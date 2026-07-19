Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του

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Το μήνυμα ότι η Fed είναι σε εγρήγορση όσον αφορά τον πληθωρισμό έστειλε ο νέος πρόεδρος της Κέβιν Γουόρς. Η δοκιμασία για την τήρηση αυτής της υπόσχεσης θα μπορούσε να έρθει σύντομα.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένεται να αφήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα όταν συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28-29 Ιουλίου. Αλλά η «οικογενειακή διαμάχη» που έχει υποστηρίξει ο Γουόρς θα μπορούσε να κορυφωθεί στις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν εν μέσω μιας νέας αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης που έχει οδηγήσει στα ύψη το κόστος για την τεχνολογία και τον εξοπλισμό.

Η ένταση ήταν σαφής κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας σειράς σχολίων λίγο πριν οι αξιωματούχοι της Fed εισέλθουν σε μια υποχρεωτική περίοδο ηρεμίας που οδήγησε στην απόφασή τους τον Ιούλιο, καθώς ορισμένοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για την επείγουσα ανάγκη δράσης, ενώ άλλοι έδειξαν ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να περιμένουμε περισσότερα δεδομένα.

Ο ίδιος ο Γουόρς ηγήθηκε της χορωδίας με ένα σαφές μήνυμα: Η κεντρική τράπεζα δεν δείχνει καμία ανοχή στον πληθωρισμό, είπε, οι επίμονες αυξήσεις των τιμών δεν θα διαρκέσουν υπό τη θητεία του και τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου δεν τους επέτρεψαν να κηρύξουν την αποστολή ολοκληρωμένη. «Η δέσμευσή μου απέναντί σας είναι να αντιμετωπίσω τις «κολλημένες» τιμές και να τις ξεκολλήσω» είπε στους νομοθέτες κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Καπιτώλιο.

Ο Γουόρς δεν δήλωσε ρητά ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, η ομιλία του ήταν σκληρή, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο Γουόρς επιλέχθηκε για τη θέση αυτή από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι ήθελε ο νέος πρόεδρος να μειώσει τα επιτόκια.

Ο αντιπρόεδρός του, Φίλιπ Τζέφερσον, προχώρησε λίγο περισσότερο την Πέμπτη. Είπε ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει σύντομα, αν και η πολιτική παραμένει σε καλή θέση προς το παρόν. Η κυβερνήτης Λίζα Κουκ δήλωσε ότι είναι επίσης έτοιμη να δράσει, αλλά ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν χρόνο να αξιολογήσουν τα εισερχόμενα δεδομένα. Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζουν Γουίλαμς, άφησε να εννοηθεί ότι ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του.

Διχασμένη Fed

Σε ένδειξη διχασμού, άλλοι αξιωματούχοι σημείωσαν μεγαλύτερη αίσθηση επείγοντος.

Η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, ζήτησε υψηλότερα επιτόκια, ενώ ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ και η πρόεδρος του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, προειδοποίησαν ότι μπορεί να υπάρχει λόγος αύξησης των επιτοκίων. Η Χάμακ συνέχισε λέγοντας ότι για πρώτη φορά στη διετή θητεία της, οι επιχειρήσεις της έχουν πει ότι η Fed θα πρέπει να δράσει για να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Και οι τρεις αυτοί αξιωματούχοι θα ψηφίσουν για την πολιτική απόφαση του Ιουλίου, επομένως αυτό δημιουργεί την πιθανότητα τουλάχιστον ορισμένων διαφωνιών, και ίσως ακόμη και μιας έκπληξης που θα αιφνιδιάσει τις αγορές. Ο Γουόρς, άλλωστε, έχει καταστήσει σαφές ότι, σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, δεν ενδιαφέρεται να σηματοδοτήσει τις μεταβολές των επιτοκίων στους επενδυτές εκ των προτέρων.

Ωστόσο, όπως και οι επενδυτές, οι περισσότεροι αναλυτές βλέπουν μια αύξηση τον Ιούλιο ως μια μικρή πιθανότητα.

«Η Fed είναι πιο επιθετική, αλλά η ηγεσία δεν βιάζεται να δράσει» εξηγεί στο Bloomberg η Heather Long, επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union. «Το βασικό ερώτημα είναι πόσο ευρείας βάσης είναι ο πληθωρισμός και αν είναι άκαμπτος. Θα χρειαστεί χρόνος για να αξιολογηθεί αυτό», είπε.

Η Diane Swonk, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, δήλωσε ότι ο κίνδυνος είναι ότι η σειρά των μεμονωμένων αυξήσεων τιμών που έπληξαν τις ΗΠΑ θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει στην εδραίωση του πληθωρισμού, αφήνοντας στην Fed ελάχιστες επιλογές από το να αντιδράσει και να αρχίσει να χαλαρώνει τις μειώσεις επιτοκίων που προώθησε μόλις πριν από ένα χρόνο.

«Τα γεράκια έχουν μετακινηθεί από τα άκρα στο κέντρο της Fed», είπε. «Οι τάξεις εκείνων που αμφιβάλλουν για τις τελευταίες μειώσεις επιτοκίων του 2025 αυξάνονται».