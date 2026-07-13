Στενά του Ορμούζ: «Θα πάρουμε τον έλεγχο και θα πληρωθούμε ακριβά», λέει ο Τραμπ

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Tην άμεση επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, εξειδικεύοντας παράλληλα τις οικονομικές του αξιώσεις για τη φύλαξη της περιοχής.

Σε μια νέα παρέμβαση μετά την συνέντευξη στο Fox news, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι η πρόσβαση απαγορεύεται πλήρως για την Τεχεράνη και τους εμπορικούς της εταίρους.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ο οποίος ονομάστηκε έτσι επειδή σταματά μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν από το να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση των Στενών», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Φύλακας των Στενών» με αποζημίωση 20%

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζοντας παρουσίασε και επίσημα τον νέο ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή, ανακοινώνοντας μάλιστα την επιβολή ενός άτυπου «τέλους ασφαλείας» ύψους 20% επί των διακινούμενων φορτίων, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των αμερικανικών δυνάμεων.

«Οι Η.Π.Α. θα είναι, από αυτό το σημείο και στο εξής, γνωστές ως “Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ”, αλλά ως εκ τούτου, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με συντελεστή 20% επί όλων των φορτίων που αποστέλλονται, για οποιοδήποτε και όλα τα κόστος που είναι απαραίτητα για να γίνει η δουλειά της παροχής ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του Κόσμου. Η διαδικασία και ο σχηματισμός θα ξεκινήσουν αμέσως».

Ο Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα ανακοινώσει την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι η χώρα του θα πρέπει να αποζημιωθεί οικονομικά για τη φύλαξη της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται εν μέσω κατακόρυφης κλιμάκωσης της έντασης, με τις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα με πυραύλους

«Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διοικούμε εμείς. Θα γίνουμε ο φύλακας του στενού. Ίσως το ονομάσουμε ο φύλακας άγγελος του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολλά χρήματα» από άλλα, πολύ πλούσια έθνη που βρίσκονται στο πλευρό τους, καθώς «δεν μπορεί να αναμένεται από εμάς να το κάνουμε αυτό δωρεάν».

Στις φλόγες ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Reuters, η τοποθέτηση αυτή έρχεται εν μέσω κατακόρυφης κλιμάκωσης της έντασης, με τις αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι τη Δευτέρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και ότι διατηρεί κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα ύψη, τροφοδοτώντας παγκόσμιες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Το Ιράν είχε ανακοινώσει το κλείσιμο του περάσματος το Σάββατο, κάνοντας λόγο για «μη εξουσιοδοτημένη διέλευση», ενώ την Κυριακή ξεκαθάρισε ότι η ναυσιπλοΐα παραμένει σε αναστολή και ότι άδειες θα εκδοθούν μόνο όταν αποκατασταθούν η «σταθερότητα και η ηρεμία».

«Είχαμε μια συμφωνία. Ήταν μια τελειωμένη συμφωνία και μετά την αθέτησαν. Πάντα τις αθετούν. Είχαμε 10 συμφωνίες με αυτούς τους ανθρώπους, οπότε απλώς θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», σχολίασε ο Τραμπ.

Τι λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ξεκαθάρισαν τη Δευτέρα ότι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη ναυσιπλοΐα είναι ο τερματισμός των αμερικανικών στρατιωτικών παρεμβάσεων στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι η συνεχιζόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι τελευταίες πολεμικές συγκρούσεις αποτελούν μια απότομη γεωγραφική και στρατιωτική κλιμάκωση της τελευταίας εβδομάδας, θέτοντας πλέον σε πλήρη αμφισβήτηση την ενδιάμεση συμφωνία που είχαν υπογράψει Ουασινγκτον και Τεχεράνη τον προηγούμενο μήνα, η οποία προέβλεπε το άνοιγμα των στενών και την παύση των εχθροπραξιών για διάστημα 60 ημερών, όσο διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις.