Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

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Και τους 332 δήμους της χώρας καλεί το Πράσινο Ταμείο για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη δράση «Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας (Σ.Α.Α.)», συνολικού προϋπολογισμού 16.144.800,00 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου https://prta.e-ops.app/login και θα εξετάζονται με άμεση αξιολόγηση κατά σειρά προτεραιότητας εισερχομένου.

Σκοπός των Σ.Α.Α. είναι η διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, η περιγραφή των προτεραιοτήτων πολιτικής και οι (δια)τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας, μέσω ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού σχεδίου χωρικών, (δια)τομεακών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών.

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και τον οδηγό διαχείρισης διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου www.prasinotameio.gr