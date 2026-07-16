Όμιλος Δάιος: Άνοδος πωλήσεων 7,6% στον ξενοδοχειακό τομέα το 2025

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Ανοδική πορεία κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός τομέας του Ομίλου Δάιος Πλαστικά, ο οποίος αναπτύσσεται μέσω δύο μονάδων πέντε αστέρων στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 36,36 εκατ. ευρώ, από 33,79 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,61%.

Η βελτίωση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην πορεία του Daios Cove στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στην αύξηση των τιμών πώλησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Αντίθετα, το Daios Luxury Living στη Θεσσαλονίκη κινήθηκε κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

Ο Όμιλος διαθέτει απευθείας το Daios Luxury Living, το οποίο λειτουργεί ως υποκατάστημα της μητρικής εταιρείας στη λεωφόρο Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για boutique ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με προσανατολισμό στον αστικό και επιχειρηματικό τουρισμό.

Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται η κατά 100% θυγατρική Hellas Holiday Hotels Μονοπρόσωπη Α.Ε., στην οποία ανήκει το Daios Cove, πολυτελές resort πέντε αστέρων στον κόλπο του Μιραμπέλου. Η μονάδα αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 325 στρεμμάτων και διαθέτει συνολική δυναμικότητα 717 κλινών.

Όμιλος Δάιος: Σταθερή εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Ο κύκλος εργασιών του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης διαμορφώθηκε το 2025 σε 3,14 εκατ. ευρώ, έναντι 3,18 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας οριακή κάμψη κατά περίπου 1,5%.

Για το 2026 η διοίκηση αναμένει σταθερότητα στις πωλήσεις της μονάδας. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ζήτηση στον αστικό τουρισμό εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις, οι οποίες συνδέονται συχνά με εξωγενείς παράγοντες και δεν επιτρέπουν ασφαλή ποσοτικοποίηση των εκτιμήσεων για το σύνολο της χρήσης.

Η βασική αναπτυξιακή ώθηση του ξενοδοχειακού τομέα προήλθε από την Κρήτη. Το Daios Cove συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ στο Daios Cove

Η Hellas Holiday Hotels υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει υπαχθεί στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου. Τον Δεκέμβριο υπέβαλε αίτημα για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του 65% του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη χρηματοδότηση της επένδυσης εκταμιεύθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2025 δύο ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ. Μετά την πρόσθετη χρηματοδότηση, τα μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια της εταιρείας αυξήθηκαν σε 51,42 εκατ. ευρώ, από 41,42 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η διοίκηση σημειώνει ότι περίπου το 95% του συνολικού τραπεζικού δανεισμού έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο κίνδυνο ρευστότητας. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν θεαματικά στα 12,42 εκατ. ευρώ, από 711.842 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Άνοδος 8,55% στον τζίρο της θυγατρικής

Ο κύκλος εργασιών της Hellas Holiday Hotels ανήλθε το 2025 σε 33,22 εκατ. ευρώ, έναντι 30,61 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,55%. Η εταιρεία αποδίδει τη βελτίωση κυρίως στην αύξηση των τιμών πώλησης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20%, στα 7,99 εκατ. ευρώ, από 6,66 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 6,33 εκατ. ευρώ, έναντι 5,27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 20,18%.

Παρά την ενίσχυση της κερδοφορίας, η διοίκηση αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025.

Στο τέλος του 2025, η εταιρεία απασχολούσε 43 εργαζομένους, από 38 έναν χρόνο νωρίτερα. Λόγω της εποχικής λειτουργίας του resort, όμως, ο αριθμός των απασχολουμένων ξεπέρασε τους 350 κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος διαμορφώθηκε στα 212 άτομα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2026

Για τη χρήση του 2026, η εικόνα διαφοροποιείται μεταξύ των δύο ξενοδοχείων. Για το Daios Luxury Living στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχετικά σταθερός κύκλος εργασιών. Για το Daios Cove, οι υφιστάμενες προκρατήσεις των καλοκαιρινών μηνών δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για βελτιωμένες επιδόσεις, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που προκάλεσαν οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν.

Η διοίκηση επισημαίνει, πάντως, ότι η αύξηση του λειτουργικού κόστους, με κυριότερη την άνοδο του μισθολογικού κόστους, ενδέχεται να πιέσει τα λειτουργικά αποτελέσματα και το περιθώριο EBITDA. Στους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας περιλαμβάνονται επίσης οι πληθωριστικές πιέσεις, η εξέλιξη των επιτοκίων και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η ζήτηση για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες του Ομίλου διατηρείται, πάντως, σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ η επένδυση στο Daios Cove ενισχύει τη θέση του στην κατηγορία των πολυτελών resorts και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των εσόδων τα επόμενα χρόνια.