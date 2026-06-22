Brexit: Πώς οι υποστηρικτές του κατηγορούν ο ένας τον άλλον για την αποτυχία των υποθέσεών τους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Brexit σημαίνει Brexit και θα το κάνουμε μια τιτάνια επιτυχία» είχε δηλώσει λίγους μήνες αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, ο Μπόρις Τζόνσον σε μια τελετή απονομής πολιτικών βραβείων.

Αντίθετα, όπως και με τον «Τιτανικό», υπήρξαν πολλές αποτυχίες – και πολλές συζητήσεις για το ποιος φέρει την ευθύνη.

Οι υποστηρικτές του Brexit έχουν κατηγορήσει τους υποστηρικτές της παραμονής, συμπεριλαμβανομένων των πρώην πρωθυπουργών Ντέιβιντ Κάμερον και Τερέζα Μέι, ότι σαμποτάρουν τον σκοπό τους.

Αλλά, ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένοι υποστηρικτές του Brexit τώρα κατηγορούν ο ένας τον άλλον για την αποτυχία τους να επιτύχουν μια Βρετανία με χαμηλά ρυθμιστικά μέτρα, μικρού κράτους, μαζί με τις περικοπές στη μετανάστευση για τις οποίες πολλοί υποστηρικτές της εξόδου νόμιζαν ότι ψήφιζαν.

Στο παιχνίδι ευθυνών των υποστηρικτών του Brexit, οι Financial Times εντόπισαν τους Μάικλ Γκόουβ, Μπόρις Τζόνσον, Λόρδο Ντέιβιντ Φροστ, Νάιτζελ Φάρατζ, ακόμη και την νυν ηγέτη του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπάντενοχ.

Μάικλ Γκόουβ

Πρώην υπουργός περιβάλλοντος

Ο Γκόουβ, ηγετική προσωπικότητα στην εκστρατεία υπέρ της εξόδου, ήταν επικεφαλής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων από το 2017 έως το 2019, αλλά θεωρείται από ορισμένους Συντηρητικούς ότι δεν κατάφερε να καταργήσει τους κανονισμούς της ΕΕ που εμποδίζουν την ανάπτυξη.

«Δεν αξιοποιήσαμε στο έπακρο το Brexit και το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν το χειρότερο», δήλωσε στους FT βουλευτής των Συντηρητικών κοντά στην Μπάντενοχ. «Πολλά από αυτά ήταν η κληρονομιά του Μάικλ Γκόουβ».

Ο Λόρδος Μάθιου Έλιοτ, διευθύνων σύμβουλος του Vote Leave, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα: «Πράγματα όπως η οδηγία της ΕΕ για τους οικοτόπους [ένα κομμάτι περιβαλλοντικής νομοθεσίας] έχουν καταπνίξει την οικοδόμηση σε μεγάλο βαθμό».

Ο Γκόουβ δήλωσε στους FT ότι η κατηγορία ήταν «γελοία», σημειώνοντας ότι η εκστρατεία υπέρ της εξόδου υποσχέθηκε να μην υπονομεύσει τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ.

Είπε ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών είχε αναθεωρήσει ριζικά το πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ προς όφελος «του δημόσιου συμφέροντος», ανέκτησε τον έλεγχο των ιχθυαποθεμάτων της Βρετανίας και εισήγαγε «κορυφαίους παγκοσμίως» κανόνες επεξεργασίας γονιδίων.

Μπόρις Τζόνσον

Πρώην πρωθυπουργός

Ο Τζόνσον κέρδισε τις γενικές εκλογές του 2019 με την υπόσχεση να «Ολοκληρώσει το Brexit», αλλά στη συνέχεια κατηγορήθηκε από ορισμένους υπέρμαχους του Brexit ότι άφησε τη Βρετανία πολύ κοντά στους κανόνες της ΕΕ και ότι άφησε τη Βόρεια Ιρλανδία ακυβέρνητη.

Ίσως δέχεται την ισχυρότερη κριτική για το λεγόμενο κύμα Μπόρις, όπου η καθαρή μετανάστευση εκτοξεύτηκε μετά το Brexit, από 184.000 το 2019 σε περισσότερες από 848.000 το 2023, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί.

Πολλοί ψηφοφόροι του Brexit υπέθεσαν ότι η αποχώρηση από την ΕΕ θα σήμαινε μείωση της μετανάστευσης.

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Reform UK, χαρακτήρισε τη χαλάρωση των κανόνων μετανάστευσης «ίσως τη χειρότερη απόφαση δημόσιας πολιτικής της ζωής μου». Ο Τζένρικ ήταν υπουργός Μετανάστευσης των Συντηρητικών από το 2022, όταν το κύμα κορυφώθηκε.

Νάιτζελ Φάρατζ

Ηγέτης του κόμματος Reform UK

Ο Φάρατζ ήταν ηγετική φυσιογνωμία της εκστρατείας υπέρ της εξόδου, αλλά φάνηκε να χάνει το ενδιαφέρον του όταν η χώρα ψήφισε υπέρ της εξόδου από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2016, αποσυρόμενος από τη σκηνή καθώς άλλοι προσπαθούσαν να εφαρμόσουν την πολιτική του.

Παραιτήθηκε από την ηγεσία του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2016, ανακοινώνοντας ότι εφόσον με το Brexit πήρε πίσω την χώρα του, ήθελε πλέον να πάρει πίσω τη ζωή του.

Ο Μπεν Χαμπίμπ, πρώην αναπληρωτής ηγέτης του νέου κόμματος του Φάρατζ, , κατηγόρησε για την αποτυχία του Brexit τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ που υπέγραψε ο Τζόνσον τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Φάρατζ ότι «εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης σε μια κρίσιμη στιγμή».

«Ήταν μια κατάφωρη αμέλεια από τον Φάρατζ», είπε στους FT ο Χαμπίμπ. «Ο Τζόνσον μας έριξε στον υπόνομο και ο Φάρατζ μας έριξε στον ποταμό».

Λόρδος Ντέιβιντ Φροστ

Πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής για το BREXIT

Ο Χαμπίμπ δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής για το Brexit Ντέιβιντ Φροστ ήταν «απόλυτα ένοχος μαζί με τον Μπόρις Τζόνσον» επειδή «δεν τον ένοιαζαν οι όροι της συμφωνίας που είχε υπογράψει».

Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας του Δεκεμβρίου 2020 δέσμευσε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ευθυγραμμισμένο με την ΕΕ σε κανονισμούς που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, τον ανταγωνισμό, το περιβάλλον και την απασχόληση.

Ο Φροστ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι «ευκαιρίες» του Brexit δεν έχουν αξιοποιηθεί.

Ο Φροστ έγινε υπουργός Brexit στην κυβέρνηση Τζόνσον, επιφορτισμένος με την εφαρμογή των πολιτικών που βοήθησε να συνταχθούν. Παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 για να γίνει σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης.

Ντόμινικ Κάμινγκς

Διευθυντής εκστρατείας «Ψήφισε την έξοδο»

Ο Κάμινγκς διηύθυνε μια διχαστική εκστρατεία για το Brexit που προανήγγειλε μια πολύ πιο σκληρή εποχή της βρετανικής πολιτικής, αν και οι υποστηρικτές του Ψήφου προς την Εξόδου υποστηρίζουν ότι η πλευρά της Παραμονής ασχολήθηκε επίσης με την ανταλλαγή ψευδών ισχυρισμών.

Ο Στιβ Μπέικερ, πρώην υπουργός των Συντηρητικών για το Brexit και υποστηρικτής της εξόδου, δήλωσε στους FT ότι υπό τον Κάμινγκς η εκστρατεία υπέρ της εξόδου εγκατέλειψε την νοοτροπία της σχετικά με μια ανανέωση της βρετανικής δημοκρατίας.

Επισήμανε τον «ανακριβή και λανθασμένο» ισχυρισμό ότι η έξοδος από την ΕΕ θα εξοικονομούσε 350 εκατομμύρια λίρες την εβδομάδα για δαπάνες στο NHS και αποδοκίμασε τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία επρόκειτο να ενταχθεί στην ΕΕ και ότι 1 εκατομμύριο Τούρκοι θα έρχονταν στη Βρετανία.

Κέμι Μπάντενοχ

Τωρινή ηγέτης των συντηρητικών

Ως υπουργός Επιχειρήσεων το 2023, η Μπάντενοχ εξόργισε τους συναδέλφους της ευρωσκεπτικιστές όταν απέρριψε σχέδια για «κάψιμο» των νόμων της ΕΕ που παρέμειναν στο βρετανικό νομοσχέδιο -για μετά το Brexit- λέγοντας απερίφραστα στους βουλευτές: «Σίγουρα δεν είμαι εμπρηστής. Είμαι Συντηρητική».

Ο Σερ Τζέικομπ Ρις-Μογκ, ένας κορυφαίος υπέρμαχος του Brexit, δήλωσε στους FT ότι το νομοσχέδιο στο οποίο η Μπάντενοχ υπαναχώρησε «θα είχε καταργήσει χιλιάδες μεμονωμένους κανονισμούς».

Η Μπάντενοχ παραδέχτηκε ότι δέχθηκε κριτική για την απόφασή της, η οποία έγινε θερμά δεκτή από τους επιχειρηματικούς ηγέτες που φοβόντουσαν μαζικές νομοθετικές αναταραχές. «Η διαγραφή πραγμάτων δεν είναι στρατηγική», είπε στους συναδέλφους της.