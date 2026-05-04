Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150

Η αγορά αλουμινίου ήταν κάποτε μια αγορά με σταθερότητα παραγωγής.

Σήμερα όμως έχει μετατραπεί σε απρόβλεπτο παράγοντα της κρίσης, ικανό να «φρενάρει» ακόμα και τα πιο ισχυρά εργοστάσια αυτοκινήτων.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις αλουμινίου, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυξημένο κόστος παραγωγής και πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τους εμπορικούς δασμούς και τα προβλήματα σε βασικές μονάδες παραγωγής.

Η έλλειψη σε αλουμίνιο τοποθετεί το Ford F-150 στο επίκεντρο της πίεσης

Το Ford F-150, το πιο δημοφιλές όχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κρίσης.

Ο Τεξανός έμπορος Sam Pack, που διαθέτει τέσσερις αντιπροσωπείες στο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, λέει στη Wall Street Journal ότι τα φορτηγά αυτά αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της επιχείρησής του.

Ωστόσο, τα αποθέματά του έχουν μειωθεί στις 42 ημέρες από τις 60 που ήταν πριν.

Η εκτόξευση του κόστους του αλουμινίου

Η τιμή του αλουμινίου έχει αυξηθεί δραματικά διεθνώς, φτάνοντας περίπου τα 3.500 δολάρια ανά τόνο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελικό κόστος αγγίζει τα 6.100 δολάρια λόγω δασμών 50% και των επιπλέον εξόδων μεταφοράς.

Η αύξηση αυτή συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, που έχει περιορίσει τις ροές από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, καθώς και με προβλήματα στην παραγωγή.

Η αυξανόμενη εξάρτηση από το αλουμίνιο

Η Βόρεια Αμερική κατανάλωσε πέρυσι 3,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αλουμινίου, σχεδόν 30% περισσότερους από το 2020.

Το μέταλλο έχει γίνει βασικό στοιχείο για την αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω της ανάγκης για ελαφρύτερα και πιο αποδοτικά οχήματα.

Η πίεση στη Ford και οι απώλειες

Η Ford, η οποία από το 2014 έχει μετατρέψει το F-150 σε αλουμινένιο όχημα, βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης.

Οι πυρκαγιές στoν κύριο προμηθευτή της Ford στη βόρεια Νέα Υόρκη το περασμένο φθινόπωρο επιδείνωσαν την κατάσταση, προκαλώντας σημαντικές απώλειες και μείωση της παραγωγής. Η εταιρεία εκτιμά ότι το κόστος πρώτων υλών θα διπλασιαστεί φέτος.

Οι διακοπές λειτουργίας του εργοστασίου, το οποίο διαχειρίζεται η Novelis με έδρα την Ατλάντα, έπληξαν σοβαρά τα οικονομικά αποτελέσματα της Ford, μειώνοντας τα προσαρμοσμένα κέρδη της περασμένης χρονιάς κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στελέχη της Ford δήλωσαν σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία έχει διπλασιάσει τις αναμενόμενες δαπάνες για πρώτες ύλες από 1 δισεκατομμύριο δολάρια φέτος σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους του αλουμινίου.

Παράλληλα, η Ford έχει ζητήσει χαλάρωση των δασμών για να αντιμετωπίσει την κρίση, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Μπορεί να επιστρέψει το ατσάλι;

Παρότι ορισμένοι παράγοντες της αγοράς εξετάζουν την πιθανότητα επιστροφής στο ατσάλι, η τεχνολογική εξάρτηση από το αλουμίνιο θεωρείται πλέον βαθιά και δύσκολα αναστρέψιμη, καθώς η αλλαγή υλικών θα απαιτούσε τεράστιο κόστος και χρόνο προσαρμογής.