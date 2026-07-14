Ακρίβεια: Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις μειώσεις τιμών

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Η επανέναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προβληματίζει την ελληνική αγορά. Η τιμή του πετρελαίου πήρε και πάλι την … ανηφόρα χθες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τέλη διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, ύψους 20% επί της αξίας του φορτίου – αν και δεν είναι σαφές από πότε μπορεί να ισχύσει και με ποιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί!

Η ελληνική αγορά εκτιμάται ότι σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο γύρο αναζωπύρωσης των συνεπειών

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση η ελληνική αγορά δεν θα αργήσει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο γύρο αναζωπύρωσης των συνεπειών.

Ο πόλεμος με την… ακρίβεια

Δεδομένου μάλιστα ότι εκκρεμεί μία νέα «συμφωνία» – άτυπη προφανώς, πλην όμως ουσιαστική – μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και της βιομηχανίας καταναλωτικών προϊόντων, πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν ότι όλη αυτή η κατάσταση εφόσον συνεχιστεί και στις επόμενες εβδομάδες, θα είναι εξαιρετικά αμφίβολη η ολοκλήρωση της «συμφωνίας». Ηδη λόγω προσαρμογή των μικτών περιθωρίων κέρδους – με την εφαρμογή του πλαφόν από τον Μάρτιο – έχουν μειωθεί οι τιμές σε 1.890 κωδικούς, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ενσωματώσει στις τιμές τους κοστολογικές επιβαρύνσεις που έχουν δεχθεί και ο νέος κύκλος αναστάτωσης – εφόσον βέβαια επιβεβαιωθούν οι φόβοι – θα προσθέσει νέες ανατιμήσεις στο κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Και εν συνεχεία οι επιχειρήσεις για να είναι συνεπείς στην δέσμευση τους προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη – που με δική του πρωτοβουλία καταργήθηκε το πλαφόν του μικτού περιθωρίου κέρδους – θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέες μειώσεις τιμών σε βασικά είδη κατανάλωσης. «Η εξίσωση πολύ δύσκολα θα βγει» έλεγε πηγή της αγοράς. «Ηδη η βιομηχανία είναι ταλαιπωρημένη και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ εξασθενημένες», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά η ίδια πηγή προς τον ΟΤ.

Το ελάχιστο όριο για τις μειώσεις τιμών

Με βάση τη συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου οι μειώσεις των τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να είναι από 5% και πάνω. Και στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 31η Αυγούστου η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η κυρία Δέσποινα Τσαγγάρη θα έχει διαμορφώσει την λίστα των προϊόντων και θα έρθει σε συνεννόηση με τις βιομηχανίες για να τους ζητήσει να προχωρήσουν σε μειώσεις. Ολα αυτά βέβαια θα έχουν αίσιο τέλος υπό την προϋπόθεση ότι το ενεργειακό κόστος και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δεν θα επιβαρυνθούν από την συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων. Διαφορετικά οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί ίσως τεθούν εν αμφιβόλω…