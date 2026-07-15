Χρυσός: Έπεσε 6% στα 4.028 δολάρια

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Υποχώρησε ο χρυσός την Τετάρτη, μετά από αύξηση κατά περισσότερο από 2% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου τροφοδότησαν ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων των ΗΠΑ, επηρεάζοντας αρνητικά τα μη αποδοτικά πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,6% στα 4.028,43 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:43 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου μειώθηκαν κατά 0,8% στα 4.035,50 δολάρια, ανέφερε το Reuters.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο άνω του 2% στα 4.100,49 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη, ανακάμπτοντας από το χαμηλό δύο εβδομάδων, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός καταναλωτών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο, καθώς οι τιμές της ενέργειας υποχώρησαν.

Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τα κέρδη τους σε τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό όλων των ιρανικών λιμένων και απείλησε να χτυπήσει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις, στην τελευταία κλιμάκωση της σύγκρουσης από τις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι η αγορά κοιτάζει τώρα πέρα ​​από τα στοιχεία του ΔΤΚ, κάτι που αποτελεί μια ένδειξη καθυστέρησης… Ο Τραμπ συνεχίζει να διατηρεί τον αποκλεισμό των πλοίων που ρέουν από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας άνοδο των τιμών του πετρελαίου και πίεση στον χρυσό», δήλωσε στο Reuters ο Κέλβιν Γουόνγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του σε καιρούς υψηλών επιτοκίων

Οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου μπορούν να προκαλέσουν ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό και τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και ενώ ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού, χάνει την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας καλωσόρισαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό για τον Ιούνιο, αλλά δήλωσαν ότι θα χρειαστούν περισσότερες τέτοιες αναγνώσεις για να αισθάνονται σίγουροι ότι οι πιέσεις στις τιμές πραγματικά υποχωρούν.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες για τον πληθωρισμό.

Οι traders βλέπουν τώρα περίπου 58% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, έναντι 76% πριν από την έκθεση, και εξακολουθούν να προεξοφλούν περίπου 80% πιθανότητα αύξησης τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch Tool.

Αλλού, η spot τιμή του ασημιού έχασε 0,5% στα 58,35 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα υποχώρησε 0,1% στα 1.629,89 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε 0,2% στα 1.302,10 δολάρια.