 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος – Πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους

Στο μέρισμα έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των 7.725.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ και δεν δικαιούνται μερίσματος

Business 15.07.2026, 20:24
Σχολιάστε
ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος – Πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη διανομή μερίσματος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξήντα λεπτών του ευρώ (€0,60) ανά μετοχή αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι στο μέρισμα έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των 7.725.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ και δεν δικαιούνται μερίσματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,57) ανά μετοχή.

Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος της ΔΕΗ

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουλίου 2026 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 24η Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την 21η Ιουλίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA BANK ως εξής:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens.
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μέσω της ALPHA BANK, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την Euronext Securities Athens, για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Σημειώνεται ότι μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών και ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις
Τρόφιμα – ποτά

ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών
ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος – Πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους
Business

ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή
AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ
Business

Και η Blue Silk του Αγγέλου στην ΑΜΚ της AKTOR
Γρηγόρης: Αύξηση κατά 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Γρηγόρης: Αύξηση 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025
Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της για το 2026 – Θετική η εικόνα από την αγορά, ανοδικές οι πωλήσεις
Business

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της Jumbo για το 2026 - Τι μέρισμα θα διανείμει
Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor
Business

Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Πώς ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομίας συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη – Το παράδειγμα της Λακωνίας
AGRO

Ο «θησαυρός» της Λακωνίας σε αριθμούς

Τι μπορεί να επιφέρει η επένδυση στη γνώση και την καινοτομία - Αποκαλυπτική μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Business
ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών και ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις
Τρόφιμα – ποτά

ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών

Στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel από την ΕΖΑ

AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ
Business

Και η Blue Silk του Αγγέλου στην ΑΜΚ της AKTOR

Μετά τις εταιρείες Winex και Castellano και ο τρίτος κύριος μέτοχος της AKTOR, η Blue Silk ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Γρηγόρης: Αύξηση κατά 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Γρηγόρης: Αύξηση 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025

Η κερδοφορία της Γρηγόρης διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 7,76 εκατ. ευρώ

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της για το 2026 – Θετική η εικόνα από την αγορά, ανοδικές οι πωλήσεις
Business

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της Jumbo για το 2026 - Τι μέρισμα θα διανείμει

Η ΓΣ της Jumbo διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της - Πράσινο φως για διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή

Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor
Business

Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. του Ομίλου Cenergy Holdings βρίσκεται στο Σουσάκι Κορινθίας

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια
Μεταφορές

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια

«Τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες» αναφέρει η εταιρεία

CrediaBank: Πέρασαν τα πακέτα του placement – Άλλαξε χέρια το 16,7% στα 0,90 ευρώ
Business

Πέρασαν τα πακέτα για το 16,7% της CrediaBank στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου πέρασαν συνολικά 11 πακέτα που αφορούσαν 333.333.333 μετοχές της CrediaBank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Δημοπρασία: Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων ανέκτησε τον θρόνο του για 50,1 εκ. δολάρια
World

Ρεκόρ πώλησης δεινοσαύρου για 50,1 εκ. δολάρια

Σε δημοπρασία πουλήθηκε ο Γκας ο Τυραννόσαυρος Ρεξ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πλήρη απολιθώματα που έχουν βρεθεί ποτέ, που χρειάστηκε τρία χρόνια για να ανασκαφεί

Γαλλία: Καλπάζει η φτώχεια
World

Καλπάζει η φτώχεια στη Γαλλία

Πληθωρισμός και ακρίβεια ροκανίζουν τα εισοδήματα, εκτινάσσουν τις ανισότητες και... βγάζουν πρόεδρο τη Λεπέν

Αλέξανδρος Καψύλης
Fed: Ελαφριά πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός σύμφωνα με το «Beige Book» Ιουλίου
World

Τι κλίμα καταγράφει η Fed στο «Beige Book» Ιουλίου

Βελτιωμένη ήταν η οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις περιφέρειες σύμφωνα με τη Fed - Αβεβαιότητα για τιμές καυσίμων

Greek Banks Have Liquidity Ready to Fuel Economic Growth
English Edition

Greek Banks Have Liquidity Ready to Fuel Economic Growth

Greek Finance Minister Kyriakos Pierrakakis says the country's banking sector has emerged from years of crisis in a strong position and now has a unique opportunity to channel available liquidity into investment, growth and broader economic inclusion.

Minister Says Greek Ferries Near 100% Summer Capacity
English Edition

Minister Says Greek Ferries Near 100% Summer Capacity

Shipping Minister Vassilis Kikilias urged travelers to follow port authorities' safety instructions as ferry traffic surges, with passenger occupancy expected to reach 100% ahead of the August holiday peak

ΙΒΜ: Η ιστορική πτώση της μετοχής οδηγεί στη μοναδική στρατηγική επιλογή
Τεχνολογία

Η ιστορική κατάρρευση της μετοχής IBM και η μοναδική στρατηγική επιλογή

Ο καταλύτης για το ξαφνικό πλήγμα σε βάρος της ΙΒΜ ήταν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου

ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών και ενισχύει τις οικονομικές της επιδόσεις
Τρόφιμα – ποτά

ΕΖΑ: Διευρύνει το χαρτοφυλάκιο ποτών

Στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel από την ΕΖΑ

ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος – Πότε θα γίνει η καταβολή στους δικαιούχους
Business

ΔΕΗ: Διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή

Στο μέρισμα έχει συνυπολογισθεί η εξαίρεση των 7.725.454 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η ΔΕΗ και δεν δικαιούνται μερίσματος

Κικίλιας: 44 νέα οχήματα για το Λιμενικό
Ναυτιλία

Παραδίδονται στο Λιμενικό 44 νέα οχήματα

Η προμήθεια των 44 νέων οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Πληθωρισμός: Οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο υποχρεώνουν σε νέους σχεδιασμούς την ΕΚΤ
World

Η Μέση Ανατολή «ξανανοίγει τον φάκελο» του πληθωρισμού

Η νέα ένταση στην περιοχή αλλάζει τα δεδομένα και επαναφέρει στο προσκήνιο την αβεβαιότητα γύρω από τον πληθωρισμό

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικό Μετρό: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη – Δεν τίθεται ζήτημα στατικής λειτουργίας
Κατασκευές

Ελληνικό Μετρό: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη - Σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο

ΗΠΑ: Νέο κύμα επιθέσεων κατά Ιράν, κίνδυνο «ατέρμονου πολέμου» βλέπουν αναλυτές
Κόσμος

Νέο κύμα επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν - Φόβοι για «ατέρμονο πόλεμο»

Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μακροχρόνιο πόλεμο

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια “θόλωσαν” τις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρά αποτελέσματα και ανησυχίες για τα επιτόκια «θόλωσαν» τις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,12% στις 642 μονάδες

AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ
Business

Και η Blue Silk του Αγγέλου στην ΑΜΚ της AKTOR

Μετά τις εταιρείες Winex και Castellano και ο τρίτος κύριος μέτοχος της AKTOR, η Blue Silk ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Γρηγόρης: Αύξηση κατά 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Γρηγόρης: Αύξηση 5,8% στον κύκλο εργασιών το 2025

Η κερδοφορία της Γρηγόρης διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε 7,76 εκατ. ευρώ

Jumbo: Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της για το 2026 – Θετική η εικόνα από την αγορά, ανοδικές οι πωλήσεις
Business

Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις της Jumbo για το 2026 - Τι μέρισμα θα διανείμει

Η ΓΣ της Jumbo διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της - Πράσινο φως για διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies