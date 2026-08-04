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BEA: Παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου

To BEA και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρουν ότι η χρονική μετάθεση δεν αναστέλλει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, ούτε επηρεάζει τα δημόσια έσοδα

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 04.08.2026, 15:30
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BEA: Παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου
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Την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, αναδεικνύουν με κοινή επιστολή τους προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργο Πιτσιλή, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.) και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (Λ.Σ.Α.), ζητώντας παράλληλα, την παράταση της προθεσμίας αξιοποίησης των προβλεπόμενων φορολογικών κινήτρων.

ΒΕΑ: Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της εφαρμογής

Οι δύο φορείς, εκπροσωπώντας χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες λογιστές, επισημαίνουν, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογικής διοίκησης, καθώς ενισχύει τη διαφάνεια, τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Υπογραμμίζουν, ωστόσο, ότι η επιτυχία της εφαρμογής της, προϋποθέτει ομαλή μετάβαση και επαρκή χρόνο προσαρμογής για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι επιχειρήσεις δεν καλούνται απλώς να αλλάξουν τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους. Η μετάβαση, απαιτεί επιλογή κατάλληλου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναβάθμιση λογισμικών, παραμετροποίηση εμπορικών εφαρμογών, δοκιμές συμβατότητας, εκπαίδευση προσωπικού και συνεχή τεχνική υποστήριξη. Πρόκειται για μία διαδικασία, που συνεπάγεται σημαντικό οργανωτικό και οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το αναπτυξιακό κίνητρο

Το Β.Ε.Α. και ο Λ.Σ.Α. επισημαίνουν, ότι σήμερα η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία επιλογής λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών προσαρμογών. Παράλληλα, οι λογιστές και οι πάροχοι υπηρεσιών, καλούνται να υποστηρίξουν ταυτόχρονα χιλιάδες επιχειρήσεις μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καθυστερήσεων, λαθών και δυσλειτουργιών.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται επίσης, ότι η δυνατότητα αξιοποίησης των φορολογικών κινήτρων που προβλέπονται για την πρόωρη ένταξη στο νέο σύστημα, έληξε στις 3 Αυγούστου 2026, ενώ πολλές επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι δύο φορείς θεωρούν ότι η παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας θα διατηρήσει το αναπτυξιακό κίνητρο που θέσπισε η πολιτεία και θα επιτρέψει σε περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από αυτό, χωρίς να υπονομεύεται ο στόχος της ψηφιακής μετάβασης.

Οι δύο φορείς τονίζουν, ότι στόχος της προτεινόμενης μετάθεσης δεν είναι η αναβολή της μεταρρύθμισης, αλλά η διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής της, με όρους που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις και λειτουργικά προβλήματα.

Τα αιτήματα ΒΕΑ και ΛΣΑ

Παράλληλα, υπογραμμίζεται, ότι η χρονική μετάθεση δεν αναστέλλει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, ούτε επηρεάζει τα δημόσια έσοδα. Αντιθέτως, δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή και καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος, περιορίζοντας τον κίνδυνο επιχειρησιακών προβλημάτων και διευκολύνοντας τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων, στις νέες απαιτήσεις.

Για τους λόγους αυτούς, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, ζητούν από την ΑΑΔΕ:

  • Τη μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B μέσω παρόχου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027.
  • Την παράταση της δυνατότητας αξιοποίησης των φορολογικών κινήτρων για την πρόωρη ένταξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αντί της 3ης Αυγούστου 2026.

Κλείνοντας την επιστολή τους, οι δύο φορείς δηλώνουν, ότι παραμένουν στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης για κάθε συνεργασία και τεχνική συνεισφορά που θα απαιτηθεί, με κοινό στόχο η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης να αποτελέσει μια επιτυχημένη μεταρρύθμιση προς όφελος της επιχειρηματικότητας, της φορολογικής διοίκησης και συνολικά της ελληνικής οικονομίας.

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