Fed: Το «πασχαλινό αβγό» του Γουόρς

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Για περίπου εδώ και δύο δεκαετίες, η εξαμηνιαία έκθεση νομισματικής πολιτικής της Fed βρισκόταν στο περιθώριο καθώς τα φώτα του ενδιαφέροντος στρεφόταν στην τριμηνιαία δημοσίευση των προβλέψεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για τα επιτόκια και την οικονομία.

Ωστόσο στην τελευταία έκθεση υπήρχε κάτι καινούριο για όποιον μελετούσε τα στοιχεία.

Ο πρόεδρος Κέβιν Γουόρς αναφέρθηκε χαριτολογώντας στο θέμα αυτό κατά την ακρόασή του στη Γερουσία την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα πασχαλινό αυγό που κρύψαμε εκεί μέσα για να δούμε αν κάποιος θα διάβαζε» το δελτίο. Ήταν σχεδόν μια ολόκληρη σελίδα αφιερωμένη στην ανάλυση της νομισματικής προσφοράς του βασικού δείκτη για τους οπαδούς του Μίλτον Φρίντμαν.

Ο μονεταριστής οικονομολόγος πρέσβευε ότι ο πληθωρισμός είναι πάντα και παντού ένα νομισματικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής προσφοράς χρήματος, δηλαδή της ταχύτερης αύξησης της ποσότητας του χρήματος σε σχέση με την παραγωγή.

Τα νομισματικά μεγέθη είχαν σε μεγάλο βαθμό απαξιωθεί ως οδηγός για τη χάραξη νομισματικής πολιτικής πριν από δεκαετίες.

Ίσως η πιο πρόσφατη σημαντική αναφορά σε αυτά προήλθε από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία, υπό τον νεοδιορισμένο διοικητή Χαρουχίκο Κουρόντα το 2013, έθεσε ως στόχο τον διπλασιασμό της νομισματικής βάσης για να καταπολεμήσει την ιαπωνική «αποπληθωριστική νοοτροπία». Δεν απέδωσε ακριβώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αναφέρει το Bloomberg.

Δεν είμαι μονεταριστής πρεσβεύει ο Γουόρς

«Δεν εμφανίζομαι εδώ ως μονεταριστής» έσπευσε να εξηγήσει ο Γουόρς. Παρόλα αυτά, τα νομισματικά μεγέθη όπως το M2 θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός «μωσαϊκού» πληροφοριών που εξετάζει ο σύγχρονος κεντρικός τραπεζίτης, πρόσθεσε.

Ο δείκτης M2 είναι η εκτίμηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα ρευστά διαθέσιμα, τα οποία περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα σε μετρητά, τα χρήματα που έχουν κατατεθεί σε τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς ταμιευτηρίου και άλλα βραχυπρόθεσμα αποταμιευτικά μέσα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς και τα πιστοποιητικά καταθέσεων.

Η νομισματική προσφορά M2 στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε στα 22.804,50 δισ. δολάρια τον Απρίλιο από 22.686,40 δισ. δολάρια τον Μάρτιο του 2026. Η νομισματική προσφορά M2 στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα 5.766,50 δισ. δολάρια από το 1959 έως το 2026, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 22.804,50 δισ. δολάρια τον Απρίλιο του 2026 και στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών στα 286,60 δισ. δολάρια τον Ιανουάριο του 1959, σύμφωνα με στοιχεία της Fed.

Αναδρομικά, ο δείκτης M2 αποτέλεσε πράγματι έναν πρώιμο δείκτη της έξαρσης του πληθωρισμού που προκλήθηκε από τα τεράστια μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής τόνωσης που εφαρμόστηκαν το 2020 και στις αρχές του 2021. Αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής το είχαν αντιληφθεί, «ίσως να είχαμε εντοπίσει αυτό το πρόβλημα νωρίτερα» εκτιμά ο Γουόρς.

Ωστόσο, ο δείκτης M2 είχε σημειώσει άνοδο και το 2010-11, όταν ο Γουόρς ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed και υποστήριζε τον τερματισμό της τότε πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης και αυτό δεν προμήνυε καμία σημαντική αύξηση του πληθωρισμού.

Δεν υπάρχει μαγική λύση

Η Τζούλια Κορονάδο, ιδρύτρια της MacroPolicy Perspectives και πρώην οικονομολόγος της Fed, αναφέρει ότι, εκτός της πανδημίας, η πορεία του M2 δεν είναι καλή. Ωστόσο, τελικά δεν υπάρχει μαγική λύση — «τίποτα δεν είναι αξιόπιστο ως εργαλείο πρόβλεψης του πληθωρισμού». Και σε αυτό το πλαίσιο, είναι λογικό να συμπεριληφθεί στον πίνακα ελέγχου, μαζί με παράγοντες όπως οι χρηματοοικονομικές συνθήκες, προσθέτει.

«Είναι απλώς μια επέκταση του πλαισίου» της συζήτησης σχετικά με τη δυναμική του πληθωρισμού, υποστηρίζει ο Κορονάδο για την πρωτοβουλία του Γουόρς.

Η έκθεση της Fed περιέγραψε την αύξηση του M2 ως πλέον πιο κοντά στον μέσο όρο της δεκαετίας του 2010, με την αύξηση των χρηματικών υπολοίπων λόγω της πανδημίας να έχει «σε μεγάλο βαθμό αντισταθμιστεί».

Ωστόσο, για ό,τι αξίζει, η αύξηση αυτή έχει αρχίσει να επιταχύνεται.

Ο Στίβεν Μιράν, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από το διοικητικό συμβούλιο της Fed και ψήφιζε σε κάθε συνεδρίαση, διαφωνόντας με τα μέλη της FOMC υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, συνέταξε αυτό το μήνα μια μελέτη μαζί με συναδέλφους του στην Hudson Bay Capital, στην οποία αναφέρει ότι «εάν η αύξηση της νομισματικής βάσης αρχίσει να επιταχύνεται από τα τρέχοντα επίπεδα, αυτό θα υποδηλώνει ότι είναι σκόπιμη η εφαρμογή αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής».