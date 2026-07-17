 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Government Business"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

Green 17.07.2026, 09:50
Σχολιάστε
Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Και τους 332 δήμους της χώρας καλεί το Πράσινο Ταμείο για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη δράση «Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.)», συνολικού προϋπολογισμού 16.144.800,00 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου https://prta.e-ops.app/login  και θα εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση κατά σειρά προτεραιότητας εισερχομένου.

Πράσινο Ταμείο

Σκοπός των Σ.Α.Α. είναι η διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, η περιγραφή των προτεραιοτήτων πολιτικής και οι (δια)τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας, μέσω ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου χωρικών, (δια)τομεακών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών.

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και τον οδηγό διαχείρισης διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μάχες κόντρα στους πωλητές δίνει το ΧΑ 
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Τι ετοιμάζεται
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026
Κρήτη: Στρατηγικός σχεδιασμούς του αμπελώνα, του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας
AGRO

Στρατηγικός σχεδιασμούς του κρητικού αμπελώνα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής
Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Ασία

Πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελλάδα – Αυστρία: Κυριαρχούν στις εξαγωγές τα φαρμακευτικά και η φέτα ΠΟΠ – Άνοδος στον τουρισμό
Business

Ποια ελληνικά προϊόντα κατέκτησαν τους Αυστριακούς

Η κατηγορία των φαρμεκευτικών προϊόντων ήρθε πρώτη με ποσοστό 40,39% επί του συνόλου των εξαγωγών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SBI υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών στην Ινδία

Δημήτρης Σταμούλης
Μπάφετ: Οι σχέσεις Γκέιτς – Έπσταϊν δεν είναι ο λόγος που δεν δίνει χρήματα στο ίδρυμα Gates
World

Μπάφετ: Δεν φταίει ο Έπσταϊν για το ίδρυμα Gates

Ο Γουόρεν Μπάφετ εξήγησε γιατί τα παιδιά του -όχι το Ίδρυμα Γκέιτς- θα δωρίσουν τώρα όλη του την περιουσία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

Ambrosia Capital για ΔΕΗ: Στα 27,65 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Τράπεζα: Νέα AI φωνητική εξυπηρέτηση στο contact center
Τράπεζες

Η Εθνική φέρνει το voice AI στην τραπεζική εξυπηρέτηση

Η AI agent «Σοφία», που έχει αναπτύξει η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνει μέρος της εξυπηρέτησης πελατών - Σταδιακή ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών έως το τέλος του έτους

Γιώργος Πολύζος
Funky Buddha: Γιατί επένδυσε στην Tom Tailor
Business

Νέο κεφάλαιο με την Tom Tailor ανοίγει η Funky Buddha - Τα σχέδια

Το πλάνο της Funky Buddha προβλέπει ανάπτυξη περίπου 15 σημείων Tom Tailor σε βάθος πενταετίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου – Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Green
Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Green

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

ΕΚΟ Charge&Go: Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
Ηλεκτροκίνηση

Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης από ΕΚΟ σε Παπάγου-Χολαργό

Το EKO Charge&Go ξεπερνά τα 750 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα

Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β’ ΠΕΑ
Εξοικονόμηση

Εξοικονομώ: Στις 17 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για το Β' ΠΕΑ

Το ΥΠΕΝ είχε δώσει παράταση στους δικαιούχους των έξι ενεργών προγραμμάτων «Εξοικονομώ» να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους έως τις 17 Ιουλίου

BYD: Μπορεί να πάρει το στέμμα της Toyota ακόμη και χωρίς την αγορά των ΗΠΑ
Ηλεκτροκίνηση

BYD: Μπορεί να πάρει το στέμμα της Toyota ακόμη και χωρίς την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της BYD δηλώνει ότι η επέκταση στην Ευρώπη θα ενταθεί

Δημήτρης Σταμούλης
ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική
Green

Σύσκεψη ΥΠΕΝ - ΕΥΔΑΠ για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης στην Αν. Αττική

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση αλλά και σε φάση δημοπράτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος
Εξοικονόμηση

Παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Λειψυδρία: Μεγαλώνει η λίστα των περιοχών σε έκτακτη ανάγκη – Fast track έργα για να μη στερέψουν οι βρύσες
Κλιματική αλλαγή

Λειψυδρία: Συναγερμός σε δέκα περιοχές - Έρχονται έργα εξπρές

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προτείνει διαδικασίες εξπρές για αφαλατώσεις, δίκτυα και υποδομές, καθώς αυξάνονται οι περιοχές που πλήττονται

Μάχη Τράτσα
Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάχες κόντρα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μάχες κόντρα στους πωλητές δίνει το ΧΑ 

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές εξακολουθεί να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι
Economy

Έτοιμος ο κορμός των μέτρων της ΔΕΘ – Τι ετοιμάζεται

Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος

Αθανασία Ακρίβου
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 βραβεία στα Mobile & IoT Awards 2026

Τρεις χρυσές και μία ασημένια διάκριση στα Mobile & IoT Awards 2026 απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρικής Οδός

Κρήτη: Στρατηγικός σχεδιασμούς του αμπελώνα, του κρασιού και της σταφίδας σουλτανίνας
AGRO

Στρατηγικός σχεδιασμούς του κρητικού αμπελώνα

Δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας στην Κρήτη

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες λόγω Μέσης Ανατολής
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Μέσης Ανατολής

Το κλίμα παραμένει επιβαρυμένο καθώς Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για έκτη διαδοχική ημέρα τις στρατιωτικές επιχειρήσει

Ασιατικά χρηματιστήρια: Συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off
Ασία

Πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, συνεχίστηκε το τεχνολογικό sell off

Οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εντάθηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια

Κίνα: Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες
World

Οι κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για μεγάλες απώλειες

Από 1η έως τις 14 Ιουλίου, ο μέσος όρος των ημερήσιων πτήσεων μειώθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Green

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 80.000 ωφελούμενοι απασχόλησης και κατάρτισης σε Ανατ. Μακεδονία-Θράκη

Από τα 49 προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες

Κρασί: Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας
AGRO

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο γερμανικός αμπελοοινικός τομέας

Σε κρίση το γερμανικό κρασί - Απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός του γερμανικού αμπελοοινικού τομέα

ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές
Business

ElvalHalcor: Αντλεί 250 εκατ. από την ΑΜΚ – Στα 4,20 ευρώ η τιμή για νέες μετοχές

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor

CrediaBank: Αυξάνει το free float factor ο FTSE Russell, μετά το placement
Business

FTSE Russell: Αυξάνει το free float factor της CrediaBank

Γιατί η FTSE Russell προχώρησε σε αναθεώρηση του συντελεστή ελεύθερης διασποράς (free float factor) της CrediaBank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Deoleo: Η Νο1 εταιρεία ελαιολάδου εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει «οριστικά» σε νέα φάση
Επικαιρότητα

«Νέα φάση» στην αγορά ελαιολάδου «βλέπει» η κορυφαία εταιρεία ελαιολάδου

Οι ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στις κύριες χώρες παραγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή

Ιράν: Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ – Στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές
Κόσμος

Έκτη συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Ιράν καταγγέλλει βομβαρδισμούς που έπληξαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, απειλεί με αντίποινα σε χώρες της περιοχής

Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολ., προς τη μεγαλύτερη απώλεια των τελευταίων έξι εβδομάδων
Commodities

Ο χρυσός κάτω από τα 4.000 δολ.

Ο χρυσός έχει χάσει 3,2% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από την 1η Ιουνίου

Ινδία: Η μεγαλύτερη IPO φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.
World

Η μεγαλύτερη IPO στην Ινδία φέτος συγκεντρώνει 31 δισ. δολ.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SBI υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών στην Ινδία

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies