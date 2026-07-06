 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(5) "Crime"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Νότια Κορέα: Κατηγορίες για καρτέλ στα καύσιμα – Στο στόχαστρο τα τέσσερα μεγάλα διυλιστήρια

Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα ισχυρίζονται ότι προκλήθηκε ζημία ύψους 17 δισ. δολαρίων από συμπαιγνία

World 06.07.2026, 17:50
Σχολιάστε
Νότια Κορέα: Κατηγορίες για καρτέλ στα καύσιμα – Στο στόχαστρο τα τέσσερα μεγάλα διυλιστήρια
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντιμέτωπα με σοβαρές κατηγορίες για χειραγώγηση της αγοράς καυσίμων βρίσκονται τα τέσσερα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Νότιας Κορέας, καθώς οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι συντόνισαν τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιβαρύνοντας σημαντικά καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις HD Hyundai Oilbank, SK Energy, GS Caltex και S-Oil, καθώς και σε τέσσερα στελέχη δύο από τις εταιρείες, για παραβίαση της νομοθεσίας περί δίκαιου ανταγωνισμού. Οι αρχές εκτιμούν ότι η φερόμενη συμπαιγνία προκάλεσε οικονομική ζημία που αγγίζει τα 17 δισ. δολάρια, ενώ το πρακτορείο Yonhap ανεβάζει τον συνολικό αντίκτυπο των αντιανταγωνιστικών πρακτικών σε περίπου 26 τρισ. γουόν (περίπου 17 δισ. δολάρια), ανέφερε το Reuters.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σημαντική άνοδο των εγχώριων τιμών των καυσίμων που ακολούθησε την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπεύθυνοι τιμολόγησης της SK Energy και της HD Hyundai Oilbank αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με το ύψος και τον χρόνο εφαρμογής των αυξήσεων, ενώ τα άλλα δύο διυλιστήρια ακολούθησαν την ίδια πολιτική τιμολόγησης.

πετρέλαιο

Μακροχρόνια και συστηματική πρακτική

Ο επικεφαλής της έρευνας υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή δεν αποτέλεσε μεμονωμένο περιστατικό που συνδέθηκε με την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και συστηματικής πρακτικής συνεννόησης στον κλάδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ένας από τους κατηγορούμενους αντάλλασσε πληροφορίες για τις τιμές με ανταγωνιστικές εταιρείες επί σειρά ετών, πολύ πριν από το ξέσπασμα της πρόσφατης κρίσης.

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι τα διυλιστήρια χρησιμοποιούσαν συμβάσεις με πρατήρια καυσίμων, ασκώντας πίεση ώστε οι αυξήσεις στις τιμές χονδρικής να μεταφέρονται άμεσα και στις λιανικές τιμές, περιορίζοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, αποκάλυψε το CNBC.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Νότια Κορέα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, με περίπου το 70% των εισαγωγών να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων είχε τροφοδοτήσει τις πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιούνγκ να δεσμευθεί τον Μάρτιο για αυστηρή αντιμετώπιση των φαινομένων καθορισμού τιμών και κάθε μορφής αθέμιτης επιχειρηματικής πρακτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Δίκαιου Εμπορίου της Κορέας αυστηροποίησε φέτος το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων, αυξάνοντας το ανώτατο πρόστιμο για υποθέσεις καρτέλ στο 10% των σχετικών πωλήσεων, έναντι ελάχιστου ποσοστού μόλις 0,5% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν περιορισμένη. Οι μετοχές των εμπλεκόμενων ομίλων κινήθηκαν ανοδικά, με τη S-Oil να ενισχύεται κατά 6,08%, τη GS Holdings κατά 6,99%, τη SK Innovation, μητρική της SK Energy, κατά 1,58%, και τη HD Hyundai κατά 1,21%.

Οι εταιρείες απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό να σχολιάσουν την υπόθεση. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες δίκες ανταγωνισμού στη Νότια Κορέα τα τελευταία χρόνια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
Βιομηχανία: Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού της ευρωζώνης τον Μάιο
World

Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν
Meta: Προειδοποιήσεις για Instagram και WhatsApp εν μέσω σκανδάλου με διαφημίσεις στην Ινδία
World

Instagram και WhatsApp υπό πίεση στην Ινδία
Νότια Κορέα: Κατηγορίες για καρτέλ στα καύσιμα – Στο στόχαστρο τα τέσσερα μεγάλα διυλιστήρια
World

Για καρτέλ κατηγορούνται τέσσερα διυλιστήρια στη Νότια Κορέα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Στο κλειστό κλαμπ των θησαυροφυλακίων χρυσού στο Λονδίνο
Commodities

Citi: Ζυγίζει και εκκαθαρίζει χρυσό

Η Citi γίνεται το πέμπτο μέλος εκκαθάρισης της LPMCL

Τζούλη Καλημέρη
Κατασχέσεις: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις στα ακίνητα – Τα κριτήρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση που ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ για τις κατασχέσεις ακινήτων - Οι προϋποθέσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Macro

«Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλός πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
World

Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα της Ευρώπης

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ιδιωτικά funds: Οι θεσμικοί επενδυτές στηρίζουν την ιδιωτική πίστωση παρά τις εκροές από τη λιανική αγορά
World

Μεγάλοι επενδυτές ρίχνουν δισ. σε ιδιωτικά funds

Οι θεσμικοί επενδυτές διοχέτευσαν χρήματα σε funds καθώς το χρήμα από οι μικροί επενδυτές λιανικής έφυγαν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί η σημερινή αγορά δεν θυμίζει το 1999
Business

ΧΑ: Γιατί δεν είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ‘90

Οι ξένοι επενδυτές επιστρέφουν, αλλά αυτή τη φορά αγοράζουν κερδοφορία, επενδυτικά σχέδια και ισχυρούς ισολογισμούς, όχι προσδοκίες

Γιώργος Μανέττας
Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Experts

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επόμενη ημέρα του ΤΑΑ είναι στοίχημα για τη χώρα

Δημήτρης Λιάκος - Ειρήνη-Ακριβή Νταή
Περισσότερα από World
Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα

Οι δαπάνες του καγκελάριου Μερτς είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της γερμανικής επανένωσης

Βιομηχανία: Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού της ευρωζώνης τον Μάιο
World

Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν

Τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ

Meta: Προειδοποιήσεις για Instagram και WhatsApp εν μέσω σκανδάλου με διαφημίσεις στην Ινδία
World

Instagram και WhatsApp υπό πίεση στην Ινδία

Δύο από τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες της Meta, το WhatsApp και το Instagram, έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ινδική κυβέρνηση σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Νότια Κορέα: Κατηγορίες για καρτέλ στα καύσιμα – Στο στόχαστρο τα τέσσερα μεγάλα διυλιστήρια
World

Για καρτέλ κατηγορούνται τέσσερα διυλιστήρια στη Νότια Κορέα

Οι εισαγγελείς στη Νότια Κορέα ισχυρίζονται ότι προκλήθηκε ζημία ύψους 17 δισ. δολαρίων από συμπαιγνία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Ισραήλ: Μειώνει τα επιτόκια στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022
World

Κεντρική τράπεζα Ισραήλ: Μειώνει τα επιτόκια στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022

Για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ μείωσε τα επιτόκια

Κούβα: Αγρότες ξεπουλάνε τη γη τους – Αγροτικά προϊόντα σαπίζουν στα χωράφια
World

Αγρότες ξεπουλάνε τη γη τους – Προϊόντα σαπίζουν στα χωράφια

Το εμπάργκο στα καύσιμα εμποδίζει την παραγωγή τροφίμων στην Κούβα - Σε απελπισία οι αγρότες 

Latest News
ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens
Tax

ΑΑΔΕ: Ανανέωση της συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / UNIC Athens

Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας της ΑΑΔΕ

Klarna: Επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ
World

Η Klarna επιδιώκει την απόκτηση τραπεζικής άδειας στις ΗΠΑ

Η Klarna Bank USA θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα έχει την έδρα της στη Γιούτα

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη
World

Γουόλερ (Fed): Η μελλοντική καθοδήγησε πρέπει να είναι ευέλικτη

Η μελλοντική καθοδήγηση είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήμη εκτιμά ο Γουόλερ

Κάθετος Διάδρομος: Δεσμεύτηκε πάνω από το 45% της δυναμικότητας στις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Ανεβάζει στροφές... ο Κάθετος Διάδρομος - Τα bids στις δημοπρασίες

Ο Κάθετος Διάδρομος παίρνει σάρκα και οστά... - Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ - Η συμμετοχή των ΔΕΠΑ Εμπορίας και ATLANTIC

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα
World

Γερμανία: Ιστορική αλλαγή – Δανείζεται 800 δισ για άμυνα

Οι δαπάνες του καγκελάριου Μερτς είναι οι μεγαλύτερες από την εποχή της γερμανικής επανένωσης

Centric: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με την Ten Brinke για το έργο στο Ελληνικό
Business

Centric: Τερματίζει τη συνεργασία με Ten Brinke για οικιστικό project

Η Ten Brinke αναλαμβάνει την υλοποίησή του project ενώ η Centric θα λάβει αποζημίωση 1,75 εκατ. ευρώ 

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

Τα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αφομοιώνουν τα οικονομικά στοιχεία ενώ αναμένουν τις τοποθετήσεις κεντρικών τραπεζιτών

Export Credit Greece: Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων
Economy

Νέο προϊόν ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων από την ECG

Το προϊόν Top Up της Export Credit Greece λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη

Προοδευτική: Σε αναστολή διαπραγμάτευσης η μετοχή της εταιρείας – Τι λέει για το διοικητικό συμβούλιο
Business

Σε αναστολή οι μετοχές της Προοδευτικής – Τι λέει η εταιρεία  

Η Προοδευτική υποστηρίζει ότι η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του είναι απολύτως νόμιμες

Ακίνητα: Τι δικαιούται ο ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες
Ακίνητα

Τι δικαιούνται οι ενοικιαστές αν οι ιδιοκτήτες δεν επισκευάζουν βλάβες

Τι ισχύει με βάση τον Αστικό Κώδικα όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο

Πετρέλαιο: Παγκόσμιο σοκ στην αγορά από τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Από το 1979 στο σήμερα - Η νέα πετρελαϊκή κρίση σε αριθμούς

Ρεκόρ ημερήσιων απωλειών στο πετρέλαιο, αλλά η κρίση του 1979 παραμένει ιστορικά η μεγαλύτερη - Πώς η σύγκρουση στο Ιράν ξεπέρασε προηγούμενες κρίσεις σε ημερήσιες απώλειες

Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου
Κατασκευές

Δήμας: Tα λιμάνια κρίσιμοι κόμβοι ενός ευρύτερου γεωοικονομικού δικτύου

Επενδύσεις σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών με τη λογική ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δικτύων είπε ο Χρίστος Δήμας

Lamda: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance για τα αποτελέσματα της εταιρείας
Business

Τι περιμένει η AXIA - Alpha Finance για τα αποτελέσματα της Lamda 

Η Lamda Development θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του α' τριμήνου 2026 αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βιομηχανία: Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού της ευρωζώνης τον Μάιο
World

Άλμα 5,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία - Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν

Τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ

Μετρό: Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1
Κατασκευές

Αναβαθμίζεται η σιδηροδρομική γέφυρα Πουλόπουλου στη Γραμμή 1

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση για το έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη Γραμμή 1 του Μετρό

Meta: Προειδοποιήσεις για Instagram και WhatsApp εν μέσω σκανδάλου με διαφημίσεις στην Ινδία
World

Instagram και WhatsApp υπό πίεση στην Ινδία

Δύο από τις τρεις μεγάλες πλατφόρμες της Meta, το WhatsApp και το Instagram, έχουν λάβει ειδοποιήσεις από την ινδική κυβέρνηση σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies