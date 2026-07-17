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ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Γαλατσίου

Η νέα γενιά εξυπηρέτησης αποκτά ακόμη ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 17.07.2026, 15:06
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ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint Γαλατσίου
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Με τα εγκαίνια του myPoint Γαλατσίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει την ανάπτυξη του νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης, δημιουργώντας σύγχρονους τεχνολογικούς κόμβους που συνδυάζουν τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής με την αξία της ανθρώπινης επαφής.

Το νέο πρότυπο εξυπηρέτησης σχεδιάστηκε ώστε κάθε πολίτης να καθοδηγείται από την πρώτη στιγμή της επίσκεψής του, να λαμβάνει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με το αίτημά του και να αξιοποιεί, με τη βοήθεια των στελεχών της ΑΑΔΕ, τα ψηφιακά εργαλεία της Αρχής. Παράλληλα, μέσω ειδικών θαλάμων βιντεοκλήσης, παρέχεται πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του πολίτη.

Η νέα φιλοσοφία εξυπηρέτησης αφορά, παράλληλα, και τους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εργάζονται πλέον σε ένα πιο σύγχρονο, λειτουργικό και παραγωγικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

«Με το 5ο κατά σειρά myPoint συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα νέο πρότυπο φυσικής εξυπηρέτησης, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπός. Δημιουργούμε σύγχρονους κόμβους εξυπηρέτησης που συνδυάζουν την ανθρώπινη επαφή με τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, προσφέροντας καθοδήγηση, υποστήριξη και μια ουσιαστικά διαφορετική εμπειρία για κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας και ανταποδίδοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας».

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