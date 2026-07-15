Fed: Ελαφριά πτώση κατέγραψε ο πληθωρισμός σύμφωνα με το «Beige Book» Ιουλίου

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Τις τελευταίες εβδομάδες η οικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ βελτιώθηκε ελαφρώς, η απασχόληση αυξήθηκε, ενώ εταιρείες και νοικοκυριά υπέδειξαν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση «Beige Book» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) – μια έκθεση που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της πολιτικής συζήτησης, όταν ο Kevin Warsh ηγηθεί της δεύτερης συνεδρίασής του για τον καθορισμό των επιτοκίων σε δύο εβδομάδες, όπως αναφέρει το Reuters.

«Οι επαφές γενικά ανέμεναν ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τους επόμενους μήνες, αλλά αρκετές περιφέρειες σημείωσαν αυξημένη αβεβαιότητα στις προοπτικές για το κόστος των καυσίμων», ανέφερε η Fed στην έκθεση, η οποία συλλέγει ποιοτικά οικονομικά δεδομένα και από τις 12 περιφερειακές τράπεζές της, ώστε να δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις τρέχουσες συνθήκες.

«Σε σύγκριση με την τελευταία περίοδο αναφοράς, η αύξηση των τιμών ήταν η ίδια ή και πιο αργή σε όλες τις περιφέρειες», αναφέρεται στην έκθεση, ενώ οι προσδοκίες για την αύξηση των τιμών να διαφέρουν μεταξύ των περιφερειών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «οι επαφές σε ορισμένες εξ αυτών να αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα συνεχιστεί με τον τρέχοντα ρυθμό του, ενώ οι επαφές σε άλλες αναμένουν επιβράδυνση του πληθωρισμού, εν μέρει λόγω της πτώσης των τιμών των καυσίμων».

Υπενθυμίζεται ότι ο αυξημένος πληθωρισμός ώθησε περίπου τους μισούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στη συνεδρίαση της 16ης-17ης Ιουνίου να προβλέψουν τουλάχιστον μία αύξηση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026.

Ξανά αβεβαιότητα λόγω νέων εχθροπραξιών

Οι ίδιοι θεωρούν ότι ο πληθωρισμός πηγάζει από τις αυξήσεις των δασμών του περασμένου έτους, τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις επενδύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αναφέρει το Reuters.

Η πτώση των τιμών των καυσίμων τον περασμένο μήνα λόγω μιας προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βοήθησε στην υποχώρηση του πληθωρισμού, σύμφωνα με στοιχεία αυτής της εβδομάδας, αλλά οι ανανεωμένες εχθροπραξίες αυτόν τον μήνα έχουν ωθήσει ξανά τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και έχουν αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο Warsh έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να αποκαταστήσει τη σταθερότητα των τιμών και δήλωσε ότι η Fed διαθέτει τα εργαλεία για να το πράξει, κάτι που επανέλαβε σε διαδοχικές εμφανίσεις του ενώπιον νομοθετών στο Κογκρέσο την Τρίτη και την Τετάρτη.

Έχει επίσης αρνηθεί να πει εάν πιστεύει ότι θα απαιτηθούν αυξήσεις επιτοκίων, εμμένοντας στην μακροχρόνια άποψή του ότι η μελλοντική καθοδήγηση σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.