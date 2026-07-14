 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(10) "Industries"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Economy 14.07.2026, 11:00
Σχολιάστε
Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα περίπου 13 δισ. δολάρια στις άμεσες ξένες επενδύσεις που καταγράφει η ετήσια έκθεση της UNCTAD για το 2025 αποτελούν μια από τις υψηλότερες επιδόσεις που έχει σημειώσει ποτέ η Ελλάδα. Σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς επενδύσεις κατευθύνονται όλο και σε λιγότερες χώρες και οι πολυεθνικοί όμιλοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιλεκτικοί εξαιτίας της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, του υψηλού κόστους χρηματοδότησης και των εμπορικών εντάσεων, η ελληνική οικονομία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις εισροές κεφαλαίων και να πάρει ξανά θέση στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Η ακτινογραφία των επενδύσεων που κάνει σε ανάλυση της η Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι οι καθαρές εισροές διαμορφώθηκαν κοντά στα 12 δισ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 5% του ελληνικού ΑΕΠ

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναμφίβολα θετική βήμα για την προσπάθεια της οικονομίας να απομακρυνθεί από τα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης. Το βασικό ερώτημα ωστόσο που τίθεται είναι αν οι ξένες επενδύσεις αλλάζουν πραγματικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ή απλώς αυξάνουν το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που εισρέουν στην οικονομία;

Η απάντηση βρίσκεται στο διαφορετικό οικονομικό αποτύπωμα που αφήνει κάθε επένδυση ξεχωριστά. Δηλαδή μια νέα βιομηχανική μονάδα, ένα κέντρο έρευνας ή μια μονάδα παραγωγής φαρμάκων έχει διαφορετικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη και διαφορετικό μια εξαγορά, μια εταιρική αναδιάρθρωση ή μια αγορά ακινήτων. Όλες καταγράφονται ως άμεσες ξένες επενδύσεις, ωστόσο δεν παράγουν όλες την ίδια προστιθέμενη αξία.

Η ακτινογραφία των επενδύσεων που κάνει σε ανάλυση της η Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι οι καθαρές εισροές διαμορφώθηκαν κοντά στα 12 δισ. ευρώ, επίπεδο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 5% του ελληνικού ΑΕΠ και αποτελεί μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της τελευταίας εικοσαετίας. Μέσα στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται όμως και η μεγάλη εταιρική αναδιοργάνωση, η οποία λογιστικά καταγράφηκε ως άμεση ξένη επένδυση και ενίσχυσε σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν αναιρεί την ιδιαίτερα θετική εικόνα. Δείχνει όμως ότι το συνολικό ποσό δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις ή σε αντίστοιχη δημιουργία νέου κεφαλαίου μέσα στην οικονομία. Ακόμη και μετά την αφαίρεση της συγκεκριμένης εταιρικής πράξης, οι καθαρές εισροές παραμένουν υψηλότερες από το 2024 και επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικά διεθνή κεφάλαια, ενώ μοιάζει να έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία ως επενδυτικός προορισμός, σε μια περίοδο που οι διεθνείς επενδυτές γίνονται ολοένα πιο επιλεκτικοί.

Άμεσες ξένες επενδύσεις: Από το real estate στη βιομηχανία

Την προηγούμενη δεκαετία, το μεγαλύτερο μέρος των ξένων κεφαλαίων κατευθύνθηκε στις υπηρεσίες, στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, στις μεταφορές και κυρίως στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με την Enterprise Greece, περίπου το 73% των σωρευτικών εισροών της περιόδου 2015-2025 συγκεντρώθηκε σε αυτούς τους κλάδους, ενώ οι αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές ξεπέρασαν σωρευτικά τα 6,6 δισ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή αρχίζει σταδιακά να διαφοροποιείται, καθώς τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν μεγαλύτερη παρουσία επενδύσεων στη μεταποίηση, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις τηλεπικοινωνίες, στα logistics και στη φαρμακοβιομηχανία. Μπορεί η μετατόπιση των επενδύσεων να μην έχει φέρει ακόμα ανατροπή στη συνολική διάρθρωση της οικονομίας, δείχνει όμως ότι η Ελλάδα αρχίζει να προσελκύει περισσότερα κεφάλαια σε δραστηριότητες με υψηλότερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη εξαγωγική δυναμική.

Η μεταβολή αυτή συμβαδίζει και με τις παγκόσμιες τάσεις που καταγράφει η UNCTAD. Οι μεγαλύτερες διεθνείς επενδύσεις κατευθύνονται πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη, στις ενεργειακές υποδομές, στα data centers, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις τεχνολογίες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση. Η Ελλάδα συμμετέχει πλέον σε αυτή τη νέα επενδυτική γεωγραφία, με το ζητούμενο όμως να είναι το μέγεθος αυτής της συμμετοχής και η διάρκειά της.

Το ερώτημα παραμένει αν τα κεφάλαια που εισρέουν έχουν σημαντική επίδρασή στην παραγωγικότητα της οικονομίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντική απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη στους δείκτες παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει περίπου στο 55% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκεται στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η χώρα συγκλίνει ως προς το εισόδημα με αργό ρυθμό και εξακολουθεί να παράγει μικρότερη αξία ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η πρόκληση της διάχυσης στην οικονομία

Οι διεθνείς οργανισμοί συγκλίνουν στο συμπέρασμα οτι η επιτυχία μιας χώρας δεν μετριέται μόνο από την ικανότητά της να προσελκύει πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και από την ικανότητα της εγχώριας οικονομίας να αξιοποιεί την παρουσία τους. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι ξένες επενδύσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα όταν δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και δημιουργούν νέα οικοσυστήματα γύρω από τις μεγάλες επενδύσεις. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοίχημα για την ελληνική οικονομία την επόμενη πενταετία.

Τα στοιχεία δείχνουν οτι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα περισσότερες προϋποθέσεις από ό,τι πριν από δέκα χρόνια, καθώς η επενδυτική βαθμίδα έχει μειώσει το κόστος χρηματοδότησης του Δημοσίου και των επιχειρήσεων, ενώ το τραπεζικό σύστημα έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της σταθερότητάς του. Η ενεργειακή μετάβαση, οι ψηφιακές υποδομές, τα logistics και η γεωγραφική θέση της χώρας δημιουργούν νέα πεδία επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα όμως, παραμένουν οι διαχρονικές αδυναμίες για τους επενδυτές όπως είναι η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης, η πολυπλοκότητα των αδειοδοτήσεων, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε αρκετούς κλάδους και οι χαμηλές επενδύσεις στην έρευνα, που εξακολουθούν να περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία οι ξένες επενδύσεις μπορούν να μετατραπούν σε μόνιμη παραγωγική δυναμική.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις χώρες που συνεχίζουν να προσελκύουν σημαντικά διεθνή κεφάλαια σε ένα ολοένα δυσκολότερο επενδυτικό περιβάλλον. Η εικόνα αυτή αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης προς τη χώρα και επιβεβαιώνει ότι το επενδυτικό της προφίλ έχει βελτιωθεί αισθητά. Η επόμενη φάση θα κριθεί από διαφορετικούς δείκτες. Η συμμετοχή της μεταποίησης στο σύνολο των επενδύσεων, η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η παραγωγικότητα της εργασίας, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και η ενσωμάτωση περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αλυσίδες αξίας θα δείξουν αν η σημερινή επενδυτική δυναμική μετατρέπεται σε μόνιμη αναπτυξιακή αλλαγή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης
Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025
Economy

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025
Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις
Χατζηδάκης: Από 14 Ιουλίου οι μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στα καύσιμα
Συντάξεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Economy

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου
Ακρίβεια: Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις μειώσεις τιμών
Economy

Ο πόλεμος απειλεί (;) τη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Χρήστος Κολώνας
Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΦΠΑ: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην εξάρτηση από τον ΦΠΑ

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ μειώνουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ - Τι δείχνει έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής

Γιάννης Αγουρίδης
Ιωνική Σφολιάτα: Με αύξηση 9,18% στον τζίρο έκλεισε το 2025 – Το πλάνο της διετίας
Business

Ιωνική Σφολιάτα: Νέα μονάδα στη Σίνδο με το βλέμμα στις εξαγωγές

Θετική η αποτίμηση του 2025 για την Ιωνική Σφολιάτα - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ενοίκια: Στο τραπέζι παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής – Ποιοι ωφελούνται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι εξετάζεται για τη φορολογία ενοικίων - Ποιοι ωφελούνται

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα αφορολόγητα ενοίκια - Οι αλλαγές - Παραδείγματα

Ανδρομάχη Παύλου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί δεν τρομάζουν οι νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ, οι «άμυνες» και οι ευκαιρίες στη νέα κρίση

Γιατί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πρόσκαιρη μεταβλητότητα χωρίς να αλλάξει την πορεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Μανέττας
Τρικαλινός: Ανάπτυξη άνω του 3% και το μεγάλο στοίχημα της Κίνας
Business

Τα 16 χρόνια αναμονής της Τρικαλινός για την Κίνα

Η οικογενειακή επιχείρηση, Τρικαλινός των 170 ετών ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές - Γιατί η είσοδος στην Κίνα καθυστερεί και τι σχεδιάζει για την επόμενη ημέρα

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Economy
Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης

Η εικόνα και οι εκτιμήσεις του Γιάννη Στουρνάρα για τράπεζες, Ελλάδα και Ευρωζώνη - Στο 3,8% θα κλείσει ο πληθωρισμός

Αμεσες ξένες επενδύσεις: Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
Economy

Ποιοτικός έλεγχος στα 13 δισ. για τις ξένες επενδύσεις

Η Ελλάδα καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών στις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά πόσο αυτές φέρνουν προστιθέμενη αξία που αφήνουν στην οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Χατζηδάκης: Από 14 Ιουλίου οι μειώσεις στα καύσιμα
Economy

Χατζηδάκης: Από σήμερα οι μειώσεις στα καύσιμα

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης για μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Συντάξεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής
Economy

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Αυγούστου - Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Ακρίβεια: Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις μειώσεις τιμών
Economy

Ο πόλεμος απειλεί (;) τη συμφωνία για τις μειώσεις τιμών

Πώς η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ανησυχίες για την τήρηση της συμφωνίας για την ακρίβεια – Ερωτήματα και για τα ποσοστά των μειώσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίστηκαν χρέη σχεδόν 19,67 δισ. ευρώ
Economy

Ρυθμίστηκαν χρέη 19,6 δισ. ευρώ μέσω εξωδικαστικού

Πώς κινείται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός από την αρχή της ισχύος του μέχρι σήμερα - Ποιες κατηγορίες οφειλετών κατέχουν τη μερίδα του λέοντος

Πληθωρισμός: Στο 3,8% για φέτος εκτιμά η ΤτΕ [πίνακας]
Economy

ΤτΕ: Πληθωρισμός 3,8% φέτος στην Ελλάδα [πίνακας]

Οι υπηρεσίες, τα ενοίκια και η ενέργεια κρατούν ψηλά τις τιμές, με αποτέλεσμα να επιταχύνει ο πληθωρισμός, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
ΕΕ: Απλούστεροι κανόνες για την προώθηση αγροτικών προϊόντων – Οι αλλαγές
AGRO

Ποιες αλλαγές έρχονται στην προώθηση αγροτικών προϊόντων

Από το 2016, περισσότερες από 650 εκστρατείες έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο
World

Fed: Αυξάνονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο

Αυξάνονται οι πιθανότητες η Fed να αυξήσει το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος
Τράπεζες

ΕΕΤ: Δυναμικός και ανθεκτικός ο τραπεζικός κλάδος

Οι δυνατότητες των ελληνικών τραπεζών στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ)

ΙΝΣΕΤΕ: Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ στηρίζουν τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Ποιες μακρινές χώρες ψηφίζουν Ελλάδα για τουρισμό

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών
Τα νέα της αγοράς

Yellow Value: Έξυπνη θωράκιση απέναντι στην αβεβαιότητα των καλοκαιρινών λογαριασμών

Το πρόγραμμα ΗΡΩΝ Yellow Value είναι διαθέσιμο έως τις 31 Ιουλίου

ElvalHalcor: Επενδυτικό πλάνο 850 εκατ. έως το 2030 σε αλουμίνιο και χαλκό
Business

Επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ από ElvalHalcor έως το 2030

Η διοίκηση της ElvalHalcor ανακοίνωσε το επενδυτικό της σχέδιο της περιόδου 2026

Χρήστος Κολώνας
JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.
Xρηματιστήριο Αθηνών

JP Morgan: Ποιες μετοχές θα προσελκύσουν πάνω από 1 δισ.

Οι εισροές άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για το ελληνικό χρηματιστήριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Θεσσαλία: Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο
AGRO

Με προβλήματα το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο - Παρέμβαση της Θεσσαλίας

Οι επιζωοτίες έχουν πλήξει την κτηνοτροφία στη Θεσσαλία – Συνάντηση στο ΥπΑΑΤ

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ
World

Επιτόκια: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση από BoE και ΕΚΤ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αλλάζει τα στοιχήματα για τα επιτόκια

Στουρνάρας: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026
Economy

Στουρνάρας: Τα 9 «βαρίδια» της ανάπτυξης

Η εικόνα και οι εκτιμήσεις του Γιάννη Στουρνάρα για τράπεζες, Ελλάδα και Ευρωζώνη - Στο 3,8% θα κλείσει ο πληθωρισμός

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά
Κοινωνία

Απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά

Με βάση την έρευνα, το ύποπτο σχέδιο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω απλήρωτου ΦΠΑ.

Μίνα Μουστάκα
Alpha Bank: Φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα
Τράπεζες

Alpha Bank: Φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Το Click to Pay σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.
World

Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.

Νέους δασμούς εξετάζει ο Λευκός Οίκος - Διευρύνεται το έλλειμμα

Όμιλος AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με ONYX Τουριστική για αγροτουριστικό χωριό στη Χαλκιδική
Business

Νέο deal AKTOR με ONYX - Τουριστικό project 400 εκατ.

Πρόκειται για το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής»

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025
Economy

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της ΕΕΕΠ για το 2025

Στην έκθεση παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων της Επιτροπής κατά το έτος 2025

ΕΘΕΑΣ: 2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026
AGRO

2+1 φάσεις για την ολοκλήρωση του έργου του ΟΣΔΕ 2026

Πρόταση για ασφαλή υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 κατέθεσε η ΕΘΕΑΣ στην ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies