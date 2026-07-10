Ακρίβεια: Πόσο θα πέσουν οι τιμές και σε ποια προϊόντα

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Λίγες ημέρες μετά από την έναρξη εκ νέου των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και μία ημέρα πριν από την συζήτηση στη Βουλή – με βάση την επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου Ανδρουλάκη στην «Ωρα του πρωθυπουργού» – σχετικά με την ακρίβεια, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε χθες με τους φορείς της αγοράς για μία διαδικαστικού τύπου συζήτηση σχετικά με την λίστα των μειώσεων των τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η ακρίβεια και οι επερχόμενες μειώσεις τιμών

Στη συνάντηση, κι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετείχε «εν σώματι» η διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) – κάτι το οποίο συνήθως δεν το πράττει – με επικεφαλής τον πρόεδρο του κ. Γιάννη Γιώτη, συμμετείχαν μέλη της διοίκησης του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) – ίσως για πρώτη φορά – και ο πρόεδρος της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) κ. Γιάννης Μασούτης μαζί με τον γενικό διευθυντή του συνδέσμου κ. Απόστολο Πεταλά και – τον αχώριστο στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου – νομικό της σύμβουλο.

Ποια προϊόντα επιλέχθηκαν

Η συνάντηση, όπως προαναφέρθηκε, ήταν διαδικαστική και σ΄αυτή την φάση επιλέχθηκαν οι κατηγορίες των προϊόντων από τους οποίους θα επιλεγούν οι συγκεκριμένοι κωδικοί των οποίων οι τιμές θα μειωθούν.

Πρόκειται για: νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά) γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές, δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά (απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης), προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.

Τα ποσοστά της μείωσης

Επίσης στη χθεσινή σύσκεψη καθορίστηκε η «βάση» του ποσοστού μείωσης – θα είναι από 5% και πάνω – και η διάρκεια του «προγράμματος», θα είναι από 2 ως 4 μήνες. Το ποσοστό της μείωσης θα καθορίζεται κατ΄αρχήν από τον προμηθευτή και επ΄ αυτού – κατά περίπτωση και δυνατότητα – θα προστίθεται ένα επιπλέον ποσοστό από την κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Η ώρα της Ανεξάρτητης Αρχής

Πλέον η σκυτάλη περνάει πλέον στα χέρια της προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και προστασίας του Καταναλωτή κυρίας Δέσποινας Τσαγγάρη, η οποία θα αναλάβει, με βάση τα στοιχεία της Nielsen και της Circana, να επιλέξει τους κωδικούς και εν συνεχεία θα απευθυνθεί στις εταιρείες, από τις οποίες και θα ζητήσει να «προσφέρουν» ένα ποσοστό μείωσης της τιμής του κάθε προϊόντος.

Το «σκληρό τμήμα» της κατανάλωσης

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες που έχουν επιλεγεί αφορούν το «σκληρό τμήμα» της κατανάλωσης. Ωστόσο, πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν ότι η επανέναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και οι αντίστοιχες αντιδράσεις στην αγορά του πετρελαίου, δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. Υπενθύμισαν, μάλιστα, ότι ως τώρα η βιομηχανία επεξεργασμένων τροφίμων δεν έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις, κι έχει επωμιστεί αντιθέτως όλο το κόστος από τις διεθνείς αναστατώσεις