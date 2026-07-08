Τα funds ενόψει της κλιματικής αλλαγής – Επαναξιολογούν τα περιουσιακά τους στοιχεία

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Μπορούν τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στο χαρτοφυλάκιό τους να αντέξουν τον «οδοστρωτήρα» της κλιματικής αλλαγής;

Φαίνεται ότι το ασταθές κλίμα αναγκάζει τους επενδυτές να στραφούν με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη νέα πηγή οικονομικού κινδύνου.

Για δεκαετίες, τα επενδυτικά μοντέλα στα μεγαλύτερα funds του κόσμου βάσιζαν τον σχεδιασμό τους στην ύπαρξης ενός σχετικά σταθερού κλίματος, με βάση τα ιστορικά δεδομένα.

Την ανατροπή σε αυτό φέρνουν τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη και δημιουργούν νέες απειλές για τα κέρδη, τις αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων και τα αποτελέσματα εξόδου για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τους.

Γι’ αυτό και έχει ξεκινήσει η προσπάθεια εντοπισμού κινδύνων «που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την κατάρρευση μιας επένδυσης ή να παρουσιάσουν ένα μεγάλο κόστος στα μισά της επενδυτικής περιόδου» δήλωσε στο Bloomberg ο Chetan Chhatwal, συνεργάτης της Baringa Partners LLP με έδρα το Λος Άντζελες.

Η εν λόγω εταιτεία συμβουλεύει περισσότερα από 50 ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια σχετικά με τις επενδύσεις τους και πούλησε ένα μοντέλο κλιματικού σεναρίου στην BlackRock Inc. για την πλατφόρμα Aladdin Climate.

Μια ανάλυση του Bloomberg Green σχετικά με τις τελευταίες εκθέσεις βιωσιμότητας που δημοσιεύθηκαν από τους 12 μεγαλύτερους διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων δείχνει ότι οι συνολικές αναφορές σε φυσικούς κλιματικούς κινδύνους και σχετικούς όρους σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με τις Carlyle Group Inc., General Atlantic LP, KKR & Co. και Partners Group AG να σημειώνουν μεγάλες αυξήσεις.

Στο μικροσκόπιο των funds κλίμα και φυσικές καταστροφές

Τα περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια εξετάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους για τυχόν αδυναμίες στην υπερθέρμανση και την αντιμετωπίζουν ως έναν μακροπρόθεσμο, χρόνιο κίνδυνο, ειδικά για τα συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικών κεφαλαίων τους που ανέρχονται σε περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι περισσότεροι εξετάζουν πλέον τα χαρτοφυλάκιά τους για ευπάθειες στην υπερθέρμανση και την αντιμετωπίζουν ως έναν μακροπρόθεσμο και χρόνιο κίνδυνο, ειδικά για τα συνδυασμένα περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικών κεφαλαίων τους, που ξεπερνούν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Rich Sorkin, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλύσεων Jupiter Intelligence Inc., η οποία είχε έσοδα άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι και έχει χρησιμοποιηθεί από τις Carlyle και Permira, δήλωσε ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια συγκαταλέγονται πλέον στη μεγαλύτερη πελατειακή της βάση.

Ο ίδιος δήλωσε στο Bloomberg ότι τα funds είναι πρόθυμα να πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως για να διεξάγουν ανάλυση σχετικά με «πρόσθετο κόστος ασφάλισης με την πάροδο του χρόνου ή επενδύσεις προσαρμογής, τον αντίκτυπο στην απόδοση επένδυσης», καθώς και τον κατάλληλο χρόνο για τις δαπάνες.

Το κόστος των φυσικών καταστροφών, όπως οι τυφώνες και οι πυρκαγιές, συνεχίζει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής, της αστικοποίησης και του πληθωρισμού αυξάνει κατακόρυφα το κόστος.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε ακραία ζέστη είναι η Ευρώπη για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με ένα stress test που διεξήγαγε η Allianz SE. με τις συνδυασμένες οικονομικές απώλειες να υπολογίζονται σε 638 δισεκατομμύρια δολάρια σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία λόγω της μείωσης του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και της περιορισμένης κατανάλωσης.

Υπό πίεση για περισσότερες αξιολογήσεις

Καθώς οι απώλειες που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις εταιρείες παγκοσμίως και οι κανόνες του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν περισσότερες αξιολογήσεις, οι επενδυτές αρχίζουν να διεξάγουν πρόσθετη ανάλυση φυσικού κινδύνου πριν και μετά την επένδυση.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για ρυπογόνες εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία ορυκτών καυσίμων. Όμως, ο έλεγχος των δημόσιων αγορών και οι ρυθμιστικές πιέσεις έχουν οδηγήσει ορισμένους παραδοσιακούς παρόχους κεφαλαίων να μειώσουν την έκθεσή τους σε αυτά.

Την ώρα που οι επιπτώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην αύξηση της θερμοκρασίας γίνονται ολοένα και πιο αισθητές, ορισμένοι από τους κορυφαίους επενδυτές έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.

Από τις 12 εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που μελέτησε το Bloomberg, η Partners Group ήταν μεταξύ των λίγων που χαρακτήρισαν τους καύσωνες ως «εξαιρετικό κίνδυνο» μαζί με τους τυφώνες, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες στην τελευταία της έκθεση βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέο κόστος στις ανάγκες ψύξης για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της.

Η EQT AB, με έδρα τη Σουηδία, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών αγορών στην Ευρώπη που διαχειρίζεται 270 δισεκατομμύρια ευρώ (309 δισεκατομμύρια δολάρια), έχει συγκεντρώσει δεδομένα για περισσότερα από 23.000 περιουσιακά στοιχεία υποδομών στο χαρτοφυλάκιό της, χρησιμοποιώντας αναλύσεις τρίτων για τον εντοπισμό κλιματικών κινδύνων από το 2024. Σε μια αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της δέουσας επιμέλειας μιας νοτιοκορεατικής εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων, η έκθεση σε ακραίες χιονοπτώσεις και τυφώνες οδήγησε στη δέσμευση επιπλέον κεφαλαίων για τη βελτίωση των οροφών.

Η… μπίζνα του κλιματικού κινδύνου

Ο κλάδος της πρόβλεψης του κλίματος και της αξιολόγησης κινδύνου — ο οποίος περιλαμβάνει 150 έως 400 εταιρείες περιβαλλοντικής ανάλυσης, μοντελοποίησης καταστροφών και προειδοποίησης κινδύνων — θα μπορούσε να διπλασιαστεί έως το 2030, φτάνοντας σε αξία περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Boston Consulting Group. Αναμένει ότι η αγορά θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 15%, καθιστώντας την μία από τις πιο ελκυστικές επενδύσεις στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Εν τω μεταξύ, τα επιχειρηματικά κεφάλαια δαπάνησαν 245 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε τεχνολογίες παρακολούθησης του κλίματος, όπως οι δορυφόροι, σύμφωνα με στοιχεία συμφωνιών που συγκέντρωσε το BloombergNEF.