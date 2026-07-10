Κλιματική αλλαγή: Οι κορυφαίες μάρκες μόδας δίνουν μάχη στην εφοδιαστική αλυσίδα ενάντια στην ακραία ζέστη

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Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική ή κοινωνική πρόκληση για τη βιομηχανία της μόδας, αλλά εξελίσσεται σε κρίσιμο οικονομικό ζήτημα που επηρεάζει την παραγωγικότητα, το κόστος και τη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ολοένα συχνότερη εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών στην Ασία, όπου παράγεται μεγάλο μέρος των ενδυμάτων που καταναλώνονται παγκοσμίως, αναγκάζει τις εταιρείες να επανασχεδιάσουν τα εργοστάσιά τους, επενδύοντας σε εγκαταστάσεις που μπορούν να προστατεύσουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και την παραγωγή, σημειώνει το Bloomberg.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα μονάδα της Epic Group στην πολιτεία Οντίσα της Ινδίας. Το συγκρότημα, το οποίο καταλαμβάνει περίπου 160 στρέμματα και προορίζεται να απασχολεί έως και 10.000 εργαζόμενους, σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Παρότι οι εξωτερικές θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 34 βαθμούς Κελσίου, σε συνδυασμό με αποπνικτική υγρασία από τον Κόλπο της Βεγγάλης, στο εσωτερικό του εργοστασίου η θερμοκρασία διατηρείται περίπου στους 28 βαθμούς, χάρη σε ειδική αρχιτεκτονική και προηγμένα συστήματα ψύξης.

Η ανάγκη για τέτοιες επενδύσεις γίνεται ολοένα πιο επιτακτική. Σύμφωνα με μελέτη του NYU Stern Center for Business and Human Rights, οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ήδη σημαντικές απώλειες παραγωγικότητας στις ινδικές βιομηχανίες ένδυσης, οι οποίες κατά τους θερινούς μήνες φθάνουν έως και το 10%. Παράλληλα αυξάνονται οι απουσίες εργαζομένων λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση.

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί ακραία καιρικά φαινόμενα

Η βιομηχανία ένδυσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι γραμμές παραγωγής συγκεντρώνουν εκατοντάδες εργαζομένους σε περιορισμένους χώρους, όπου λειτουργούν συνεχώς μηχανές που παράγουν θερμότητα, ενώ πολλά εργοστάσια στεγάζονται ακόμη σε παλαιά κτίρια με ανεπαρκή εξαερισμό και ελλιπή μόνωση.

Όπως επισημαίνει στο Bloomberg ο Βιντούρα Ραλαπαναουέ, επικεφαλής καινοτομίας και βιωσιμότητας της Epic Group, οι περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ιστορικά για να προστατεύουν τον ακριβό μηχανολογικό εξοπλισμό και όχι τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές. Κατά τον ίδιο, ο κλάδος άργησε να αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η επιδείνωση των θερμοκρασιών εξελισσόταν σταδιακά.

Η κατάσταση στην Ινδία καταδεικνύει τη σοβαρότητα του φαινομένου. Το 2026 η χώρα βίωσε ακόμη ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, ενώ σε παγκόσμιες καταγραφές των μηνών Απριλίου και Μαΐου όλες οι 50 θερμότερες πόλεις του κόσμου βρίσκονταν στην Ινδία.

Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους είναι άμεσες. Εργαζόμενες που μετακινήθηκαν στη νέα μονάδα της Epic περιέγραψαν στο Bloomberg ότι στα προηγούμενα εργοστάσια διέθεταν μόνο λίγους ανεμιστήρες, ενώ οι μεταλλικές στέγες μετατρέπονταν σε “φούρνους” κατά τους θερινούς μήνες. Σήμερα δηλώνουν ότι μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα στην εργασία τους και να διατηρήσουν σταθερή απόδοση χωρίς τη συνεχή καταπόνηση από τη ζέστη.

Το πρόβλημα αφορά εκατομμύρια ανθρώπους. Η παγκόσμια βιομηχανία ένδυσης απασχολεί περισσότερους από 90 εκατομμύρια εργαζόμενους, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στην Ασία. Έρευνα του Cornell University και της International Finance Corporation διαπίστωσε ότι τα τρία τέταρτα των σημαντικότερων κέντρων παραγωγής έχουν καταγράψει την τελευταία εικοσαετία αύξηση άνω του 10% στις ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες των 35 βαθμών Κελσίου.

Η θερμική καταπόνηση «θερίζει»

Παράλληλα, μελέτη των οργανισμών HeatWatch και Tata Institute of Social Sciences έδειξε ότι το 87% των εργαζομένων στην ένδυση στην Ινδία εμφάνισε συμπτώματα που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η Epic επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα όχι μόνο μέσω του κλιματισμού αλλά και μέσω του ίδιου του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων. Οι εξωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από ειδικά επεξεργασμένο πηλό, η οροφή διαθέτει ισχυρή θερμομόνωση, ενώ αποφεύγονται τα νότια ανοίγματα που αυξάνουν τη θερμική επιβάρυνση. Επιπλέον, το σύστημα ψύξης έχει σχεδιαστεί ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, ενώ βιομηχανικές αντλίες θερμότητας αντικαθιστούν τους συμβατικούς λέβητες, μειώνοντας τόσο τις εκπομπές όσο και το λειτουργικό κόστος.

Η επένδυση υποστηρίζεται και από χρηματοδότηση της International Finance Corporation ύψους 100 εκατ. δολαρίων, η οποία συνδέεται με στόχους περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εξοικονόμησης νερού και ενίσχυσης της παρουσίας γυναικών σε διοικητικές θέσεις.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προσαρμογή δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εργοστασίων. Η βιομηχανία ένδυσης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια κέρδους και πολλοί προμηθευτές στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους τέτοιες επενδύσεις. Για τον λόγο αυτό, οι μεγάλες διεθνείς μάρκες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργότερα, μέσα από μακροχρόνιες συμβάσεις και οικονομική στήριξη των συνεργατών τους.

Ήδη ορισμένοι μεγάλοι όμιλοι, όπως η Uniqlo, δηλώνουν ότι οι πολυετείς συνεργασίες δίνουν στους προμηθευτές την απαραίτητη ασφάλεια για να επενδύσουν σε βιώσιμες εγκαταστάσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, η American Apparel and Footwear Association εξέδωσε πρόσφατα νέες κατευθυντήριες οδηγίες, καλώντας τις εταιρείες μόδας να μοιραστούν το κόστος της προστασίας των εργαζομένων από την ακραία ζέστη.

Παρότι τα σύγχρονα εργοστάσια μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους, η κλιματική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητα των εργαζομένων και εκτός εργασίας, όπου πολλοί εξακολουθούν να ζουν σε κατοικίες χωρίς επαρκή ψύξη και με συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης. Αυτό υπενθυμίζει ότι η προσαρμογή της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας στην κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική πρόκληση, αλλά και μια ευρύτερη κοινωνική και οικονομική αναγκαιότητα.