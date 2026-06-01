Γαλλία: Ξένες επενδύσεις 93 δισ.ευρώ ανακοινώθηκαν στη σύνοδο «Choose France»

Εβδομήντα ένα (71) επενδυτικά σχέδια από το εξωτερικό συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Γαλλία στην ετήσια επιχειρηματική σύνοδο κορυφής «Choose France» τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι αυτές οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν περισσότερες από 15.600 θέσεις εργασίας.

Οι σημαντικότερες ανακοινώσεις επικεντρώθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων, καθώς ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να τοποθετήσει τη Γαλλία ως ευρωπαϊκό κόμβο για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τη βοήθεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι οι επενδυσεις που φέρνει το Choose France θα οριστικοποιήσουν «ένα πρωτοφανές ποσό των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ ξένων επενδύσεων για περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας! »

Cette édition 2026 de Choose France va permettre à elle seule de cristalliser un montant record de 93 milliards d’euros d’investissements étrangers pour plus de 15 000 emplois ! 🇫🇷 pic.twitter.com/1FZqNpyCF7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Τεχνητή νοημοσύνη – κέντρα δεδομένων

Η SoftBank σχεδιάζει να αναπτύξει και να λειτουργήσει 5 GW χωρητικότητας κέντρων δεδομένων αφιερωμένων στην τεχνητή νοημοσύνη στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής επένδυσης 45 δισ. ευρώ για 3,1 γιγαβάτ στην περιοχή Hauts-de-France έως το 2031. Τα έργα αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 8.600 θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών και 900 άμεσες θέσεις εργασίας στη λειτουργία.

Η καναδική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Brookfield σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη Γαλλία σε 30 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2025. Η επένδυση καλύπτει μια εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης στο E-Valley κοντά στο Cambrai και μια νέα εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης στο Escaudain.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Nebius σχεδιάζει να μετατρέψει μια πρώην εγκατάσταση της Bridgestone σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο υπολογιστών, επενδύοντας περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ για στοχευμένη χωρητικότητα 240 μεγαβάτ.

Η επενδυτική εταιρεία MGX του Αμπού Ντάμπι και η γαλλική δημόσια επενδυτική τράπεζα Bpifrance ανακοίνωσαν ότι σύντομα θα επιλεγεί η τοποθεσία για ένα δεύτερο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα αντιπροσωπεύει επενδύσεις ύψους περίπου 7,5 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει 700 μόνιμες θέσεις εργασίας μόλις τεθεί σε λειτουργία.

Η Verne, εταιρεία ειδικευμένη σε κέντρα δεδομένων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και η γαλλική επενδυτική εταιρεία Ardian σχεδιάζουν να αναπτύξουν έναν ψηφιακό εταιρικό χώρο στην περιοχή του Παρισιού, με επένδυση έως 5 δισ. ευρώ και στόχο χωρητικότητας 500 MW.

Ο όμιλος ψηφιακής υποδομής των ΗΑΕ Phoenix Group σε συνεργασία με την DC Max, σχεδιάζει ένα πρώτο συγκρότημα κέντρων δεδομένων 18 MW στην περιοχή της Λυών και ένα ευρύτερο σχέδιο που περιλαμβάνει περίπου 500 MW στη Γαλλία, το οποίο αντιπροσωπεύει δυνητική επένδυση ύψους έως και 4 δισ. ευρώ.

Ο αμερικανικός όμιλος επιχειρηματικού λογισμικού Salesforce ανακοίνωσε επιπλέον επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Κέντρου Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ στο Παρίσι.

Βιομηχανία

Η πορτογαλική εταιρεία κοινής ωφέλειας EDP, ανακοίνωσε νέες επενδύσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ στη Γαλλία έως το 2030, που καλύπτουν χερσαία και υπεράκτια αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αποθήκευση σε μπαταρίες και υποδομές δικτύου.

Η γερμανική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Enertrag ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ έως το 2030 για υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες στη Γαλλία.

Ο ιταλικός όμιλος χάλυβα Marcegaglia ανακοίνωσε επιπλέον 600 εκατομμύρια ευρώ για το έργο Mistral στο Fos-sur-Mer, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των προγραμματισμένων επενδύσεων στην περιοχή σε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο ιρλανδικός όμιλος χαρτοσακουλών Smurfit Westrock ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ στις γαλλικές εγκαταστάσεις του τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Η γερμανική φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 στον τομέα της υγείας των ζώων.