι φθορές είναι μεγαλύτερες από την εγγύηση, ζητείται πρόσθετη αποζημίωση.

Εξώδικη πρόσκληση

Αν ο ενοικιαστής αρνείται να πληρώσει, ο ιδιοκτήτης στέλνει εξώδικο ζητώντας αποζημίωση με προθεσμία.

Αγωγή αποζημίωσης

Τελευταίο στάδιο είναι η προσφυγή στο δικαστήριο, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Πρακτικές συμβουλές για ιδιοκτήτες:

  • Καταγράφετε πάντα την αρχική κατάσταση του ακινήτου πριν τη μίσθωση (με φωτογραφίες και περιγραφή).
  • Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με σαφή όρο για ευθύνες ζημιών.
  • Μην παραδίδετε πίσω την εγγύηση αν δεν έχει γίνει έλεγχος.
  • Ζητήστε νομική υποστήριξη πριν προχωρήσετε σε ενέργειες.

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