Ακρίβεια: Posokanei το «καλάθι του λουόμενου» – Ο πληθωρισμός στην… εξίσωση της παραλίας

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Οι ζέστες έχουν μπει για τα καλά και η απόδραση σε μία κοντινή παραλία αποτελεί ανάσα για τους κατοίκους των πόλεων. Οι καλοκαιρινές βουτιές ωστόσο αποδεικνύονται κάθε χρόνο και πιο… ακριβή υπόθεση.

Στις μη οργανωμένες παραλίες το κόστος μειώνεται δραματικά, αλλά δεν είναι μηδενικό

Αρκετοί λουόμενοι, για μια πιο οικονομική λύση, επιλέγουν ελεύθερες παραλίες, παίρνοντας μαζί τους το δικό τους εξοπλισμό. Και το ερώτημα είναι: Πόσο κάνει να γεμίσεις την τσάντα παραλίας με τα αντηλιακά, με όλα τα αναγκαία;

Το μέσο κόστος για «το καλάθι του λουόμενου» είναι τσουχτερό και περιλαμβάνει μόνο τα απαραίτητα. Η έρευνα του MEGA είναι αποκαλυπτική.

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Η ακρίβεια στην παραλία

Αντηλιακό σώματος 14 ευρώ. Αντηλιακό προσώπου 12 ευρώ και after sun 9 ευρώ. Και μετά κάποια προϊόντα που οι περισσότεροι έχουν μαζί τους στην παραλία. Καφές, 2,80 ευρώ. Μία τυρόπιτα 3 ευρώ. Φρούτα, 5 ευρώ. Και μαντηλάκια, δύο ευρώ, για την απαραίτητη καθαριότητα, να μην αφήνουμε και τις παραλίες μας βρώμικες.

Σύνολο, 48 ευρώ.

Στο «καλάθι» δεν υπολογίζονται καύσιμα ή έξοδα μετακίνησης. Ψάθες, ομπρέλες και άλλα καλοκαιρινά αξεσουάρ. Ευτυχώς, το κόστος των αντηλιακών δεν επιβαρύνει το «καλάθι του λουόμενου» για μια και μοναδική εξόρμηση αλλά αποτελούν προϊόντα που θα παραμείνουν στην τσάντα μας και στις επόμενες επισκέψεις στην παραλία.

Όπως γίνεται αντιληπτό η επίσκεψη στη θάλασσα απαιτεί πλέον προσεκτικό προγραμματισμό, με την πλειονότητα των λουόμενων να ζυγίζει την άνεση της ξαπλώστρας απέναντι στην οικονομία της ψάθας και του ψυγείου.

Ο πληθωρισμός στο 4,4% τον Ιούνιο

Η μάχη κατά της ακρίβειας γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε αισθητά τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,8% τον Ιούνιο του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο επιμένουν αλλά αποκτούν νέα δυναμική.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα σε ετήσια βάση, καθώς ο μέσος πληθωρισμός του τελευταίου δωδεκαμήνου διαμορφώθηκε στο 3,3%, από 2,6% την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Πηγή: in.gr