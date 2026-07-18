Ιράν: Υπάρχει ενδεχόμενο πραξικοπήματος;

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Εμφυλιοπολεμικό κλίμα επικρατεί στους κόλπους του καθεστώτος του Ιράν, την ώρα που η εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ «βαδίζει» σε τεντωμένο σκοινί.

Όπως σημειώνει το δίκτυο CNN, χαρακτηριστική ήταν η εικόνα του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, καθώς την ώρα που βάδιζε δίπλα στο φέρετρο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα, ορισμένοι από τους ντυμένους στα μαύρα πολίτες που τον περιστοίχιζαν δεν φώναζαν συνθήματα προς τιμήν του εκλιπόντος ηγέτη, αλλά στρέφονταν άμεσα εναντίον του ίδιου, φωνάζοντας: «Θάνατος στον συμβιβασμένο».

Λίγο πιο μακριά, ο Αμπάς Αραγτσί – ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, που διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ και πέτυχε την άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας – αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κηδεία, αφού ένα εξαγριωμένο πλήθος άρχισε να τον λιθοβολεί, φωνάζοντας συνθήματα θανάτου και κατηγορώντας τον ότι είναι «προδότης που ξεπούλησε τη χώρα».

Η εχθρότητα που εκδηλώθηκε απέναντι σε ανώτατα στελέχη κατά τη διάρκεια της κηδείας αντικατοπτρίζει μια θεωρία που κερδίζει έδαφος εδώ και μήνες στους κόλπους των πιο ριζοσπαστικών πτερύγων της Ισλαμικής Δημοκρατίας: ότι οι ηγέτες του Ιράν την περίοδο του πολέμου – εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον – επιχειρούν ένα «βελούδινο πραξικόπημα» κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των ιδανικών της, την ώρα που ο νέος ανώτατος ηγέτης παραμένει ουσιαστικά αφανής, είτε από φόβο για τη ζωή του είτε – όπως ορισμένοι υποστηρίζουν- επειδή είναι ανήμπορος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Οι σκληροπυρηνικές παρατάξεις που παρευρέθηκαν μαζικά στην κηδεία πιστεύουν ότι, αντί να εκδικηθούν τον θάνατο του Χαμενεΐ, οι Ιρανοί αξιωματούχοι συνθηκολόγησαν υπογράφοντας μια συμφωνία που αψηφά τις εντολές του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – γιου και διαδόχου του εκλιπόντος αγιατολάχ. Ωστόσο, ο Χαμενεΐ παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να απευθύνεται άμεσα στο έθνος ούτε να προβάλλει εμφανώς την εξουσία του, την ώρα που αξιωματούχοι διαπραγματεύονται ή ασκούν διακυβέρνηση στο όνομά του.

Σε τελετή, ο Μοχαμάντ Αλί Μπακσί, θρησκευτικός τραγουδιστής με δεσμούς με το καθεστώς, απείλησε τον πρόεδρο Πεζεσκιάν λέγοντας: «Κύριε πρόεδρε, αν δεν τηρηθούν οι όροι του ηγέτη, θα είμαστε εμείς, η λεπίδα και ο λαιμός σας. Θα φέρουμε την κόλαση πάνω σας».

Η δημόσια απειλή για δολοφονία του προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο ο Μπακσί δεν έχει αντιμετωπίσει, σύμφωνα με το CNN, νομικές συνέπειες.

Οι «υπερεπαναστάτες» πιέζουν για συνέχιση του πολέμου

Οι πιο ακραίοι κύκλοι συνδέονται με το κίνημα «Τζέμπχε-γιε Παϊντάρι» (Μέτωπο Αντοχής), τα μέλη του οποίου αποκαλούνται συχνά «υπερεπαναστάτες».

Θεωρούν τον εαυτό τους θεματοφύλακες των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 και βλέπουν οποιαδήποτε συμφωνία με τη Δύση ως απειλή για το καθεστώς.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτική ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να περιορίσει την επιρροή τους.

«Βλέπουμε τον Γκαλιμπάφ (σ.σ. ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ) να προσπαθεί να παραμερίσει αυτά τα σκληροπυρηνικά στοιχεία. Είναι πολύ κοστοβόρα για το σύστημα και οι αντιπαλότητές τους γίνονται πλέον δημόσιες, ειδικά όσο η κατάσταση στο Ιράν γίνεται πιο ασταθής», δήλωσε ο Χαμιντρεζά Αζίζι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας.