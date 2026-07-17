Κίνα: Παραγγελίες νέων αεροσκαφών απο την Airbus

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Τρεις αεροπορικές εταιρείες στην Κίνα θα αγοράσουν συνολικά 95 αεροσκάφη Airbus, με συνολική τιμή καταλόγου περίπου 17,8 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο επιδιώκουν να επεκτείνουν τη χωρητικότητά τους και να εκσυγχρονίσουν τους στόλους τους με αεροσκάφη χαμηλότερης κατανάλωσης καυσίμου.

Η Air China και η θυγατρική της Shenzhen Airlines θα αγοράσουν 55 αεροσκάφη της Airbus, για συνολική τιμή καταλόγου 12,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Hainan Airlines συμφώνησε ξεχωριστά να αγοράσει 40 αεροσκάφη της οικογένειας A320neo, με τιμή καταλόγου που φτάνει τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης.

Η Air ⁠China, ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, συμφώνησε να αγοράσει 15 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου τύπου A350-900, ενώ η Shenzhen Airlines θα αγοράσει ξεχωριστά 40 αεροσκάφη στενής ατράκτου της οικογένειας A320neo. Τα αεροσκάφη A350-900, με καταλογική αξία περίπου 6,09 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προγραμματίζεται να παραδοθούν μεταξύ 2030 και 2032. Τα 40 αεροσκάφη της οικογένειας A320neo, αξίας περίπου 6,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να παραδοθούν μεταξύ 2029 και 2032. Τα 40 αεροσκάφη A320neo της Hainan Airlines προγραμματίζεται να παραδοθούν μεταξύ 2028 και 2032.

Η Air China ανέφερε στην υποβολή της ότι οι πραγματικές τιμές των συναλλαγών θα είναι χαμηλότερες από τις αναφερόμενες αξίες, καθώς η Airbus προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις, μια συνήθης πρακτική για παραγγελίες αεροσκαφών μεγάλου όγκου, σημειώνει το Reuters.

Μεγάλες παραγγελίες απο την Κίνα

Οι παραγγελίες έρχονται καθώς οι αεροπορικές εταιρείες στην Κίνα συνεχίζουν να ανασυγκροτούν και να επεκτείνουν τους στόλους τους μετά την πανδημία, ακόμη και ενώ οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της χώρας αντιμετωπίζουν πιο δύσκολες προοπτικές. Η Air China ανακοίνωσε την Τρίτη καθαρή ζημία ύψους έως 2,6 δισεκατομμυρίων γιουάν για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αναφέροντας ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων είχαν «συμπιέσει δραστικά» τα περιθώρια κέρδους της.

Και άλλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν επίσης υποβάλει μεγάλες παραγγελίες στην Airbus. Η China Eastern Airlines ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδιάζει να αγοράσει 25 αεροσκάφη A330neo έναντι περίπου 9,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού τον Μάρτιο είχε ανακοινώσει σχέδια για την αγορά 101 αεροσκαφών A320neo έναντι περίπου 15,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Απρίλιο, η China Southern Airlines και η θυγατρική της Xiamen Airlines συμφώνησαν να αγοράσουν 137 αεροσκάφη έναντι 21,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα νέα αεροσκάφη αναμένεται να αυξήσουν τη συνολική χωρητικότητα κατά περίπου 7,1% για τον όμιλο Air China και κατά 4,3% για τη Shenzhen Airlines, με βάση τη συνολική χωρητικότητα επιβατών και φορτίου του ομίλου.