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Στενά του Ορμούζ: Πόσο μακριά θα φτάσει το Ιράν για την υπεράσπισή τους;

Μετά από χρόνια αντιπαράθεσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με ΗΠΑ

World 17.07.2026, 23:00
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Στενά του Ορμούζ: Πόσο μακριά θα φτάσει το Ιράν για την υπεράσπισή τους;
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Πριν από περίπου 15 χρόνια, καθώς οι ισχυρές χώρες της Δύσης ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε τους στρατιωτικούς του συμβούλους να προετοιμαστούν για ένα δραστικό σενάριο.

Το Ιράν επιμένει ότι, στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας, μόνο αυτό και το Ομάν θα πρέπει να αποφασίζουν για τον τρόπο διαχείρισης της θαλάσσιας οδού

«Μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε ένα σχέδιο για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στην κρατική τηλεόραση ο υποστράτηγος Ραχίμ Σαφάβι, στρατιωτικός σύμβουλος του αείμνηστου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. «Ζήτησα τρεις μήνες, αλλά μείωσε την προθεσμία σε έναν… Προέβλεψε ότι κάποια μέρα ίσως χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό».

Ο Σαφάβι ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί σχεδιαστές της Ισλαμικής Δημοκρατίας προχώρησαν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τον αποκλεισμό όχι μόνο του Κόλπου, αλλά και της Θάλασσας του Ομάν, της Ερυθράς Θάλασσας και ακόμη και της ανατολικής Μεσογείου.

Αυτές οι απειλές δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, και ο κόσμος πέρασε τα επόμενα χρόνια επικεντρωμένος στον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο κυρώσεων, έντονων διπλωματικών διαπραγματεύσεων και, τελικά, αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ πέρυσι.

Η περιγραφή του Σαφάβι, ωστόσο, βοηθά να εξηγηθεί πώς το στενό θαλάσσιο πέρασμα, μέσα σε λίγους μήνες, αντικατέστησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως την πιο επείγουσα — και φαινομενικά ανυπέρβλητη — πρόκληση στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εξηγούν σε ανάλυσή τους οι Financial Times.

Με τις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού να έχουν βομβαρδιστεί πέρυσι, η Τεχεράνη εφάρμοσε για πρώτη φορά το σχέδιο του Χαμενεΐ για τα Στενά, μετατρέποντάς τα στον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να προκαλέσει πίεση στην Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της. Επίσης, αυτή τη στιγμή φαίνεται λιγότερο πρόθυμη να συμβιβαστεί όσον αφορά τις διεκδικήσεις της για τη θαλάσσια οδό σε σύγκριση με την πυρηνική αντιπαράθεση που προκάλεσε τόσα χρόνια έντασης.

«Καμιά διαπραγμάτευση για το Ορμούζ»

«Το πυρηνικό ζήτημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Το Ορμούζ δεν μπορεί», δήλωσε ένας εμπιστευτικός πληροφοριοδότης του καθεστώτος, μιλώντας στους FT. «Το μόνο που μετανιώνουμε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε κλείσει τα Στενά πριν από χρόνια, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν για πρώτη φορά κυρώσεις.»

Οι απειλές του Ιράν να κλείσει τα Στενά είχαν θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό ρητορικές. Πριν από πέρυσι, η χώρα δεν είχε δεχτεί ποτέ άμεση επίθεση ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από το Ισραήλ, και αξιωματούχοι του καθεστώτος υποστήριζαν ότι ένα τέτοιο βήμα θα εξεταζόταν μόνο σε περίπτωση υπαρξιακού πολέμου.

Η στιγμή αυτή ήρθε, ωστόσο, με τις πρώτες επιθέσεις της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή στον Χαμενεΐ και σε αρκετούς ανώτερους ηγέτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρουσίασαν την εκστρατεία ως μια επιχείρηση που θα μπορούσε να ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ως αποτέλεσμα, το Ιράν αντέδρασε επιτιθέμενο όχι μόνο σε περιφερειακές αμερικανικές βάσεις, στο Ισραήλ και στα κράτη του Κόλπου, αλλά και σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τη σύγκρουση — προκαλώντας τη χειρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών.

Η αποφασιστικότητα του καθεστώτος να διατηρήσει την επιρροή του επί των Στενών αποδείχθηκε επίσης καθοριστικός παράγοντας στην αποτυχία της συμφωνίας του Ιουνίου, η οποία είχε ως στόχο να θέσει τα θεμέλια για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια τελική διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο ενός μνημονίου κατανόησης, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη σταδιακή επανέναρξη της εμπορικής ναυτιλίας. Ωστόσο, αφού η Ουάσιγκτον ενθάρρυνε τα πλοία να διέρχονται κατά μήκος των ακτών του Ομάν, οι ιρανικές δυνάμεις άρχισαν να στοχεύουν σκάφη που κατηγορούσαν ότι χρησιμοποιούσαν «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή, επιμένοντας ότι το στενό θα έπρεπε να παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο όσο διαρκούσε ο πόλεμος.

Οι ΗΠΑ απάντησαν με αεροπορικές επιδρομές και επανέλαβαν τον αποκλεισμό τους, ενώ οι πολυήμερες ανταποδιδόμενες πυραυλικές επιθέσεις απειλούσαν να εξελιχθούν σε μια άλλη σύγκρουση πλήρους κλίμακας, πριν καν ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ανταπόδοση

«Αυτή είναι η πρώτη φορά, από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να ασκούν οικονομική πίεση κατά του Ιράν τη δεκαετία του 1980, που το Ιράν κατάφερε να ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο, ασκώντας πίεση στην αμερικανική οικονομία», δήλωσε ο Άλι Βαέζ της Crisis Group. «Γι’ αυτό και επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτό το προηγούμενο για να στείλουν ουσιαστικά το μήνυμα στις ΗΠΑ ότι:

“Αν ξεκινήσετε έναν άλλο πόλεμο εναντίον μας, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε ένα ακόμη οικονομικό σοκ” . . . Το θεωρούν ως το κύριο μέσο αποτροπής τους».

Το Ιράν επιμένει ότι, στο πλαίσιο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας, μόνο αυτό και το Ομάν θα πρέπει να αποφασίζουν για τον τρόπο διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να δημιουργήσουν ξεχωριστή ναυτιλιακή διαδρομή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Τεχεράνη έχει επίσης δηλώσει ότι θα χρεώνει στα πλοία «τέλη υπηρεσιών» στο μέλλον, επικαλούμενη την ανάγκη κάλυψης των δαπανών για την ασφάλεια και το περιβάλλον.

«Ο πραγματικός μας πόλεμος διεξάγεται στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο είναι πιο σημαντικό από το πυρηνικό ζήτημα», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Χαμίντ-Ρεζά Χατζιμπαμπάι, υψηλόβαθμο μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, αφότου οι βουλευτές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν νέα νομοθεσία για την επίσημη ρύθμιση της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. «Τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί την κορύφωση της αντίστασης του ιρανικού έθνους ενάντια στις ΗΠΑ.»

Το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν απείλησε αυτή την εβδομάδα να επεκτείνει την εκστρατεία του πέρα από το στενό, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «πρέπει να αναμένουν το κλείσιμο και άλλων διαδρομών εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Η κατάρρευση της συμφωνίας του Ιουνίου έχει επίσης αποκαλύψει μια αυξανόμενη ασυμμετρία στις διαπραγματευτικές θέσεις των δύο πλευρών. Η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις για μια ταχεία συμφωνία με στόχο την αποκατάσταση της ναυτιλίας, με τον Τραμπ να δέχεται εσωτερικές πιέσεις να μειώσει τις τιμές της ενέργειας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Παιχνίδια αντοχής στον χρόνο

Η Τεχεράνη, ωστόσο, πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει να διαπραγματεύεται με αργό ρυθμό και ότι το καθεστώς διαθέτει υψηλότερο όριο αντοχής από ό,τι η Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμους γύρους συνομιλιών στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδήγησαν στη συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, υπενθυμίζουν οι FT. Βρισκόταν επίσης σε συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο πριν από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους όσο και πριν από την τελευταία σύγκρουση, αν και παρέμεναν τεράστιες διαφορές μεταξύ των μερών.

Ένας ανώτερος δυτικός διπλωμάτης στην Τεχεράνη δήλωσε ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων είχαν, παραδόξως, μειώσει την αίσθηση του επείγοντος που περιβάλλει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η χώρα έχει χάσει ούτε την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ούτε την ικανότητα να ανακατασκευάσει τις εγκαταστάσεις, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ιράν πρέπει να καταργήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, απείλησε αυτή την εβδομάδα να στοχεύσει μια βαθιά υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κάτω από το Κολάνγκ Γκαζλά — γνωστή ως «Όρος Πικάξ» — στο κεντρικό Ιράν.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, το Ιράν συμφώνησε εκ νέου να διεξαγάγει συνομιλίες σχετικά με το πρόγραμμα και, τουλάχιστον, να μειώσει την περιεκτικότητα του αποθέματός του, που υπερβαίνει τα 9.000 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, συμπεριλαμβανομένων 440 κιλών σε επίπεδα κοντά σε εκείνα που απαιτούνται για την κατασκευή όπλων. Ωστόσο, πηγές από το εσωτερικό του καθεστώτος αναφέρουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξακολουθεί να αρνείται να αποστείλει αυτό το ουράνιο στο εξωτερικό, όπως έχει απαιτήσει ο Τραμπ.

«Το πλεονέκτημα που προσφέρουν τα Στενά είναι κάτι που δεν μπορεί να τους αφαιρεθεί, οπότε αποτελεί εγγύηση πως ό,τι και αν υπογράψει ο Τραμπ σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα θα εφαρμοστεί στην πράξη», δήλωσε ο Βάλι Νασρ, πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ που σήμερα εργάζεται στη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Οποιεσδήποτε πυρηνικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι εξαιρετικά περίπλοκες και μακροχρόνιες, δεδομένων των τεράστιων διαφορών και της δυσπιστίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, μια τέτοια προοπτική φαίνεται να παίρνει όλο και περισσότερο δευτερεύουσα θέση σε σχέση με τη διαμάχη για τα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα», δήλωσε η πηγή από το εσωτερικό του καθεστώτος. «Αλλά είναι απίθανο να φτάσουμε μέχρι εκεί, επειδή το Ιράν δεν θα κάνει συμβιβασμούς όσον αφορά τον έλεγχό του επί των Στενών. Μια συμφωνία φαίνεται πλέον σχεδόν αδύνατη.»

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Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Volkswagen: Συναντήσεις της διοίκησης με το συμβούλιο εργαζομένων τον Αύγουστο
World

Συνελεύσεις διοίκησης- εργαζομένων της Volkswagen τον Αύγουστο για τις απολύσεις

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen έχει προγραμματισει συναντησεις με τον CEO της εταιρείας - Στο επίκεντρο τα σχέδια για απολύσεις προσωπικού

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