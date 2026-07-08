 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Ελληνικά τυριά: Ανοδική η τάση εξαγωγών στη Γαλλία – Στην κορυφή η φέτα

Το ισχυρό οικονομικό τους αποτύπωμα διατηρούν τα ελληνικά τυριά στην αγορά της Γαλλίας, καθώς εστιάζουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Business 08.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ελληνικά τυριά: Ανοδική η τάση εξαγωγών στη Γαλλία – Στην κορυφή η φέτα
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την 7η θέση μεταξύ των προμηθευτών της γαλλικής αγοράς σε τυροκομικά προϊόντα κατέχει η Ελλάδα το 2025, με το μερίδιό της να διαμορφώνεται στο 2,69%, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.

Ως προς τα τυροκομικά συνολικά, η τάση στις ελληνικές εξαγωγές είναι ανοδική, με την αξία τους το 2025 να αγγίζει τα τα 87,5 εκατ. ευρώ το 2025.

Συγκεκριμένα, η αξία των απευθείας γαλλικών εισαγωγών από τη χώρα μας διπλασιάστηκε σε βάθος πενταετίας, από τα 38,6 εκατ. ευρώ το 2021 στα στα 77,6 εκατ. ευρώ το 2025.

Όπως αναφέρει η έρευνα, στη δασμολογική κατηγορία 040690, όπου εντάσσονται κατά κύριο λόγο τα ελληνικά τυριά, όπως το κασέρι, η Ελλάδα αναβαθμίζεται στην 5η θέση των προμηθευτών της Γαλλίας, με το μερίδιό της να διαμορφώνεται στο 5,57%.

Ελληνικά τυριά

Ειδικά ως προς τις εξαγωγές φέτας, η Ελλάδα κατέχει σταθερά την πρώτη θέση σε βάθος πενταετίας 2021-2025, συγκεντρώνοντας το 71,72% του συνολικού μεριδίου κατά το προηγούμενο έτος.

Συνολικά, το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών καταγράφουν ετήσια αύξηση 14,4% και σημαντική αύξηση της τάξης του 93,7% σε σχέση με το 2021 (45,1 εκατ. ευρώ).

Ελληνικά τυριά

Ελληνικά τυριά: Η σημασία της premium τοποθέτησης

Μπορεί το μερίδιο των τυροκομικών να υστερεί συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ολλανδία και η Γερμανία, ωστόσο η πραγματική του διάσταση φανερώνεται αν εάν συνυπολογιστεί η δομή των γαλλικών εισαγωγών, αναφέρει η έκθεση.

Συγκεκριμένα, οι χώρες που κατάσσονται υψηλότερα ως προμηθευτές της γαλλικής αγοράς παρέχουν μεγάλους όγκους βιομηχανικών τυριών ευρείας κατανάλωσης, όπως Mozzarella, Gouda, Edam.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εστιάζει τις εξαγωγές της σε εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με κυρίαρχη τη Φέτα ΠΟΠ, χωρίς έτσι να ανταγωνίζεται τις ανωτέρω χώρες σε μαζικούς όγκους αλλά σε ποιότητα.

Όπως αναφέρει η έκθεση, η στρατηγική αυτή τοποθέτηση επιτρέπει στα ελληνικά τυροκομικά να διατηρούν ένα ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, παρά τον συγκριτικά μικρότερο όγκο τους.

Πού στηρίζεται η ισχυρή διείσδυση φέτας στη γαλλική αγορά

Αύξηση στην αξία καταγράφει η φέτα από 52,2 εκατ. ευρώ (9.306 τόνοι) το 2022 σε 78,6 εκατ. ευρώ (10.959 τόνοι) το 2025, παραμένοντας έτσι ο βασικός άξονας των ελληνικών εξαγωγών τυροκομικών στη Γαλλία.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση της αξίας συγκριτικά με τον όγκο υποδηλώνει άνοδο της μέσης τιμής πώλησης. Παράλληλα, η διείσδυση της φέτας στη γαλλική αγορά ενισχύεται σταθερά από την παρουσία των ελληνικών εστιατορίων και delicatessen, όπου το προϊόν αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον τοπικό καταναλωτή.

Η διάθεση της ελληνικής φέτας στη γαλλική αγορά βασίζεται πρωτίστως στο ισχυρό δίκτυο λιανικής πώλησης (σουπερμάρκετ και υπεραγορές), τα οποία αποτελούν το κύριο σημείο επαφής του προϊόντος με τον τελικό καταναλωτή.

Αναφορικά με τη δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτή χαρακτηρίζεται από τη στρατηγική επιλογή των μεγάλων ομίλων λιανεμπορίου (π.χ. Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Monoprix) να αναπτύσσουν συνεργασίες με καταξιωμένους Έλληνες παραγωγούς, τόσο για τα επώνυμα προϊόντα όσο και για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Είναι εμφανής η κυριαρχία του προϊόντος με ένδειξη ΠΟΠ/AOP (Appellation d’Origine Protégée), γεγονός που αποδεικνύει την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας που απαιτεί ο Γάλλος καταναλωτής.

Παράλληλα, οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες διαδραματίζουν κομβικό ρόλο, εξυπηρετώντας πολλαπλά δίκτυα διανομής και διασφαλίζοντας την παρουσία του προϊόντος σε ευρύ φάσμα αλυσίδων.

Οι προοπτικές στη γαλλική αγορά

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό που διέπει τη γαλλική αγορά, το καταναλωτικό κοινό διατηρεί μια πολύ θετική εικόνα για την ελληνική κουζίνα εν γένει και τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση για τα ελληνικά τυριά

Ως εκ τούτου, οι προοπτικές για τα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα διαγράφονται ευοίωνες, καθώς οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται, δημιουργώντας έτσι νέα πεδία διείσδυσης, στα οποία η ελληνική παραγωγή πλεονεκτεί.

Σύμφωνα με την έρευνα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι, η θετική αυτή προοπτική εδράζεται πρωτίστως στη μετάβαση σημαντικού μέρους της κατανάλωσης από το παραδοσιακό γαλλικό πλατό τυριών στη χρήση του τυριού ως μαγειρικού συστατικού.

Προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες, η στρατηγική τους οφείλει να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος.

Όπως αναφέρει η έρευνα, οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να προβάλλουν συστηματικά το σήμα ΠΟΠ, τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη φέτα ως το απόλυτο, υγιεινό συστατικό της μεσογειακής διατροφής.

Έπειτα, η προώθηση των ελληνικών σκληρών τυριών (π.χ. Γραβιέρα ΠΟΠ, Κεφαλοτύρι), απαιτεί εστίαση στον χρόνο ωρίμασης και στις δυνατότητες συνδυασμού τους με κρασί ή ως εκλεκτά ορεκτικά. Μάλιστα, η προοπτική τους βρίσκεται στα εξειδικευμένα δίκτυα διανομής (premium épiceries fines, delicatessen) και στον χώρο της δημιουργικής εστίασης (bistronomie).

Αυξημένη ζήτηση έχει και το snacking, οπότε συσκευασίες μικρότερου βάρους, έτοιμοι κύβοι φέτας για σαλάτες (τόσο για τη λιανική όσο και για τον κλάδο RHD/ HORECA), καθώς και καινοτόμες μορφές (π.χ. αλειφόμενα με βάση τη φέτα, κωδικοί με μειωμένα λιπαρά ή βιολογικής γεωργίας) προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Νέες ευκαιρίες για δικτύωση και πωλήσεις

Αντί για την απευθείας, δαπανηρή και χρονοβόρα προσέγγιση των μεγάλων γαλλικών αλυσίδων, η δικτύωση είναι αποτελεσματικότερο να στηριχθεί σε εδραιωμένους εισαγωγείς και διανομείς
που εξειδικεύονται στα ελληνικά και μεσογειακά τρόφιμα στη Γαλλία.

Οι συγκεκριμένοι φορείς διαθέτουν την απαραίτητη εφοδιαστική υποδομή (logistics), γνωρίζουν άριστα τις ιδιαιτερότητες του τοπικού εμπορίου και διατηρούν ανοιχτά κανάλια τροφοδοσίας με τη λιανική και την εστίαση, τονίζει η έρευνα.

Ευκαιρίες υπάρχουν, για παράδεγιμα, στη μαζική εστίαση, αφού η στροφή της γαλλικής αγοράς προς το τυρί-συστατικό καθιστά τον κλάδο της εστίασης, των αλυσίδων γρήγορου φαγητού και των salad bars προνομιακό πεδίο.

Για παράδειγμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διεισδύσουν προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελματιών (π.χ. φέτα σε έτοιμους κύβους σε άλμη, τρίμματα ή ειδικές συσκευασίες catering), μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας για τα καταστήματα.

Επιπλέον πεδίο ευκαιριών ανοίγεται στα προϊόντα private label, καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ καταγράφουν σταθερά ανοδική τροχιά στη Γαλλία λόγω της τιμολογιακής ευαισθησίας των καταναλωτών.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τη βιομηχανική ικανότητα και τον απαιτούμενο όγκο παραγωγής, η ανάληψη συμβολαίων MDD αποτελεί μια ρεαλιστική δίοδο εξασφάλισης μεγάλων όγκων πωλήσεων και μόνιμης παρουσίας στα γαλλικά ράφια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Eurobank: Συνεργασία με Inbank για embedded finance στην Ελλάδα
Τράπεζες

Συνεργασία Eurobank και Inbank για embedded finance στην Ελλάδα
Αεροδρόμια: «Απογειώνονται» οι καθυστερήσεις στις πτήσεις
Μεταφορές

Τι συμβαίνει με τις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια
Ελληνικά τυριά: Ανοδική η τάση εξαγωγών στη Γαλλία – Στην κορυφή η φέτα
Business

Η φέτα κατακτά τη Γαλλία – Το success story των τυροκομικών
Coca-Cola HBC: Το μεγάλο στοίχημα της Αιγύπτου, η μάχη με την Pepsi και η νέα μηχανή ανάπτυξης
Business

Πως η Coca-Cola HBC χτίζει την επόμενη μηχανή... κερδών
Στεγαστικά δάνεια: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εκταμιεύσεις στο πρώτο μισό του 2026
Τράπεζες

Έκρηξη στις νέες χορηγήσεις στεγαστικών - Ο ρόλος της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανδρουλάκης: Επτά παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Πολιτική

Επτά παρεμβάσεις Ανδρουλάκη για τη στήριξη των μικρομεσαίων

Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τις ΜμΕ παρουσιάζει ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης - Τι θα πει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μαρία Σιδέρη
Στενά του Ορμούζ: Ανατροπές στα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων και LNG carriers μετά τις επιθέσεις
Κόσμος

Ανατροπή στο Ορμούζ - Τι συμβαίνει με LNG Carriers και τάνκερ

Τι έφεραν τα αμερικανικά χτυπήματα και οι επιθέσεις των προηγούμενων ημερών σε δύο VLCCs και ένα LNG carrier του Κατάρ

Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστικά δάνεια: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εκταμιεύσεις στο πρώτο μισό του 2026
Τράπεζες

Έκρηξη στις νέες χορηγήσεις στεγαστικών - Ο ρόλος της ΕΚΤ

Σε 9,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι νέες χορηγήσεις προϊόντων τακτής λήξης, δηλαδή με προκαθορισμένη διάρκεια αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Στον «πάγο» και το 2027 ΦΠΑ 24% και φόρος υπεραξίας – Οι τυχεροί
Ακίνητα

Στον «πάγο» και το 2027 δύο φόροι για τα ακίνητα - Οι τυχεροί

Τι θα ισχύει για τα ακίνητα - Πώς θα επηρεαστούν οι μεταβιβάσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Coca-Cola HBC: Το μεγάλο στοίχημα της Αιγύπτου, η μάχη με την Pepsi και η νέα μηχανή ανάπτυξης
Business

Πως η Coca-Cola HBC χτίζει την επόμενη μηχανή... κερδών

Η στρατηγική πίσω από την επένδυση της Coca Cola HBC στην Αίγυπτο – Τι ανέφεραν κορυφαία στελέχη της εταιρείας στο Bitesize Investor που διεξήχθη στο Κάιρο για τις τιμές, τα Schweppes και τον ψηφιακό μετασχηματισμ

Γιώργος Μανέττας
Φυσικό αέριο: Η μεγάλη στροφή της Ελλάδας σε LNG και ο γρίφος του ρωσικού αερίου
Φυσικό αέριο

LNG, αγωγοί και Ρωσία: Η νέα εξίσωση του φυσικού αερίου

Ρεκόρ στις ροές από φυσικό αέριο κατά το πρώτο εξάμηνο, κυριαρχία του αμερικανικού LNG και νέος ρόλος για την Ελλάδα, αλλά με ανοιχτό ακόμη το κεφάλαιο της ρωσικής τροφοδοσίας.

Μάχη Τράτσα
Ελληνικά τυριά: Ανοδική η τάση εξαγωγών στη Γαλλία – Στην κορυφή η φέτα
Business

Η φέτα κατακτά τη Γαλλία – Το success story των τυροκομικών

Το ισχυρό οικονομικό τους αποτύπωμα διατηρούν τα ελληνικά τυριά στην αγορά της Γαλλίας, καθώς εστιάζουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος Ξένου: Δύο νέα 5άστερα στη Ζάκυνθο
Τουρισμός

Δύο νέα 5άστερα στη Ζάκυνθο από τον όμιλο Ξένου

Με δύο νέες προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών για ανέγερση ξενοδοχείων 5 αστέρων στην Ζάκυνθο, ο όμιλος Ξένου ενισχύει το αποτύπωμά του στον τουριστικό χάρτη του νησιού

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

Αεροδρόμια: «Απογειώνονται» οι καθυστερήσεις στις πτήσεις
Μεταφορές

Τι συμβαίνει με τις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια

«Αγκάθι» τα απαρχαιωμένα συστήματα του 1990 και η απουσία έμπειρων αεροελεγκτών

Κώστας Ντελέζος
Ελληνικά τυριά: Ανοδική η τάση εξαγωγών στη Γαλλία – Στην κορυφή η φέτα
Business

Η φέτα κατακτά τη Γαλλία – Το success story των τυροκομικών

Το ισχυρό οικονομικό τους αποτύπωμα διατηρούν τα ελληνικά τυριά στην αγορά της Γαλλίας, καθώς εστιάζουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Coca-Cola HBC: Το μεγάλο στοίχημα της Αιγύπτου, η μάχη με την Pepsi και η νέα μηχανή ανάπτυξης
Business

Πως η Coca-Cola HBC χτίζει την επόμενη μηχανή... κερδών

Η στρατηγική πίσω από την επένδυση της Coca Cola HBC στην Αίγυπτο – Τι ανέφεραν κορυφαία στελέχη της εταιρείας στο Bitesize Investor που διεξήχθη στο Κάιρο για τις τιμές, τα Schweppes και τον ψηφιακό μετασχηματισμ

Γιώργος Μανέττας
Στεγαστικά δάνεια: Υπερδιπλασιάστηκαν οι εκταμιεύσεις στο πρώτο μισό του 2026
Τράπεζες

Έκρηξη στις νέες χορηγήσεις στεγαστικών - Ο ρόλος της ΕΚΤ

Σε 9,32 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι νέες χορηγήσεις προϊόντων τακτής λήξης, δηλαδή με προκαθορισμένη διάρκεια αποπληρωμής

Αγης Μάρκου
Καταθέσεις: Ποιοι «έβαλαν» 5 δισ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες;
Economy

Ποιοι κατέθεσαν 5 δισ. στις ελληνικές τράπεζες

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποταμίευση των νοικοκυριών, με αυξημένο ιδιωτικό χρέος και πίεση από την ακρίβεια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda Development: Έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο, άνοδος 35%
Business

Η Lamda ανεβάζει ρυθμούς με έσοδα 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ το 87% των κατοικιών της Little Athens έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανακοίνωσε η Lamda Development

Latest News
Τραμπ: Η συμφωνία με τη Τεχεράνη «τελείωσε» μετά τις επιθέσεις στον Κόλπο
World

Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε»

 Ο Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «βρώμικο παίκτη» και την ηγεσία της χώρας «αρρωστημένη», μιλώντας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενρίκο Λέττα: Τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη
Economy

Λέττα: «Η Ευρώπη έχει μια τελευταία ευκαιρία»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέττα μίλησε στο συνέδριο του Economist για την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης - Τι είπε για την υιοθέτηση της έκθεσής του

Τραμπ: Οι ΗΠΑ διακόπτουν σχέσεις με την Ισπανία
World

Τραμπ: Κομμένες οι σχέσεις με την Ισπανία - Είναι κακοί άνθρωποι

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής στην Αγκυρα

Άη Στράτης: Έως 98% η διείσδυση ΑΠΕ στο «πράσινο» νησί
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Άη Στράτης: Έως 98% η διείσδυση ΑΠΕ στο «πράσινο» νησί

Καθοριστικός ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή και πάλι οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με το βλέμμα στη Μ. Ανατολή και πάλι οι πωλητές στο ΧΑ

Η ελληνική αγορά δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την αύξηση της αβεβαιότητας μετά της τελευταίες εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο – Η νέα διαδικασία για την επιστροφή του ΕΦΚ
AGRO

Τι ισχύει για το αγροτικό πετρέλαιο – Η νέα διαδικασία για την επιστροφή του ΕΦΚ

Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Στεγαστική κρίση: Πώς τα διαζύγια αλλάζουν τον χάρτη της κατοικίας – Περισσότεροι χωρισμοί, περισσότερα σπίτια
Ακίνητα

Πώς τα διαζύγια αλλάζουν τον χάρτη της κατοικίας

Μέσα σε μία δεκαετία, τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 32% στο σύνολο της χώρας και κατά 36,9% στην Αττική - Πώς επηρεάζουν τη στεγαστική κρίση

Αθανασία Ακρίβου
Ασφάλιση: Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για μετακινούμενους εργαζόμενους εντός της Ένωσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι φέρνουν οι νέοι κανόνες στην ασφάλιση εργαζόμενων σε άλλη χώρα

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για κοινωνική ασφάλιση, επίδομα ανεργίας, οικογενειακές παροχές για όσους εργάζονται σε άλλη χώρα

Κώστας Παπαδής
Στενά του Ορμούζ: Ανατροπές στα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων και LNG carriers μετά τις επιθέσεις
Κόσμος

Ανατροπή στο Ορμούζ - Τι συμβαίνει με LNG Carriers και τάνκερ

Τι έφεραν τα αμερικανικά χτυπήματα και οι επιθέσεις των προηγούμενων ημερών σε δύο VLCCs και ένα LNG carrier του Κατάρ

Λάμπρος Καραγεώργος
Optima Bank για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

Optima για Motor Oil: Αυξάνει στα 54,1 ευρώ την τιμή-στόχο

Η Optima Bank διατηρεί τη Motor Oil στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026

ΟΟΣΑ: Στην 4η θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό η Ελλάδα τον Μάιο
Economy

ΟΟΣΑ: Στην Ελλάδα ο 4ος υψηλότερος πληθωρισμός τον Μάιο

Ο πληθωρισμός στον ΟΟΣΑ τον Μάιο επιταχύνθηκε στο 4,6% σε ετήσια βάση - Στην πρώτη πεντάδα η Ελλάδα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επανέρχονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επανέρχονται οι γεωπολιτικές ανησυχίες στις ευρωαγορές

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επηρεάζονται άμεσα από τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν και της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ

ΕΕ: Εγκρίθηκε η στρατηγική για την κτηνοτροφία – Οι πέντε προτεραιότητες
AGRO

«Πράσινο» φως στη στρατηγική για την κτηνοτροφία – Οι πέντε προτεραιότητες

Η στρατηγική για την κτηνοτροφία τγς ΕΕ συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης για τις πρωτεΐνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές
Ασία

Νέοι κλυδωνισμοί στον Kospi, απώλειες στις αγορές της Ασίας

Ο Kospi έχει καταστεί ολοένα και πιο ευάλωτος στις διακυμάνσεις του επενδυτικού κλίματος στον κλάδο των ημιαγωγών

Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
Ρούτε: «Απολύτως απαραίτητη» η νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν
Κόσμος

Ρούτε: «Απολύτως απαραίτητη» η νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επικρότησε την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies