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Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες

Commodities 19.06.2026, 22:15
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Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Γιάννης Αγουρίδης

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Με «κρίση» λαθρεμπορίου κινδυνεύει ο χρυσός, η οποία τροφοδοτεί πολέμους και εγκληματικές συμμορίες, καθώς οι υψηλές τιμές έχουν προκαλέσει έξαρση της παράνομης δραστηριότητας, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.

«Πρόκειται για μια κρίση για τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Τέιτ, επισημαίνοντας ότι «οι συγκρούσεις, η παράκαμψη των κυρώσεων και η παράνομη χρηματοδότηση» συχνά συμβαδίζουν με την παράνομη εξόρυξη.

Χρυσός: Η κλίμακα του προβλήματος

Η κλίμακα του προβλήματος έχει αυξηθεί καθώς οι τιμές του χρυσού έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, παρά την πτώση των τελευταίων μηνών, συμβάλλοντας στην τροφοδότηση βίαιων συγκρούσεων στο Σουδάν και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Μόλις πραγματοποιηθεί η επεξεργασία τους, οι ράβδοι χρυσού είναι χημικά πανομοιότυπες, πράγμα που σημαίνει ότι η προέλευσή τους μπορεί να αποκρυφθεί — καθιστώντας τον χρυσό ιδιαίτερα περιζήτητο από τους υπεύθυνους για ξέπλυμα χρήματος και τις εγκληματικές συμμορίες.

Η Ruth Crowell, διευθύνουσα σύμβουλος της London Bullion Market Association (LBMA), δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές καθιστούν «πιο επείγουσα» την ανάγκη να διακοπούν οι παράνομες ροές. «Αν προσπαθείς να μετακινήσεις παράνομα κεφάλαια σε όλο τον κόσμο, αυτό έγινε πολύ πιο εύκολο με την τεράστια αύξηση της τιμής του χρυσού», είπε, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής για τη Βιωσιμότητα και την Υπεύθυνη Προμήθεια που διοργάνωσαν η LBMA και το WGC.

Τι κάνουν οι κυβερνήσεις ΗΠΑ, Βρετανίας και ΗΑΕ

Κυβερνήσεις όπως των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΑΕ εξετάζουν επιλογές για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου χρυσού, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα όπως ανιχνευτές μετάλλων στις αφίξεις των αεροδρομίων και αυστηρότερους κανόνες σχετικά με την προέλευση του χρυσού.

Στις ΗΠΑ, ένα νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στο Κογκρέσο με τη στήριξη και των δύο κομμάτων προτείνει το Υπουργείο Εξωτερικών να καταρτίσει στρατηγική για την καταπολέμηση της παράνομης εξόρυξης χρυσού και να ξεκινήσει ειδική έρευνα σχετικά με την παράνομη εξόρυξη χρυσού στη Βενεζουέλα.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε την χθες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση έναντι του λαθρεμπορίου χρυσού, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας μια Σύνοδο Κορυφής για την παράνομη χρηματοδότηση, καθώς και μέσω του έργου που επιτελεί η Κοινή Ομάδα Εργασίας Πληροφοριών για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

«Ο χρυσός χρησιμοποιείται καταχρηστικά ως μέσο διενέργειας εγκληματικών συναλλαγών και παρατηρούμε μια αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ χρυσού και κρυπτονομισμάτων με σκοπό την περαιτέρω απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων», δήλωσε ο Λάμι.

Το Λονδίνο συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων κόμβων εμπορίου χρυσού στον κόσμο, με ημερήσιο όγκο συναλλαγών άνω των 220 δισ. δολαρίων σε μια εξωχρηματιστηριακή αγορά, τα πρότυπα της οποίας διαχειρίζεται η LBMA.

Οι ράβδοι χρυσού που έχουν εγκριθεί από την LBMA πρέπει να προέρχονται από διυλιστήρια «καλής παράδοσης» (good delivery), τα οποία έχουν συμφωνήσει να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους και να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα πρότυπα προμήθειας.

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