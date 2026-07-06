Νότια Κορέα: Κατηγορίες για καρτέλ στα καύσιμα – Στο στόχαστρο τα τέσσερα μεγάλα διυλιστήρια

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Αντιμέτωπα με σοβαρές κατηγορίες για χειραγώγηση της αγοράς καυσίμων βρίσκονται τα τέσσερα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Νότιας Κορέας, καθώς οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι συντόνισαν τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επιβαρύνοντας σημαντικά καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις HD Hyundai Oilbank, SK Energy, GS Caltex και S-Oil, καθώς και σε τέσσερα στελέχη δύο από τις εταιρείες, για παραβίαση της νομοθεσίας περί δίκαιου ανταγωνισμού. Οι αρχές εκτιμούν ότι η φερόμενη συμπαιγνία προκάλεσε οικονομική ζημία που αγγίζει τα 17 δισ. δολάρια, ενώ το πρακτορείο Yonhap ανεβάζει τον συνολικό αντίκτυπο των αντιανταγωνιστικών πρακτικών σε περίπου 26 τρισ. γουόν (περίπου 17 δισ. δολάρια), ανέφερε το Reuters.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά τη σημαντική άνοδο των εγχώριων τιμών των καυσίμων που ακολούθησε την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπεύθυνοι τιμολόγησης της SK Energy και της HD Hyundai Oilbank αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με το ύψος και τον χρόνο εφαρμογής των αυξήσεων, ενώ τα άλλα δύο διυλιστήρια ακολούθησαν την ίδια πολιτική τιμολόγησης.

Μακροχρόνια και συστηματική πρακτική

Ο επικεφαλής της έρευνας υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή δεν αποτέλεσε μεμονωμένο περιστατικό που συνδέθηκε με την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας και συστηματικής πρακτικής συνεννόησης στον κλάδο. Μάλιστα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ένας από τους κατηγορούμενους αντάλλασσε πληροφορίες για τις τιμές με ανταγωνιστικές εταιρείες επί σειρά ετών, πολύ πριν από το ξέσπασμα της πρόσφατης κρίσης.

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι τα διυλιστήρια χρησιμοποιούσαν συμβάσεις με πρατήρια καυσίμων, ασκώντας πίεση ώστε οι αυξήσεις στις τιμές χονδρικής να μεταφέρονται άμεσα και στις λιανικές τιμές, περιορίζοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, αποκάλυψε το CNBC.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Νότια Κορέα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, με περίπου το 70% των εισαγωγών να προέρχεται από τη Μέση Ανατολή. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων είχε τροφοδοτήσει τις πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιούνγκ να δεσμευθεί τον Μάρτιο για αυστηρή αντιμετώπιση των φαινομένων καθορισμού τιμών και κάθε μορφής αθέμιτης επιχειρηματικής πρακτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Δίκαιου Εμπορίου της Κορέας αυστηροποίησε φέτος το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων, αυξάνοντας το ανώτατο πρόστιμο για υποθέσεις καρτέλ στο 10% των σχετικών πωλήσεων, έναντι ελάχιστου ποσοστού μόλις 0,5% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς ήταν περιορισμένη. Οι μετοχές των εμπλεκόμενων ομίλων κινήθηκαν ανοδικά, με τη S-Oil να ενισχύεται κατά 6,08%, τη GS Holdings κατά 6,99%, τη SK Innovation, μητρική της SK Energy, κατά 1,58%, και τη HD Hyundai κατά 1,21%.

Οι εταιρείες απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό να σχολιάσουν την υπόθεση. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες δίκες ανταγωνισμού στη Νότια Κορέα τα τελευταία χρόνια.