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Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος

Οι traders βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες ένας σημαντικός καταλύτης να διαταράξει το δολάριο

Συνάλλαγμα 17.07.2026, 18:52
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Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος
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Στο χαμηλότερο επίπεδο του 2026 έχει υποχωρήσει το κόστος αντιστάθμισης έναντι των διακυμάνσεων του δολαρίου, σηματοδοτώντας ότι οι traders βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες ένας σημαντικός καταλύτης να διαταράξει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, παρά τις αβέβαιες προοπτικές της Fed και την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Το μέτρο της μηνιαίας τεκμαρτής μεταβλητότητας στον δείκτη Bloomberg Dollar Spot αυτή την εβδομάδα βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο, μια απότομη υποχώρηση από την άνοδο του Μαρτίου που ακολούθησε την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Εύφορο έδαφος για carry trade

Η ηρεμία ενισχύει ένα από τα καθοριστικά θέματα της αγοράς φέτος: η ανθεκτικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ και η υποτονική μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενθαρρύνουν τους επενδυτές να επικεντρωθούν σε συναλλαγές carrytrade, οι οποίες επωφελούνται από τις διαφορές επιτοκίων και τείνουν να έχουν την καλύτερη απόδοση όταν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η όρεξη για ρίσκο παραμένουν σταθερές.

Η πτώση της μεταβλητότητας του δολαρίου είναι «αξιοσημείωτη» εξηγεί στο Bloomberg ο Francesco Pesole, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην ING Bank NV.

«Η ανθεκτικότητα των μετοχών που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να σταθεροποιεί τα νομίσματα και να βοηθά στη διατήρηση ενός αυτοενισχυόμενου περιβάλλοντος χαμηλής μεταβλητότητας και carry-trade». Η δημοτικότητα του trade θα παραμείνει, ακόμη και εν μέσω διορθώσεων στις μετοχές τεχνολογίας, όπως η πτώση των μετοχών chip την Παρασκευή, πρόσθεσε.

Οι traders έχουν προσανατολιστεί σε αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America, οι παγκόσμιοι διαχειριστές χαρτοφυλακίων είναι οι πιο πτωτικοί για το γιεν εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

Δολάριο: Long θέσεις 40 δισ. από τους κερδοσκόπους

Εν τω μεταξύ, τα μοχλευμένα κεφάλαια, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και άλλοι κερδοσκόποι κατέχουν περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε καθαρές long θέσεις στο δολάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων έως τις 7 Ιουλίου. Ένα ενημερωμένο στιγμιότυπο της τοποθέτησης αναμένεται αργότερα την Παρασκευή.

«Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν κυριαρχεί στην τιμολόγηση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, επειδή οι αγορές ενέργειας απορρόφησαν το αρχικό σοκ», έγραψε αυτή την εβδομάδα ο Geoffrey Yu, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς EMEA στην BNY. «Η ανάπτυξη επαληθεύεται, η μεταφορά συναλλάγματος λειτουργεί και τα κέρδη υποστηρίζουν τον κύκλο». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι υποτιμώνται.

Προς το παρόν, η στρατηγική συνεχίζει να απολαμβάνει έναν εποχιακό ούριο άνεμο. Αναλυτές της Citigroup Inc., συμπεριλαμβανομένων των Luis Costa, Alexander Rozhetskin και Bhumika Gupta, σημείωσαν την Παρασκευή ότι ο Ιούλιος τείνει να είναι ιστορικά ευνοϊκός για τις συναλλαγές carry trades από την άποψη του κινδύνου-απόδοσης.

Προειδοποίησαν ότι ο Αύγουστος συχνά σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, καθώς η μακροοικονομική μεταβλητότητα αυξάνεται, αφήνοντας τις ολοένα και πιο πολυπληθείς θέσεις carry ευάλωτες σε απροσδόκητα πρωτοσέλιδα.

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