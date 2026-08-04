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Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Το 83% των ερωτηθέντων στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα

Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 04.08.2026, 13:10
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Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Το 83% των ερωτηθέντων στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ΕΦΚ στα καύσιμα
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Προβάδισμα συγκεντρώνει η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα ευρήματα της έρευνας της Pulse RC που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το επιμελητήριο στην ιστοσελίδα του, μετά την παρουσίαση του πρώτου μέρους των αποτελεσμάτων της μεγάλης έρευνας της Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, τα αναλυτικά ευρήματα καταγράφουν και τη στάση των πολιτών απέναντι σε μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως αναφέρεται και στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα αναδεικνύει την ευρεία κοινωνική αποδοχή της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ως μέτρου για τον περιορισμό των τιμών.

Συγκεκριμένα, το 83% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, με το 58% να απαντά «σίγουρα θετικά» και το 25% «μάλλον θετικά». Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη.

Η έρευνα καταγράφει επίσης την αξιολόγηση των πολιτών για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο Κάνει», η οποία δημιουργήθηκε για τη σύγκριση τιμών προϊόντων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 32% αξιολογεί θετικά την εφαρμογή, ενώ το 49% διατυπώνει αρνητική αξιολόγηση και το 19% δεν εκφράζει άποψη.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Η έρευνα της Pulse RC αποτυπώνει με σαφήνεια αυτό που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει διαχρονικά: η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι το 83% των πολιτών τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα αίτημα με ευρεία κοινωνική αποδοχή. Η μείωση των έμμεσων φόρων αποτελεί πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και στην τόνωση της αγοράς. Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτεία ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις με άμεσο όφελος για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία».

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