Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις

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Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν μια σειρά δεδομένων που δείχνουν ότι η οικονομία των ΗΠΑ συνεχίζει να αντέχει στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, σημείο αναφοράς για στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου και χρέος πιστωτικών καρτών, μειώθηκε κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στο 4,533%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, το οποίο συνήθως κινείται σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, έχασε περισσότερο από 1 μονάδα βάσης για να φτάσει το 4,145%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, η οποία τείνει να παρακολουθεί ευρύτερα γεωπολιτικά γεγονότα, ήταν περισσότερο από 3 μονάδες βάσης χαμηλότερη στο 5,058%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% ή 1/100 του 1%, και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται αντιστρόφως μεταξύ τους.

Πληθωρισμός και αγορά εργασίας

Η πτώση του κόστους δανεισμού έρχεται μετά τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ενώ οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ για την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου ήταν χαμηλότερες από τις προβλέψεις, στις εποχικά προσαρμοσμένες 208.000.

Οι traders συνεχίζουν να παρακολουθούν την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ώθησε υψηλότερα τις τιμές ενέργειας την Παρασκευή, και τον πιθανό αντίκτυπο στην πορεία των επιτοκίων της Fed.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate για παράδοση Αυγούστου διαπραγματευόταν 2% υψηλότερα, πάνω από τα 81 δολάρια, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς τιμής — αυξήθηκε κατά 2%, πάνω από τα 86 δολάρια.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης, αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντάλλαξαν νωρίτερα νέες επιθέσεις και απείλησαν η μία την άλλη τα περιουσιακά στοιχεία υποδομής στην περιοχή.