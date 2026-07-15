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Κίνα: Θέλει περισσότερα μωρά – Γι’ αυτό και καταπολεμά τις ερωτικές σχέσεις μέσω chatbot

Η Κίνα θέτει συναισθηματικά όρια μεταξύ ανθρώπων και μηχανών

World 15.07.2026, 22:47
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Κίνα: Θέλει περισσότερα μωρά – Γι’ αυτό και καταπολεμά τις ερωτικές σχέσεις μέσω chatbot
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Απρόσμενο κοινό έδαφος έχουν βρει οι ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα με τους ομολόγους τους στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη: Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να ερωτεύονται τα chatbots.

Αλλά ενώ οι Αμερικανοί νομοθέτες ωθούν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να προσθέσουν προστατευτικές δικλείδες ασφαλείες για την ψυχική υγεία, το Πεκίνο γίνεται αρκετά πιο αυστηρό. Αστυνομεύει τον εικονικό έρωτα, εν μέρει επειδή θέλει οι άνθρωποι να σταματήσουν να μιλάνε με μηχανές γνωριμιών και να αρχίσουν να κάνουν παιδιά, σημειώνει η Wall Street Journal.

Την Τετάρτη, η Κίνα θέσπισε κανόνες που απαγορεύουν στα chatbots που έχουν σχεδιαστεί για συντροφικότητα να ενθαρρύνουν τη συναισθηματική εξάρτηση. Οι κανονισμοί απαγορεύουν επίσης τις εικονικές σχέσεις με ανηλίκους και απαιτούν από τις εταιρείες να ειδοποιούν την επαφή έκτακτης ανάγκης ενός ατόμου εάν εντοπίσουν μια συναισθηματική κρίση.

«Δεν τους αρέσει η ιδέα ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους βρίσκεται σε βαθιές συναισθηματικές σχέσεις με chatbots που θα μπορούσαν να τους βγάλουν από την ‘αγορά’ γάμου, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις σε αυτούς και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εθισμό, εξάρτηση και μια ολόκληρη σειρά από άλλα κοινωνικά δεινά», δήλωσε στην Journal ο Ματ Σίχαν, ο οποίος μελετά την κινεζική Τεχνητή Νοημοσύνη στο Carnegie Endowment for International Peace.

Οι κανόνες έπληξαν δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας της Κίνας, την Alibaba και την ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, οι οποίες ενημέρωσαν πρόσφατα τους χρήστες ότι ορισμένες λειτουργίες των chatbot θα απενεργοποιηθούν μέχρι την Τετάρτη.

Καθώς οι σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης γίνονται πιο εξελιγμένοι, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις στον πραγματικό κόσμο. Αρκετές αγωγές ισχυρίζονται ότι τα chatbot έχουν οδηγήσει ανθρώπους να αυτοκτονήσουν.

Τον περασμένο χρόνο, η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη ενέκριναν νόμους για συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν από τα chatbot να υπενθυμίζουν τακτικά στους ανθρώπους ότι δεν είναι άνθρωποι – κάθε τρεις ώρες για ανηλίκους στην Καλιφόρνια και κάθε τρεις ώρες για όλους τους χρήστες στη Νέα Υόρκη. Τα chatbot υποτίθεται ότι παραπέμπουν άτομα που εκφράζουν αυτοκτονικές σκέψεις σε υπηρεσίες κρίσης και οι εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίσουν αστικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Κίνα

Η Κίνα γίνεται πιο αυστηρή σε θέματα σχέσεων μηχανών – ανθρώπων

Το Πεκίνο προχωρά αρκετά βήματα παραπέρα. Πέρα από τις απαγορεύσεις της συναισθηματικής εξάρτησης και των ανηλίκων, οι νέοι κανόνες απαιτούν από τα chatbots να υποβάλλονται σε κανονιστική αξιολόγηση πριν προσφερθούν στο κοινό και δίνουν στην κυβέρνηση μεγαλύτερη ελευθερία να κλείσει οποιοδήποτε θεωρείται μη ασφαλές. Στοχεύουν σε chatbots συντροφικότητας, αλλά θεωρητικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα bots τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης εάν τους ζητηθεί να δώσουν συναισθηματικές απαντήσεις.

Οι κανονισμοί ευθυγραμμίζονται με την πολυετή εκστρατεία του Πεκίνου για την τιθάσευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μην απειλεί το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα, μια προσπάθεια που υπερβαίνει την πολιτική λογοκρισία.

Σε ένα έγγραφο του 2024 με τίτλο «Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης», οι ρυθμιστικές αρχές ανέφεραν ότι μια ανεξέλεγκτη Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία «μετασχηματίζοντας τις παραδοσιακές απόψεις για την απασχόληση, τη γονιμότητα και την εκπαίδευση».

Ο πληθυσμός της Κίνας συρρικνώθηκε το 2025 για τέταρτο συνεχόμενο έτος, στα 1,405 δισεκατομμύρια, και το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε σε ιστορικό χαμηλό. Δεκαετίες μιας πλέον εγκαταλελειμμένης πολιτικής του ενός παιδιού έχουν αφήσει πίσω τους μια κοινωνία που γερνάει ταχέως, ωθώντας τους ηγέτες να εφαρμόσουν επιδοτήσεις για τη φροντίδα παιδιών και άλλες πρωτοβουλίες.

Οι σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης δεν βοηθούν.

«Θέλουν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να έχουν πραγματικές σχέσεις», δήλωσε ο Σίχαν. «Μπορούμε να φανταστούμε ένα μέλλον όπου, σε τρία ή τέσσερα χρόνια από τώρα, 15 εκατομμύρια Κινέζες θα λένε ότι ο σύντροφός τους είναι chatbot και ως εκ τούτου δεν θα κάνουν παιδιά;»

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