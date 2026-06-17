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Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά

Τα πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικά στον διεθνή χάρτη

Ακίνητα 17.06.2026, 22:00
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Πολυτελή ακίνητα: Οι ξένες επενδύσεις και η νέα Golden Visa «οδηγούν» την αγορά
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Ακριβά και πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζουν να αγοράζουν οι ξένοι επενδυτές.

Οι ξένοι επενδυτές δεν τα αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα σαν μια βραχυπρόθεσμη, κερδοσκοπική ευκαιρία, αλλά βλέπουν μια ώριμη αγορά με καλές προοπτικές.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Νότια Προάστια, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισιά αλλά και σε κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς

Τα πολυτελή ακίνητα

Όπως επισημαίνει η Κορίνα Σαΐα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς πολυτελών ακινήτων είναι η περιορισμένη εξάρτησή της από τη στεγαστική πίστη. Οι περισσότερες συναλλαγές στην κατηγορία των ακινήτων άνω του 1 εκατ. ευρώ πραγματοποιούνται με ίδια κεφάλαια, γεγονός που καθιστά την αγορά λιγότερο ευάλωτη στις μεταβολές των επιτοκίων και στις συνθήκες χρηματοδότησης.

Η παρατήρηση αυτή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Premier Realty συνδέεται και με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν μεν σημαντικά το 2025, φθάνοντας τα 2 δισ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το 2024, ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλές σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της αγοράς ακινήτων.

Καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης στην premium αγορά είναι η συνεχής εισροή ξένων κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει ότι κατά την περίοδο 2018–2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, έναντι περίπου 170 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2008–2017.

ακίνητα

Σύμφωνα με την Premier Realty, η μακροχρόνια αυτή αύξηση των επενδύσεων εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την ανθεκτικότητα που παρουσιάζουν οι τιμές των ποιοτικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η εμπειρία δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος επικεντρώνεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στα Νότια Προάστια, σε επιλεγμένες περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, στην Κηφισιά αλλά και σε κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς.

Η Premier Realty θεωρεί ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον τομέα των πολυτελών ακινήτων

Όπως σημειώνει η Κορίνα Σαΐα, για πολλούς διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων έχει πλέον αποκτήσει χαρακτηριστικά «ασφαλούς καταφυγίου», συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα ζωής, πολιτική σταθερότητα, επενδυτικές προοπτικές και τιμές που εξακολουθούν να θεωρούνται ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλες ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος Golden Visa έχει επίσης επηρεάσει σημαντικά τη δομή της αγοράς. Η αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης στις 800.000 ευρώ για περιοχές υψηλής ζήτησης έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο προς τα ακίνητα υψηλής αξίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην αγορά.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε επιβράδυνση το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με μείωση του αριθμού των οικοδομικών αδειών κατά 2,4%, της επιφάνειας κατά 9,4% και του όγκου κατά 2,4%.

Η Premier Realty εκτιμά ότι η συνύπαρξη ισχυρής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τα ποιοτικά ακίνητα. Η αγορά στρέφεται όλο και περισσότερο σε νεόδμητες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και έργα που προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και υποδομών. Η αβεβαιότητα που προηγήθηκε σχετικά με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό συνέβαλε επίσης στον περιορισμό της προσφοράς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σπανιότητα των διαθέσιμων premium ακινήτων.

Οι τιμές

Παρά την έντονη άνοδο των τιμών τα τελευταία χρόνια, η Premier Realty θεωρεί ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στον τομέα των πολυτελών ακινήτων. Η σύγκριση των ελληνικών τιμών με αντίστοιχα ακίνητα σε αγορές όπως το Μονακό, το Λονδίνο, το Μιλάνο ή το Σεν Τροπέ δείχνει ότι η χώρα εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές επιλογές για διεθνείς επενδυτές.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η άνοδος των τιμών των διαμερισμάτων παραμένει σημαντικά υψηλότερη από τον πληθωρισμό, στοιχείο που διατηρεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και ενισχύει τις προσδοκίες για μελλοντικές υπεραξίες. Σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων έχει πλέον αποκτήσει μεγαλύτερη ωριμότητα, διεθνή αναγνωρισιμότητα και επενδυτικό βάθος. Η σταθερή παρουσία ξένων κεφαλαίων, η περιορισμένη προσφορά νέων ποιοτικών ακινήτων και η συνεχής αναβάθμιση περιοχών υψηλού ενδιαφέροντος δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ελκυστικότητας του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

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