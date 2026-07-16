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Ford: Οι ΗΠΑ πρέπει να προετοιμαστούν για την επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών

Ο πρόεδρος της Ford προειδοποιεί ότι τα αυτοκίνητα από την Κίνα έχουν εκτοπίσει γρήγορα τους ανταγωνιστές τους σε άλλα μέρη του κόσμου

World 16.07.2026, 23:25
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Ford: Οι ΗΠΑ πρέπει να προετοιμαστούν για την επέλαση των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να βασίζεται επ’ αόριστον στους δασμούς και τους εμπορικούς περιορισμούς για να κρατήσει εκτός αγοράς τους Κινέζους κατασκευαστές. Αντίθετα, πρέπει να προετοιμαστεί ώστε να τους ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις, προειδοποίησε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα κατά μέτωπο», δήλωσε ο Φορντ σε εκδήλωση της Axios στην Ουάσινγκτον. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα τους κρατάμε έξω για πάντα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τους νικήσουμε στο δικό τους παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που στο αμερικανικό Κογκρέσο προωθείται διακομματικό νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα απαγορεύει την κυκλοφορία κινεζικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Η Ford έχει δηλώσει ότι στηρίζει τη συγκεκριμένη νομοθεσία, θεωρώντας πως συμβάλλει στην προστασία της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενισχυμένες από γενναίες κρατικές επιδοτήσεις και σημαντική τεχνολογική πρόοδο, έχουν κατακτήσει μερίδια αγοράς σε πολλές περιοχές του κόσμου. Προς το παρόν, παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένες από τις ΗΠΑ, λόγω των υψηλών δασμών και των περιορισμών που επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μάλιστα, επιτροπή της Γερουσίας αναμένεται να ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ αντίστοιχη πρόταση εξετάζεται και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

BYD

Η Ford προετοιμάζεται

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπιλ Φορντ, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν πρέπει να επαναπαύεται στην προστασία που προσφέρουν οι περιορισμοί. Όπως είπε, είναι πιθανό οι κινεζικές εταιρείες να βρουν στο μέλλον τρόπους να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά και οι εγχώριοι κατασκευαστές οφείλουν να είναι έτοιμοι.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ford προετοιμάζει την κυκλοφορία ενός νέου πλήρως ηλεκτρικού pickup με τιμή εκκίνησης περίπου 30.000 δολάρια, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί τα οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα των κινεζικών κατασκευαστών.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Ford αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία που επικρατεί στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία απέναντι σε ομίλους όπως η BYD και η Geely, οι οποίοι έχουν ενισχύσει θεαματικά τις εξαγωγές τους και αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με την Ένωση Επιβατικών Οχημάτων της Κίνας, οι εξαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων της χώρας υπερδιπλασιάστηκαν τον Ιούνιο, φτάνοντας περίπου τις 877.000 μονάδες.

Οι περιορισμοί που έχουν ήδη επιβληθεί στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να έχουν επιπτώσεις και σε εταιρείες που συνδέονται με κινεζικούς ομίλους. Η Polestar, κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων που ελέγχεται από τη Zhejiang Geely Holding Group, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι διακόπτει τις πωλήσεις της στην αμερικανική αγορά, εξαιτίας του νέου κανονισμού που απαγορεύει τη χρήση κινεζικού λογισμικού στα οχήματα.

Η εταιρεία είχε ζητήσει εξαίρεση από το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, αξιοποιώντας τη σχετική διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός, ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε.

Αντίθετα, η Volvo, η οποία επίσης ανήκει κατά πλειοψηφία στη Geely, εξασφάλισε τον Μάιο σχετική άδεια από τις αμερικανικές αρχές, διατηρώντας την παρουσία της στην αγορά των ΗΠΑ.

Μείωση κόστους παραγωγής

Παράλληλα, η Ford επιχειρεί να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής των ηλεκτρικών οχημάτων της. Το νέο ηλεκτρικό pickup θα κατασκευάζεται σε εργοστάσιο του Κεντάκι, αξιοποιώντας μια νέα αρχιτεκτονική παραγωγής, σύμφωνα με την οποία το όχημα συναρμολογείται σε τρία βασικά τμήματα – το εμπρός μέρος, το πίσω μέρος και το σύστημα της μπαταρίας – τα οποία ενώνονται στο τέλος της γραμμής παραγωγής.

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και για άλλα μοντέλα, όπως μικρά επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα. Το νέο ηλεκτρικό pickup της Ford αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Την ίδια ώρα, η Ford βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών σε άλλες αγορές. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, συνεργάζεται με τη γαλλική Renault για την ανάπτυξη δύο νέων μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Μπιλ Φορντ, δισέγγονος του ιδρυτή της εταιρείας Χένρι Φορντ, υπογράμμισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μια σταθερή και μακροπρόθεσμη βιομηχανική στρατηγική, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζουν ανταγωνιστικές χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Όπως σημείωσε, οι επενδύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία απαιτούν πολυετή σχεδιασμό και δεν μπορούν να προσαρμόζονται κάθε φορά που αλλάζει η πολιτική ηγεσία.

«Οι χρόνοι που απαιτούνται για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις επενδύσεις μας είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους πολιτικούς κύκλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια διακομματική βιομηχανική πολιτική, όσο δύσκολο κι αν είναι να επιτευχθεί μια τέτοια συναίνεση.

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