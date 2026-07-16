Αμερικανικά ομόλογα: Ενισχύονται οι αποδόσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σκαρφαλώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υψηλές εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου — του σημείου αναφοράς για τον δανεισμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ — αυξήθηκε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης στο 4,571%.

Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου, το οποίο παρακολουθεί πιο στενά την βραχυπρόθεσμη πολιτική επιτοκίων της Federal Reserve, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης στο 4,164%.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου με μεγαλύτερη διάρκεια πρόσθεσε επίσης 2 μονάδες βάσης στο 5,103%.

Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Το πετρέλαιο και ο πληθωρισμός

Οι τιμές του πετρελαίου δεν άλλαξαν σημαντικά την Πέμπτη, καθώς οι traders παρακολούθησαν νέες απειλές για τη διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ήταν οριακά χαμηλότερα, πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησαν ελαφρώς, φτάνοντας τα 79 δολάρια το βαρέλι.

Η τελευταία σειρά οικονομικών στοιχείων συνέχισε να δείχνει ότι ο καταναλωτής στις ΗΠΑ αντέχει στις υψηλότερες πιέσεις στις τιμές.

Οι αιτήσεις για επίδοματα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου ανήλθαν σε εποχικά προσαρμοσμένες 208.000, χαμηλότερες από τις 218.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

Οι λιανικές πωλήσεις ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες, αυξημένες κατά 0,2%. Οι αγορές ομολόγων δέχτηκαν μια αποπληθωριστική ώθηση την Τετάρτη, αφού ο δείκτης τιμών προϊόντων μειώθηκε κατά 0,3% τον Ιούνιο, μια πιο ήπια ένδειξη από ό,τι αναμενόταν.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν ότι ο δείκτης θα παραμείνει αμετάβλητος στον μήνα.