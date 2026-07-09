Σπάνιες γαίες: Οι κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν την απαγόρευση για να κερδίσουν έδαφος στον ανταγωνισμό

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Οι κινεζικές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν σπάνιες γαίες εκμεταλλεύονται μια «ιστορική» ευκαιρία να αναβαθμιστούν στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας και να ασκήσουν πίεση στους ξένους ανταγωνιστές τους, καθώς οι έλεγχοι των εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών που επέβαλε το Πεκίνο πλήττουν τους Ιάπωνες ομολόγους τους, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τα σπάνια γαιώδη στοιχεία αποτελούν απαραίτητα πρόσθετα σε προηγμένα υλικά και στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όλων των ειδών, από μαγνήτες σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως κεραμικά στην κατασκευή μικροτσίπ

Η Κίνα περιόρισε φέτος τις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς δεκάδες ιαπωνικές εταιρείες, αφότου η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έκανε δηλώσεις σχετικά με τον ρόλο του Τόκιο σε μια υποθετική σύγκρουση για την Ταϊβάν, επεκτείνοντας τους περιορισμούς που ίσχυαν ήδη.

Οι έλεγχοι έχουν ασκήσει πίεση στους ιαπωνικούς κατασκευαστές. Τα σπάνια γαιώδη στοιχεία αποτελούν απαραίτητα πρόσθετα σε προηγμένα υλικά και στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όλων των ειδών, από μαγνήτες σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως κεραμικά στην κατασκευή μικροτσίπ.

Προηγουμένως, οι ιάπωνες προμηθευτές εισήγαγαν σπάνια γαιώδη στοιχεία από την Κίνα για την κατασκευή υλικών και εξαρτημάτων, τα οποία στη συνέχεια πωλούνταν σε κινεζικές εταιρείες για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Οι εταιρείες αυτές στρέφονται πλέον προς εγχώριους προμηθευτές, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να προχωρήσουν μπροστά.

Αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα εμφανές στον τομέα της επεξεργασίας του υττρίου, ενός από τα στοιχεία σπάνιων γαιών που προστέθηκαν πέρυσι στον κατάλογο ελέγχου των εξαγωγών του Πεκίνου.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει πάνω από το 90% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας για το οξείδιο του υττρίου. Μεταξύ των βασικών χρήσεών του συγκαταλέγεται η σταθεροποίηση του ζιρκονίου, το οποίο απαιτείται για την κατασκευή πολυάριθμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών συσκευών και βιομηχανικών κεραμικών.

Ο Rao Xinwei, αναλυτής της εταιρείας δεδομένων εμπορευμάτων Mysteel με έδρα τη Σαγκάη, δήλωσε ότι η κινεζική βιομηχανία ζιρκονίου ήταν ισχυρότερη στην αγορά μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας, αλλά δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί τη Γαλλία και την Ιαπωνία στην αγορά υψηλής κατηγορίας.

Οι ιαπωνικές εταιρείες, με επικεφαλής τις Tosoh, Daiichi Kigenso Kagaku και Shin-Etsu, είναι παγκόσμιοι ηγέτες στον καθαρισμό και την επεξεργασία υψηλής ποιότητας ζιρκονίου και υλικών με βάση το ύττριο.

«Οι έλεγχοι στις εξαγωγές οξειδίου του υττρίου έχουν δημιουργήσει μια ιστορική ευκαιρία για τις κινεζικές εταιρείες», δήλωσε ο Rao.

Παράθυρο ευκαιρίας για τις κινεζικές εταιρείες

Οι Κινέζοι παραγωγοί επιταχύνουν πλέον τις προσπάθειές τους για την εξασφάλιση παραγγελιών από το εξωτερικό, ανέφερε, «εκμεταλλευόμενοι αυτό το παράθυρο ευκαιρίας» για να ενισχύσουν τις τεχνολογικές τους δυνατότητες και να διευρύνουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά.

Σε ένδειξη της αισιοδοξίας των επενδυτών, οι μετοχές έξι κινεζικών εταιρειών που κατασκευάζουν προϊόντα με βάση το ζιρκόνιο και το ύττριο έχουν σημειώσει άνοδο που κυμαίνεται από 74% έως 312% από την αρχή του έτους.

Οι έλεγχοι που επιβάλλει το Πεκίνο έχουν οδηγήσει σε διεύρυνση του χάσματος τιμών μεταξύ της κινεζικής και των ξένων αγορών.

Το οξείδιο του υττρίου διαπραγματεύεται στα 7,88 δολάρια ανά κιλό στην Κίνα, σε σύγκριση με 1.175 δολάρια ανά κιλό στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Baiinfo, έναν κινεζικό πάροχο δεδομένων για τις πρώτες ύλες. Άλλες ενώσεις σπάνιων γαιών παρουσιάζουν μικρότερα, αλλά σημαντικά χάσματα τιμών.

Ένας ειδικός του κλάδου στην Ιαπωνία ανέφερε ότι η πιο σοβαρή πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού αφορούσε το ύττριο, αλλά η χώρα τα κατάφερνε, ενώ το ζιρκόνιο δεν αποτελούσε πρόβλημα.

Η Aidite, μια κινεζική εταιρεία παραγωγής οδοντιατρικών υλικών και εξοπλισμού, δήλωσε στους FT ότι είχε λάβει ειδοποίηση από την Tosoh, την ιαπωνική εταιρεία προμήθειας σε σκόνη ζιρκονίου, ότι οι παραδόσεις θα ανασταλούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών ζιρκονίου της Tosoh για την οδοντιατρική αγορά προορίζεται για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Οι διαταραχές στην προμήθεια σπάνιων γαιών θα επηρεάσουν τους δυτικούς χρήστες μέσω ελλείψεων προϊόντων ή αυξημένης εξάρτησης από κινέζους προμηθευτές.

Η Ιαπωνία δεν είναι ο μόνος στόχος των ελέγχων της Κίνας στις σπάνιες γαίες. Το Πεκίνο χρησιμοποίησε περιορισμούς στις εξαγωγές για να ανταποκριθεί στους εκτεταμένους δασμούς της «ημέρας απελευθέρωσης» που επέβαλε πέρυσι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, είχαν μετατοπίσει την ισορροπία δυνάμεων στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας προς όφελος του Πεκίνου.

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη της δικής τους αλυσίδας εφοδιασμού με σπάνιες γαίες, οποιαδήποτε σημαντική μείωση της κυριαρχίας της Κίνας αναμένεται να διαρκέσει χρόνια, αν όχι δεκαετίες, σύμφωνα με αναλυτές. Αναμένουν επίσης ότι περισσότερες κινεζικές εταιρείες θα αξιοποιήσουν τους ελέγχους στις εξαγωγές για να αναρριχηθούν στην βιομηχανική αλυσίδα αξίας.

Ο Cory Combs, αναπληρωτής διευθυντής της συμβουλευτικής εταιρείας Trivium China με έδρα το Πεκίνο, δήλωσε ότι οι Κινέζοι παραγωγοί μαγνητών και άλλων προϊόντων σπάνιων γαιών έχουν πλησιάσει ή έχουν φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τους Ιάπωνες παραγωγούς τα τελευταία χρόνια.

«Καθώς οι κινεζικοί έλεγχοι αναγκάζουν τη μείωση των αποθεμάτων σπάνιων γαιών της Ιαπωνίας, το κόστος των Ιαπώνων παραγωγών αυξάνεται αναγκαστικά και οι Κινέζοι ανταγωνιστές αναμένεται να επωφεληθούν», ανέφερε.