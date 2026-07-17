ΔΕΘ: Όλα τα μέτρα παραμένουν στο τραπέζι

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Με τον βασικό κορμό του πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) να έχει ήδη διαμορφωθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στον ΟΤ, το εύρος των τελικών παρεμβάσεων θα καθοριστούν με βάση τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τις εξελίξεις στην οικονομία και το διεθνές περιβάλλον λίγες εβδομάδες πριν την ΔΕΘ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο σχεδιασμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο βασικός κορμός των μέτρων θεωρείται έτοιμος. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά. Αντίθετα, όλα τα μέτρα που έχουν επεξεργαστεί τα συναρμόδια υπουργεία παραμένουν στο τραπέζι και θα αξιολογηθούν μέχρι την τελευταία στιγμή, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα διαμορφωθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο.Εφόσον η πορεία της οικονομίας, τα δημόσια έσοδα, η τουριστική κίνηση και οι διεθνείς εξελίξεις κινηθούν ευνοϊκά, δεν αποκλείεται το τελικό πακέτο να εμπλουτιστεί με πρόσθετες παρεμβάσεις. Αντίθετα, εάν το εξωτερικό περιβάλλον επιβαρυνθεί ή οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάσουν αρνητικά την οικονομία, το μέγεθος των εξαγγελιών θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και την πορεία της τουριστικής περιόδου, παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι έχουν καταρτιστεί εναλλακτικά σενάρια και διατηρούνται δημοσιονομικές εφεδρείες, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να προσαρμόσει τον σχεδιασμό της ανάλογα με τις συνθήκες.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι όλες οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα είναι πλήρως κοστολογημένες και θα κινούνται αυστηρά εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι κάθε νέα παρέμβαση θα εξαρτηθεί από τα πραγματικά περιθώρια που θα υπάρχουν τη στιγμή των ανακοινώσεων.

Η μορφή της φετινής ΔΕΘ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη μορφή που θα έχει η φετινή ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός δεν θα παρουσιάσει μόνο το οικονομικό πακέτο του Σεπτεμβρίου, αλλά και έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει τις βασικές πρωτοβουλίες σε φορολογία, εισοδήματα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, αποτυπώνοντας τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η επιλογή αυτή αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στη φετινή ΔΕΘ. Αν και από το Μέγαρο Μαξίμου επαναλαμβάνεται ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας, η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έως αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πολιτικό και οικονομικό αφήγημα της κυβέρνησης στην επόμενη φάση των πολιτικών εξελίξεων.