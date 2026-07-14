Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν 81 δισ.

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Δεκάδες δισ. δολάρια έχει αποπληρώσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε δασμούς που εισέπραξε πριν το Ανώτατο Δικαστήριο τους κρίνει παράνομους, σύμφωνα με στοιχεία του προϋπολογισμού που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι ΗΠΑ έχουν καταβάλει 81 δισ. δολάρια σε επιστροφές δασμών μέχρι στιγμής αυτό το οικονομικό έτος, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, έναντι 5 δισ. δολαρίων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αυξάνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα

Αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι η απότομη αύξηση οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τις περισσότερες επιστροφές να πραγματοποιούνται τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει τους δασμούς ως μια συνολική λύση για την οικονομία, που θα επέστρεφε την παραγωγή στις ΗΠΑ, θα επέτρεπε καλύτερες εμπορικές συμφωνίες και θα έκλεινε το έλλειμμα στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Αλλά το έλλειμμα, το οποίο είχε μειωθεί λίγο πέρυσι χάρη στα έσοδα από δασμούς, τώρα αυξάνεται ξανά. Έφτασε τα 1,367 τρισ. δολάρια τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Οι ΗΠΑ δαπάνησαν περισσότερα από 1 τρισ .δολάρια μόνο για την πληρωμή τόκων του χρέους τους, σημειώνοντας αύξηση 14%, και οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5% λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι νέοι δασμοί Τραμπ

Ο ισχύων προσωρινός παγκόσμιος δασμός 10% που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση πρόκειται να λήξει στις 24 Ιουλίου, αλλά ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει νέους δασμούς λόγω της, κατά την άποψή του, χαλαρής εφαρμογής των νόμων κατά της καταναγκαστικής εργασίας και της υπερβολικής βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας.

Η τελευταία πρόταση θα μπορούσε να επηρεάσει τους κορυφαίους εταίρους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ταϊβάν και την Κίνα, και θα επέτρεπε στον Τραμπ να παρακάμψει τα προηγούμενα όρια που έχει επιβάλει το δικαστήριο στην προστατευτική του ατζέντα. Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές αναμένεται να κυμαίνονται μεταξύ 10% και 12,5%.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης απειλήσει να επιβάλουν νέους δασμούς 25% στη Βραζιλία.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε επίσης με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που επιδιώκουν την επιβολή φόρου στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών 2% που ισχύει για μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης και διαδικτυακές αγορές. Ο φόρος, ο οποίος ισχύει για εταιρείες όπως η Apple, η Google και η Amazon, συγκέντρωσε περισσότερα από 800 εκατ. λίρες το 2024-25, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία επιβάλλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών 3% στις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις χώρες τους, ενώ αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ έχουν είτε εφαρμόσει είτε προτείνει παρόμοιες πολιτικές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο δασμός του θα υπερισχύσει οποιωνδήποτε εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, «είτε εφαρμόζονται, είτε υπογράφονται είτε όχι».

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε «Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την επικείμενη εφαρμογή ενός Φόρου Ψηφιακών Υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται κοντά στο να το κάνουν αυτό. Παρακαλώ αφήστε αυτή τη δήλωση να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει έναν τέτοιο φόρο θα επιβαρυνθεί αμέσως με έναν ΔΑΣΜΟ 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Αυτός ο ΔΑΣΜΟΣ θα αντικαταστήσει τις Εμπορικές Συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη Χώρα, είτε εφαρμόζονται, είτε υπογράφονται είτε όχι. Επιπλέον, ο ΔΑΣΜΟΣ 100% θα επιβληθεί αμέσως, εάν προχωρήσουν».