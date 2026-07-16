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Σπάνιες γαίες: Η ΕΕ ετοιμάζει ομάδα διαχείρισης κρίσεων ενόψει της αντιπαράθεσης με Κίνα

Η ΕΕ προετοιμάζεται για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο με την Κίνα τον Οκτώβριο με φόντο τις σπάνιες γαίες

World 16.07.2026, 22:32
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Σπάνιες γαίες: Η ΕΕ ετοιμάζει ομάδα διαχείρισης κρίσεων ενόψει της αντιπαράθεσης με Κίνα
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Ομάδα έκτακτης ανάγκης συγκροτεί η ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα, καθώς πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας σχετικά με τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες και τις εξαγωγές τους.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού εξορυχθέντος αποθέματος και το 88% του παγκόσμιου αποθέματος επεξεργασμένων σπάνιων γαιών

Η ομάδα, που αποτελείται από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από κορυφαίες υπηρεσίες, θα έχει ως στόχο να προβλέπει και να ανταποκρίνεται σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times.

Η ΕΕ προετοιμάζεται για έναν πιθανό εμπορικό πόλεμο με την Κίνα τον Οκτώβριο, όταν το Πεκίνο ενδέχεται να επιβάλει εκ νέου περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταποιητική βιομηχανία. Η Κίνα αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού εξορυχθέντος αποθέματος και το 88% του παγκόσμιου αποθέματος επεξεργασμένων σπάνιων γαιών.

«Πρόκειται για το να είμαστε πιο ευέλικτοι και να προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αναγνωρίζουμε ως προβλήματα», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος.

Η ειδική ομάδα θα αναζητήσει εναλλακτικές πηγές και ενδεχομένως θα αξιοποιήσει χρηματοδότηση της ΕΕ για να διασφαλίσει τη διατήρηση των προμηθειών, ανέφερε άλλος αξιωματούχος.

Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς προειδοποίησε το Πεκίνο ότι, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στην αναστροφή της αύξησης του εμπορικού ελλείμματος ύψους 1 δισ. ευρώ την ημέρα, οι Βρυξέλλες θα αναλάβουν δράση.

Εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα

Η ΕΕ εξαρτάται από τους Κινέζους προμηθευτές για τα τσιπ που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η μείωση της προσφοράς ημιαγωγών τον Οκτώβριο — μετά από διαμάχη μεταξύ της ολλανδικής κυβέρνησης και του Κινέζου ιδιοκτήτη της μεγάλης εταιρείας παραγωγής Nexperia — ανάγκασε την ΕΕ να χαλαρώσει προσωρινά τις κυρώσεις εναντίον ενός άλλου Κινέζου προμηθευτή, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει έλλειψη προμηθειών.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι η Κίνα αποτελεί μόνο ένα μέρος των προτεραιοτήτων της νέας ομάδας, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο.

Η ειδική ομάδα θα αποτελείται από στελέχη των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την αναπτυξιακή βοήθεια, την οικονομία, καθώς και από την κεντρική μονάδα που υπάγεται απευθείας στην πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να ηγηθεί μιας «γεωπολιτικής Επιτροπής», αλλά η Επιτροπή έχει βρεθεί να αντιδρά σε γεγονότα αντί να τα διαμορφώνει.

Τον τελευταίο χρόνο, η ΕΕ αντιμετώπισε τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πόλεμο στο Ιράν που έκοψε τις προμήθειες ενέργειας, την έλλειψη λιπασμάτων που θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή τροφίμων και διάφορες φερόμενες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να άρει την απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων μαγνητών σπάνιων γαιών και πρώτων υλών για ένα έτος τον περασμένο Οκτώβριο, μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, αλλά η συμφωνία αυτή πρόκειται να λήξει αργότερα φέτος. Επιπλέον, επέβαλε ένα σύστημα αδειοδότησης που απαιτούσε από τους Ευρωπαίους πελάτες να υποβάλλουν αιτήσεις και να παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής και τους δικούς τους πελάτες.

Αν και οι αξιωματούχοι εκφράζουν την ελπίδα ότι η εκεχειρία θα ανανεωθεί τον Οκτώβριο, δηλώνουν ότι πρέπει να προετοιμαστούν για το χειρότερο.

Η Επιτροπή αναμένεται επίσης να εκδώσει τον Σεπτέμβριο μια «πρόταση για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού». Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει φόρο εξαγωγής στο σκραπ αλουμινίου, ώστε να παραμένει μεγαλύτερο μέρος τους εντός της Ένωσης για ανακύκλωση σε νέο μέταλλο, καθώς και μέτρα για την αύξηση της ανακύκλωσης μαγνητών σπάνιων γαιών εντός της ΕΕ, σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια.

Επίσης, επεξεργάζεται έναν νόμο για τη διαφοροποίηση, ο οποίος θα υποχρεώνει τις εταιρείες να μειώσουν την εξάρτησή τους από έναν μόνο προμηθευτή ορισμένων βασικών πρώτων υλών.

Ο εκπρόσωπος της ΕΕ για εμπορικά θέματα, Olof Gill, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εντατικοποίησης του δομημένου διαλόγου με την Κίνα, η Επιτροπή αυξάνει τη συχνότητα του τακτικού συντονισμού και της εσωτερικής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της.»

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