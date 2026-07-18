ΗΠΑ: Αρση των κυρώσεων κατά του Χονγκ Κόνγκ που επέβαλε η διοίκηση Τραμπ

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Οι ΗΠΑ ήραν εν μέρει, τις κυρώσεις και τους εμπορικούς περιορισμούς που αφορούσαν το Χονγκ Κονγκ και είχαν επιβληθεί από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το 2020 λόγω των μέτρων καταστολής που έλαβε η Κίνα για λόγους ασφαλείας στην περιοχή, χωρίς όμως να αποκαταστήσουν το αυτόνομο καθεστώς της, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Κίνα είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η απόφαση των ΗΠΑ να αφήσουν να λήξει η δήλωση εθνικής έκτακτης ανάγκης του Τραμπ για το Χονγκ Κονγκ θα αποκαθιστούσε το ειδικό εμπορικό και οικονομικό καθεστώς του εδάφους, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν αυτή την εκτίμηση.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε, ότι επέτρεψε να λήξουν μόνο τα τμήματα της διαταγής του Τραμπ που αφορούσαν την κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Η διαταγή εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως απάντηση στην επιβολή από το Πεκίνο ενός νόμου εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ.

Η εκτελεστική εντολή της 14ης Ιουλίου 2020, η οποία είχε παραταθεί ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια, επέβαλε κυρώσεις σε άτομα που συνδέονταν με την καταστολή της ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ και ανέστειλε τα ειδικά οικονομικά και εμπορικά προνόμια του εδάφους που συνδέονταν με το προηγούμενο καθεστώς αυτονομίας του.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι, ενώ η κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης έχει λήξει, άλλα τμήματα της εκτελεστικής εντολής παραμένουν σε ισχύ.

«Όπως ορίζει η Εκτελεστική Διαταγή 13936, το Χονγκ Κονγκ δεν είναι πλέον επαρκώς αυτόνομο ώστε να δικαιολογείται διαφοροποιημένη μεταχείριση σε σχέση με τη Λαική Δημοκρατία της Κίνας βάσει των συγκεκριμένων αμερικανικών νόμων και διατάξεων που αναφέρονται στην Εκτελεστική Διαταγή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι η λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν επηρεάζει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία του Χονγκ Κονγκ του 2019 ή του Νόμου για την Αυτονομία του Χονγκ Κονγκ του 2020.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι οι δύο νόμοι είχαν σημαντική επικάλυψη με την κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης που έχει πλέον καταργηθεί, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για 38 από τα 49 άτομα που επηρεάζονται από την εκτελεστική εντολή.