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ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών και ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις

Στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel από την ΕΖΑ

Τρόφιμα – ποτά 15.07.2026, 20:40
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ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών και ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις
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Το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών διευρύνει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) , υλοποιώντας μια στρατηγική ανάπτυξης που συνδυάζει νέες συνεργασίες, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και επενδύσεις στην παραγωγή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Σε μια απαιτητική χρονιά για τον κλάδο της μπύρας, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της, βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΖΑ.

Η ΕΖΑ κατέγραψε σταθερό EBITDA στα €2,43 εκατ., ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) επέστρεψε σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 54%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που δίνει έμφαση στη δημιουργία αξίας και όχι αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

ΕΖΑ: Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση για την επόμενη ημέρα

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ενίσχυση της εταιρείας διαδραμάτισε η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €7 εκατ., η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΖΑ. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού προσέθεσε επιπλέον €5 εκατ. στο κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού και εμπορικού σχεδιασμού της.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώθηκε και στις εμπορικές της επιδόσεις. Κατά το 2025, η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στο κανάλι της εστίασης, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και PILS HELLAS. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική των brands της εταιρείας και τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει στην αξία, την ποιότητα και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλα τα κανάλια της αγοράς.

Νέα brands, νέες συνεργασίες, νέες κατηγορίες

Η ΕΖΑ συνεχίζει να διευρύνει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της. Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETAN KINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Το επόμενο βήμα έρχεται τον Ιούλιο του 2026, με τη συνεργασία της ΕΖΑ με την ιστορική ΠΙΛΑΒΑΣ, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων. Η κίνηση αυτή διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα και επιταχύνει τη μετάβασή της από μια αμιγώς ζυθοποιία σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία ποτών.

Σταθερή επένδυση στην Ελλάδα

Με έδρα και παραγωγική βάση την Αταλάντη από το 1989, η ΕΖΑ παραμένει η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία μπύρας της χώρας. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα €31,9 εκατ. την τελευταία δεκαετία και περισσότερους από 140 εργαζομένους, συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική παραγωγή, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη ισχυρών ελληνικών και διεθνών brands.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτας Ασπιώτη δήλωσε: «Το 2025 ήταν μια χρονιά στρατηγικών επιλογών για την ΕΖΑ. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, επιλέξαμε συνειδητά να επενδύσουμε στη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας και στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων και συνεργασιών. Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παραγωγή μας στην Αταλάντη, στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη ελληνικών και διεθνών brands, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της ΕΖΑ»

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