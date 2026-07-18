Apple: Ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία την Nvidia

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Την Παρασκευή η Apple έγινε η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο παίρνοντας τα ηνία από την Nvidia, με την εξέλιξη αυτή να υποδεικνύει ότι οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή αξία της Apple διαμορφώθηκε στα 4,88 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τη μετοχή της να παραμένει σταθερή. Αντίθετα, η αξία της Nvidia υποχώρησε περίπου στα 4,86 τρισεκατομμύρια δολάρια, μετά από πτώση 3,5%.

Η Apple ανέκτησε την πρώτη θέση για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Όπως αναφέρει το Reuters, η αλλαγή σκυτάλης δείχνει ότι οι επενδυτές διευρύνουν την εστίασή τους και στους λιγότερο προβεβλημένους από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η Apple θεωρούνταν ουραγός στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης επειδή δεν δαπανούσε κεφάλαια για την ανάπτυξη μοντέλων, αλλά πλέον το κλίμα έχει αλλάξει», δήλωσε ο Toni Meadows, επικεφαλής επενδύσεων στην BRI Wealth Management.

Πρόσθεσε ότι «η Apple είναι λιγότερο εκτεθειμένη στην ένταση των κεφαλαιουχικών δαπανών και σε καλύτερη θέση για να δημιουργήσει έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη μέσω υπηρεσιών, δέσμευσης οικοσυστήματος και αναβαθμίσεων υλικού. Η επαναξιολόγηση αντανακλά την εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των κερδών και όχι την εικασία για την ανοδική πορεία της τεχνητής νοημοσύνης».

Στο ράλι της AI και η Apple

Για μια εταιρεία που συχνά θεωρούνταν ότι υστερούσε στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, το ορόσημο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Apple να εδραιωθεί πιο σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του κλάδουκαι θα μπορούσε να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα αποτιμηθούν οι τελευταίοι μήνες του Διευθύνοντος Συμβούλου, Tim Cook, στο τιμόνι της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο Cook ετοιμάζεται να παραχωρήσει τον ρόλο του στον βετεράνο του hardware, Τζον Τέρνους, τον Σεπτέμβριο.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ξεκίνησε την αναθεώρηση της Siri, στοιχηματίζοντας ότι ο αναβαθμισμένος βοηθός θα μπορούσε να κλείσει το χάσμα της Apple με τους ανταγωνιστές στον κρίσιμο αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η Apple κάθεται σε ένα χρυσωρυχείο τεχνητής νοημοσύνης, με τη μορφή των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν σε κάθε iPhone. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να κάνουν τις απαντήσεις της Siri πιο χρήσιμες και τον βοηθό πιο ικανό.

Η Nvidia καραδοκεί

Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε την αποτίμηση της αγοράς των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, ένα ορόσημο που την ώθησε πολύ πιο πέρα ​​από την εμβέλεια των ανταγωνιστών της.

Πάντως, η εκτοπισή της από την Apple δεν σηματοδοτεί απαραίτητα μια μόνιμη αλλαγή στη σχετική θέση των εταιρειών. Ο κατασκευαστής τσιπ επωφελείται σημαντικά από τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επεξεργαστές γραφικών της τροφοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος της φρενίτιδας γύρω από την παραγωγική AI.

Εάν το κλίμα αλλάξει, η Nvidia θα μπορούσε επίσης να ανακτήσει την πρώτη θέση. Επιπλέον, η Apple βρίσκεται σε μια λεπτή θέση, έχοντας αυξήσει τις τιμές για να αντισταθμίσει το αυξανόμενο κόστος – μια στρατηγική που θα μπορούσε να βλάψει τη ζήτηση.

«Δεν βλέπω καμία ουσιαστική διάκριση. Η Nvidia είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντικό συμμέτοχο σε ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον», δήλωσε ο Benjamin Hall, αντιπρόεδρος έρευνας alpha στην Segal Marco Advisors.