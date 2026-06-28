 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού αντιστράφηκε μόλις άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Commodities 28.06.2026, 08:22
Σχολιάστε
Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 29% υποχώρησε η τιμή του χρυσού από το υψηλό ρεκόρ του στα τέλη του Ιανουαρίου, δείχνοντας πως το πολύτιμο μέταλλο μπορεί να θεωρείται διαχρονικά ένα ασφαλές επενδυτικό μέσο, αλλά προσφέρεται μόνο για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Η εκρηκτική άνοδός του, από περίπου 2.000 δολάρια ανά ουγκιά τον Φεβρουάριο του 2024 στο υψηλό των 5.594 δολαρίων τον Ιανουάριο, αντιστράφηκε μόλις άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και την περασμένη Τετάρτη η τιμή του υποχώρησε κάτω από τα 4.000 δολάρια.

Αντίθετα στο ρεύμα ο χρυσός

Αν και παραδοσιακά ευνοείται από συνθήκες αβεβαιότητας – όπως συνέβη το 2024 με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς και το 2025 με τον εμπορικό πόλεμο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ – αυτή τη φορά κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα.

Η σημαντική πτώση του αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του πληθωρισμού, λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος, και κατ’ επέκταση των προσδοκιών ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια, κάνοντας ελκυστικότερες τις επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ήδη τον Ιούνιο την αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων στο 2,25% από 2%.

Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις, ο χρυσός έπεσε θύμα και του ράλι των μετοχών, οι οποίες μετά από το αρχικό σοκ του πολέμου κινήθηκαν ξανά ανοδικά, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα τον κλάδο της τεχνολογίας. Η ρευστοποίηση κερδών από ιδιώτες επενδυτές, που είχαν αγοράσει τον χρυσό σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, πιθανότατα συνδέεται επίσης με την πτωτική πορεία του.

Τα ETFs και οι τράπεζες

Η ιστορία δείχνει ότι η τιμή του χρυσού παρουσιάζει μεγάλες μειώσεις από τα υψηλά επίπεδα και για μακρές χρονικές περιόδους. Πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μετά το 1980, όταν η τιμή του είχε εκτιναχθεί στο υψηλό τότε επίπεδο των 680 δολαρίων μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, ακολούθησε μία περίοδος 37 ετών με τις τιμές του να κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, όπως επισημαίνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μόνο μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007, το πολύτιμο μέταλλο κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα για να φτάσει πάνω από τα 1.860 δολάρια τον Σεπτέμβριο του 2011. Στη συνέχεια άρχισε να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα επί χρόνια έως ότου ξεπεράσει τα 2.000 δολάρια το 2020 με την πανδημία του κορονοϊού.

Τα επενδυτικά ταμεία σε χρυσό (ETFs) που αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της εκτίναξης των τιμών του την περασμένη διετία, το τελευταίο διάστημα καθοδηγούν την πτώση με καθημερινές εκροές. Από την άλλη πλευρά, οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τη ζήτηση χρυσού, ενισχύοντας τη θέση του στα συναλλαγματικά αποθέματά τους.

Από πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού μεταξύ των κεντρικών τραπεζών προκύπτει ότι αυτές συνεχίζουν να είναι θετικά διακείμενες, με το 45% να αναφέρουν ότι η συμμετοχή του χρυσού στα συναλλαγματικά τους αποθέματα θα αυξηθεί το επόμενο 12μηνο.

Η προστασία από τον κίνδυνο του πληθωρισμού και η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους είναι οι βασικοί λόγοι που οι κεντρικές τράπεζες διακρατούν χρυσό, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η κάλυψη από γεωπολιτικούς κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, το 74% των κεντρικών τραπεζών που ρωτήθηκαν διαβλέπουν ότι θα μειωθεί λιγότερο ή περισσότερο η διακράτηση στοιχείων ενεργητικού σε δολάρια την επόμενη πενταετία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες
Commodities

Θάμπωσε ο χρυσός μέσα σε πέντε μήνες - Πόσο κατρακύλησε η τιμή μου
Ελ Εριάν: Οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες σε γεωπολιτικούς κινδύνους
Markets

Ελ Εριάν: Οι αγορές αγνοούν τον πόλεμο, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν
Ευρώπη: Ο καύσωνας είναι η νέα πραγματικότητα – Πώς αλλάζει τα χαρτοφυλάκια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πώς ο καύσωνας στην Ευρώπη αλλάζει τα χαρτοφυλάκια
Αμοιβαία κεφάλαια: Εβδομαδιαίες ρευστοποιήσεις για τα αμερικανικά μετοχικά
Markets

Αμοιβαία κεφάλαια: Εβδομαδιαίες ρευστοποιήσεις για τα αμερικανικά μετοχικά
Ουγγαρία: Μέχρι το 2030 θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ
Συνάλλαγμα

Ουγγαρία: Μέχρι το 2030 θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ
SpaceX: Θα ενταχθεί στο Nasdaq-100
Wall Street

Η SpaceX θα ενταχθεί στο Nasdaq-100

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
Τράπεζες: Επιχείρηση αύξηση πελατολογίου από τις τράπεζες μέσω νέων προσφορών
Τράπεζες

Οι τράπεζες στο «κυνήγι» νέων πελατών - Οι προσφορές και τα μπόνους

Συνεχίζουν οι τράπεζες τις επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους

Αγης Μάρκου
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις
Business

Attica: Η υπερκάλυψη της IPO και η επόμενη μέρα

Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την Attica μετά την IPO – Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και ο νέος κύκλος ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
LVMH: Στόχος οι νέοι δισεκατομμυριούχοι της AI με το υπερπολυτελές Orient Express Yacht
Business

Orient Express - Το νέο σύμβολο πολυτέλειας για την ελίτ της ΑΙ

Η LVMH και η Accor ποντάρουν στη νέα γενιά δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε υπερπολυτελείς ταξιδιωτικές εμπειρίες μέσω του Orient Express

Νατάσα Σινιώρη
Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες
Commodities

Θάμπωσε ο χρυσός μέσα σε πέντε μήνες - Πόσο κατρακύλησε η τιμή μου

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού αντιστράφηκε μόλις άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Το Brent επιστρέφει σε τιμές προ πολέμου – Κάτω από τα 72,5 δολάρια
Commodities

Το Brent επιστρέφει σε τιμές προ πολέμου - Κάτω από τα 72,5 δολ.

Ποιοι παράγοντες σπρώχνουν το πετρέλαιο χαμηλότερα - Οι αγορές προεξοφλούν αποκλιμάκωση της κρίσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 70 δολάρια το αμερικανικό αργό
Commodities

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 70 δολάρια το αμερικανικό αργό

Το πετρέλαιο καταγράφει απώλειες της τάξης του 4%

Τζούλη Καλημέρη
Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Commodities

Κάτω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Ο χρυσός καταγράφει πτώση 20% από το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Στα 76 δολάρια μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν
Commodities

Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές του πετρελαίου - Στα 76 δολ.

Το πετρέλαιο παρατείνει την πτώση εν μέσω προσδοκιών για ομαλότερες ροές αργού μέσω του Ορμούζ

Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές
Commodities

Χρυσός- Ασήμι: Πτωτικά στη σκιά του sell off στις αγορές

Ο χρυσός και το ασήμι επηρεάζονται από το τεχνολογικό sell off που πλήττει τις αγορές

Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets
Upd: 19:46

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Τράπεζες: Σε τροχιά σύγκλισης ελληνικά και ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα
Τράπεζες

Σε τροχιά σύγκλισης ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά σύγκλισης με τις ευρωπαϊκές - Πού υπερέχουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Google: Περιορίζει τη χρήση των μοντέλων Gemini AI από την Meta
Tεχνητή νοημοσύνη

Φρένο στα μοντέλα Gemini της Meta βάζει η Google

Πού οδήγησαν τη Google και τη Meta οι αναγκαστικοί περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καύσωνας: Αλλάζει το ευρωπαϊκό καλοκαίρι – Τι δείχνουν τα δεδομένα Ιουνίου 2026
Κλιματική αλλαγή

Πιο συχνοί γίνονται οι καύσωνες στην Ευρώπη - Τα δεδομένα ανά χώρα

Όλο και πιο συχνός είναι ο καύσωνας στην Ευρώπη - Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων παρουσιάζουν τους υψηλότερους μέσους όρους σε ακραίες θερμοκρασίες

Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών
Πολιτική

Ισραήλ: Τα μεγάλα προβλήματα του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών

Μπορεί οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ να σημάνουν το πολιτικό τέλος του Νετανιάχου;

Νεκτάριος Δαργάκης
Χρυσός: Γιατί κατρακύλησε η τιμή του μέσα σε πέντε μήνες
Commodities

Θάμπωσε ο χρυσός μέσα σε πέντε μήνες - Πόσο κατρακύλησε η τιμή μου

Η εκρηκτική άνοδος του χρυσού αντιστράφηκε μόλις άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ενοίκια: Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς
Ακίνητα

Η δαπάνη που «εξαφανίζει» τους μισθούς

Η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη βλέπει πλέον τις αυξήσεις μισθών να εξανεμίζονται στο κόστος κατοικίας, ενώ η στέγη εξελίσσεται στη μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τα νοικοκυριά

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Η αόρατη κρίση πίσω από τη δημοσιονομική ευημερία
Economy

Η αόρατη κρίση πίσω από την ευημερία των... αριθμών

Η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα, αναβαθμίσεις και μείωση του δημόσιου χρέους, την ώρα που οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας (Β μέρος)
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον ΦΜΑ η αγορά πρώτης κατοικίας

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή του ΦΜΥ, δικαιούχοι της απαλλαγής, ποτέ γίνεται η άρση της και πότε μπορούμε να αιτηθούμε απαλλαγή για δεύτερη  φορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Ένας ΜΙΔΑΣ… διαφορετικός από τους άλλους
Opinion

Ένας ΜΙΔΑΣ… διαφορετικός από τους άλλους

Το ΜΙΔΑ φιλοδοξεί να γίνει η ενιαία ψηφιακή ταυτότητα κάθε ακινήτου, φέρνοντας περισσότερη διαφάνεια, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους για εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;
Financial Times

Πόση υπολογιστική ισχύ χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος;

Η κλίμακα δεν μπορεί να λύσει το θεμελιώδες πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά την ακρίβεια

Gary Marcus
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
ΦΠΑ: Η μείωση φόρου φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;
Tax

Η μείωση ΦΠΑ φτάνει στο ράφι: Μύθος ή πραγματικότητα;

Τι δείχνουν η διεθνής εμπειρία και οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιεν: Από ορόσημο κοινωνικοπολιτικής μεταρρύθμισης σε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα
World

Η ιστορία του γιεν που έγινε παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα

Το γιεν αποτυπώνει όσο λίγα άλλα πράγματα την πορεία της Ιαπωνίας από την μεσαιωνική φεουδαρχία σε παγκόσμια οκονομική δύναμη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UBS: Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία είναι εδώ: Πώς θα ξοδέψει η επόμενη γενιά τα τρισεκατομμύρια
World

Έρχεται η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου όλων των εποχών

Τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να μεταβιβαστούν από τους ιδρυτές στις νεότερες γενιές σε όλο τον κόσμο

Ο κίνδυνος ενός ισχυρού δολαρίου
Opinion

Ο κίνδυνος ενός ισχυρού δολαρίου

Η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο κίνδυνο για τις διεθνείς αγορές.

Συμεών Μαυρουδής
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies