ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία

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Tην πώληση οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών, καθώς και συναφών υπηρεσιών, έναντι τιμήματος σχεδόν δυο δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωση χθες Τετάρτη το Στέιτ Ντιπάρτμεν ότι ενέκρινε, εν μέσω αναζωπύρωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ βελτιώνοντας την ασφάλεια σημαντικού συμμάχου εκτός NATO, που αποτελεί δύναμη για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο» στον Κόλπο, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τι περιλαμβάνεται στην πώληση

Στο στρατιωτικό υλικό που προορίζεται για τη Σαουδική Αραβία συγκαταλέγονται κυρίως 20.000 συστήματα ρουκετών κατευθυνόμενων με λέιζερ (Advanced Precision Kill Weapon System, APKWS-II), αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, και πυρομαχικά τους. Τα οπλικά συστήματα αυτά περιγράφονται από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ως «λιγότερο δαπανηρός τρόπος» για να καταστρέφονται στόχοι, ιδίως drones, με το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι περιορίζουν «τις παράπλευρες απώλειες», ιδίως σε «μάχες εκ του σύνεγγυς».

Ο κυριότερος δυνητικός ανάδοχος είναι η BAE Systems, στη Νάσουα, στο Νιου Χάμσιρ, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής διπλωματίας.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την αποτρεπτική δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας έναντι τρεχουσών και μελλοντικών απειλών ενισχύοντας την άμυνά της και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες δυνάμεις της περιοχής και του NATO», πάντα κατά την ανακοίνωση.

Δεν δίνεται χρονοδιάγραμμα.

Επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Το δελτίο Τύπου αυτό δημοσιοποιήθηκε καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, εξαπέλυσαν πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τη Δευτέρα, αφού την κατηγόρησαν πως επιτέθηκε στο αεροδρόμιο της υπό τον έλεγχό τους υεμενίτικης πρωτεύουσα Σανάα. Η εξέλιξη αναζωπυρώνει τον πόλεμο στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου έπειτα από κάποια χρόνια συγκριτικής ηρεμίας.

Συμπίπτει εξάλλου με την κλιμάκωση των βομβαρδισμών των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν και την επανεπιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο σε αντίποινα για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.